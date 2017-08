Age of Empires IV is (eindelijk) officieel aangekondigd!

Age of Empires IV is een feit! Met de aankondiging krijgen longtime fans eindelijk wat ze willen: een nieuw deel in één van de meest legendarische franchises ooit.

De game wordt ontwikkeld door Relic Entertainment, geen groentje als het aankomt op het maken van RTS-games. Zij hebben immers al games als Company of Heroes en Dawn of War op hun palmares staan. Microsoft is dan ook behoorlijk enthousiast over de samenwerking: "Relic Entertainment heeft heel wat ervaring in het creëren van hoogkwalitatieve RTS-games en dat maakt van hen de ideale partner om Age of Empires 4 te ontwikkelen."

Veel details zijn er echter nog niet bekend over de game zelf. In de concept art-trailer zien we wel enkele periodes in de geschiedenis passeren: die van de samurai, het Romeinse Rijk en die van de 18de eeuwse Britse Redcoats. Ook een releasedatum is nog onbekend, maar we weten wel dat Age of Empires 4 op Windows 10 zal verschijnen. Hopelijk snel meer nieuws!