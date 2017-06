Maar liefst zes jaar hebben we er op moeten wachten en op 9 juni is het dan eindelijk zo ver. Warhorse Studios zal dan eindelijk meer vertellen over Kingdom Come: Deliverance. Aangekondigd in 2011, Kickstarter-succes in 2014 behaald, en nu drie jaar later lijkt er eindelijk een einde aan de ontwikkelsaga te komen.