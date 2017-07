Zowel nieuwkomers als fans zijn vanaf vandaag van harte welkom in de boeiende wereld van Ivalice, dit met de release van Final Fantasy XII: The Zodiac Age voor PlayStation 4.

Deze opnieuw gemaakte klassieker introduceert een schat aan moderne verbeteringen, zoals de geremasterde HD-graphics en soundtrack, het aangepaste vechtsysteem en meer. Dat maakt Final Fantasy XII: The Zodiac Age tot de definitieve versie van dit geliefde deel in de serie.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age verplaatst spelers naar de grandioze wereld van Ivalice, waar magie alom aanwezig is en luchtschepen de hemel vullen. Het koninkrijk Dalmasca is door de oorlog in puin gelegd en wacht een onzekere toekomst. Prinses Ashe is de enige rechtmatige opvolger van de Dalmascaanse troon en wil met het verzet haar land bevrijden. Ze wordt daarbij vergezeld door Vaan, een jongeman die zijn familie in de oorlog verloor. Samen strijden deze onwaarschijnlijke bondgenoten voor de bevrijding van hun moederland.

Final Fantasy XII: The Zodiac Age biedt toegang tot het unieke en innovatieve gambitsysteem, nu geüpdate en versterkt door het gloednieuwe Zodiac Job-systeem, dat een nieuwe draai geeft aan het originele Licence Board-systeem en spelers de mogelijkheid biedt om elk personage in twee van de twaalf jobs te ontwikkelen. Deze updates laten spelers het grootse avontuur in de wereld van Ivalice op een geheel frisse en verbeterde manier beleven, iets waar ook de nieuwe speed mode, de auto-save-functie en kortere laadtijden een welkome bijdrage aan leveren.