Spelers van over de hele wereld die meer uitdaging zoeken en de strijd met andere spelers durven aan te gaan, schrijven zich in voor het Steep World Tour Tournament, een gloednieuw maandelijks toernooi voor de hele community. De eerste competitie, ‘Backcountry’, start vandaag met de kwalificatiefase: een uitdaging in de vervloekte berg. Skiërs en snowboarders moeten 5000 punten halen om deel te mogen nemen aan de tweede fase, het toernooi. De 32 beste spelers op ieder platform tijdens de tweede fase van het toernooi gaan door naar de finale en strijden tegen elkaar om Steep Credits te winnen.

De meest wilde en creatieve uitdagingen die door de community zijn gemaakt zijn speelbaar in de community uitdagingen-optie. Spelers nemen deel aan community-uitdagingen om de hoogste score te behalen, reputatiepunten te bemachtigen of een plekje aan de top van de leaderboards te bereiken. Het ontwikkelingsteam creëert regelmatig nieuwe challenges waarbij spelers het opnemen tegen het enige echte Steep team, met als doel de score van het team te verbeteren.

De langverwachte open wereld van Alaska is wereldwijd beschikbaar vanaf 10 februari 2017 en bevat de eerste gesponsorde uitdagingen. De meest gedreven spelers die deze unieke uitdagingen voltooien worden beloond met Steep Credits en reputatiepunten. Dit is ook beschikbaar in een tweede poging in de Alpen.