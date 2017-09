Zeven videogames gebaseerd op boeken

Met Ready Player One, een boek dat geschreven werd door Ernest Cline in 2011, komen niet alleen videogames, virtual reality, pop en cultuur aan bod, maar ook een pak andere onderwerpen die je als gamer zullen boeien. In het boek, en later ook de film (2018), maken we kennis met Wade Watts, aka Parzival, een virtual reality gamende teenager, die terechtkomt in de wereld van The Oasis, een virtuele wereld boordevol referenties naar games, films en series uit de jaren 80. Waarom dit alles? Omdat we je in de eerste plaats graag willen aanraden het boek te lezen, en meer nog, dat er heel wat games verschenen die gebaseerd zijn op boeken. Het lezen van die boeken kan je dus meer bijbrengen over de universums van je favoriete games.

Met The Pillars of the Earth goot de Duitse gamestudio Daedalic Entertainment de bekende roman van Ken Follett in een rake adventuregame. Het is allerminst het enige boek dat de basis vormde voor een videogame: hier zijn de zeven bekendste games die afgeleid werden van een brok literatuur.

The Pillars of the Earth

Niet te verwarren met Pillars of Eternity, die role playing game van Obsidian, wiens consoleversie toevallig ongeveer op hetzelfde moment in de handel kwam: The Pillars of the Earth, een historische roman van de Britse schrijver Ken Follett uit 1989, over de bouw van een fictieve kathedraal in het Engeland tijdens de anarchie van de twaalfde eeuw. De game plaatst je via klassieke point-and-click-actie in de huid van drie personages uit de roman, waarvan er één het stemmenwerk van auteur Follett zelf kreeg toebedeeld. Wat er eind augustus verscheen was een eerste van drie afleveringen, die ongeveer de structuur van het boek volgen. De twee volgende worden respectievelijk eind dit jaar en tijdens het eerste kwartaal van 2018 verwacht.

Spec Ops: The Line

In zijn roman Heart of Darkness (1899) schetste de Britse schrijver Joseph Conrad hoe een ivoorhandelaar compleet de mentale weubbes kreeg van de gruwelen die hij had meegemaakt tijdens zijn verblijf in de voormalige vrijstaat Congo, toen nog onder het vreselijke schrikbewind van onze koning Leopold II. Dat principe van de westerse burgerman die zichzelf na psychische averij ineens tot leider uitroept van een stam inboorlingen werd in 1979 gemoderniseerd in Francis Ford Coppola's film Apocalypse Now, waarin de setting werd verplaatst naar het Cambodja van de Vietnamoorlog, en Kurtz (vertolkt door Marlon Brando) werd een legerkolonel in plaats van een ivoorhandelaar. En dié dynamiek werd vervolgens, nog eens meer dan dertig jaar later, overgeheveld naar het Dubai van de game Spec Ops: The Line (2012), waarin een eveneens mesjogge kolonel Konrad een militie van ex-soldaten leidt in de door heftige zandstormen gevallen stad.

Dante’s Inferno

Bij The Pillars of the Earth duurde het bijna dertig jaar voordat er een videogame op werd gebaseerd. Heart of Darkness vormde pas meer dan honderdentien jaar na zijn eerste druk de inspiratie voor Spec Ops: The Line. Maar geen enkel verhaal uit de wereldliteratuur bleef voorlopig zo lang gisten als De Goddelijke Komedie van de Italiaanse schrijver Dante Alighieri, die liefst zevenhonderd jaar later zijn eigen game kreeg. De designers van EA's Dante's Inferno (2010) moesten wel een paar belangrijke aanpassingen doorvoeren aan het basisidee om er een werkbare game van te maken: hoofdfiguur Dante, die net als in Alighieri's lange gedicht neerdaalt in de negen cirkels van de hel, werd bijvoorbeeld ineens een kruisvaarder, om toch maar een spelerpersonage te hebben dat uit de voeten kan met slagwapens. De actie van Dante's Inferno is die van een doorsnee hack 'n' slash-game à la God of War, maar de decors en de gedrochten die je mag fileren ademen wel de barokke sfeer uit van illustraties die in latere gedrukte versies van het boek verschenen.

Metro 2033

Met Metro: Exodus komt binnenkort een derde aflevering van de bekende Russische schietspellenreeks op ons af, deze keer uitgegeven door Koch Media. De eerste game uit de reeks, uit 2010, was een onverwacht sterk, bijzonder zintuiglijk first person-horroravontuur, met een intrigerend verhaal. Na een atoomoorlog die heel Rusland in de as legde bleef er een klein gedeelte van de bevolking van hoofdstad Moskou over: zij die zich toen de bommen vielen toevallig bevonden in het metrostelsel, dat op bevel van sovjetleider Jozef Stalin werd gebouwd als één grote atoomschuilkelder. Dat verhaal kwam niet rechtstreeks uit de koker van designers bij 4A Games, de Oekraïense studio die verantwoordelijk was voor de game: die was namelijk een adaptatie van een gelijknamige roman van Russisch journalist en sf-schrijver Dmitry Glukhovski, uit 2005. Maar de game en de roman zijn uiteindelijk twee heel verschillende beestjes, vertelde Glukhovski me jaren geleden tijdens de voorstelling van de game: "Je moet dat uit handen durven geven: ieder zijn stiel. Je kunt niet verwachten dat de makers van een videogame je boek letter per letter zullen volgen: het zijn twee heel verschillende media.”

The Witcher

"About midday, while Roach was drinking at a spring, the mare neighed piercingly and backed away, baring her yellow teeth and chewing her bit. Geralt calmed her with the Sign." Herken je iets uit deze zinsnede? Dan moet je wel een fan zijn van The Witcher, want het zonet geciteerde komt uit The Last Wish, het eerste boek uit een romancyclus waarop de games zijn gebaseerd. Voordat The Witcher zich in de gratie van miljoenen rpg-spelers werkte dankzij de succesvolle videogametrilogie van het Poolse CD Projekt Red, was het namelijk een vijfdelige reeks fantasyromans van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski, die tussen 1994 en 1999 liep. De reeks werd een cultfenomeen in Polen en Rusland, en wordt binnenkort ook een tv-serie.

Bioshock

Een letterlijke adaptatie is het niet, maar Ken Levine's inmiddels tien jaar oude cerebrale schietklassieker Bioshock bevat wel erg véél referenties aan Atlas Shrugged, een roman uit 1957 van de Amerikaanse schrijfster Ayn Rand. Die laatste werd vooral bekend als de grote heldin voor neoliberale krachten in de wereld, die in Rands boeken de basis zagen voor een ideologie waarin persoonlijke groei en individuele vrijheid vooraan staan - ook al gaat het ten koste van anderen. Het kwam alleen al in geest terug in het hele opzet van de omgeving waarin je terechtkwam, de onderwaterstad Rapture, waar compleet ongebreidelde wetenschappelijke en technologische groei zich ook tegen de inwoners had gekeerd. Maar de game zat tegelijkertijd tjokvol rechtstreekse verwijzingen naar Atlas Shrugged: ook de centrale stad uit het boek, Atlantis, bevond zich bijvoorbeeld onder water. Bepaalde gebeurtenissen waarvan gewag wordt gemaakt, zoals het feit dat slechterik Andrew Ryan zijn bovengrondse velden in brand had gestoken toen hij ze moest opgeven voor de overheid, kwamen ook in het boek voor. En de figuur van revolutionair Atlas komt natuurlijk rechtstreeks uit de titel van Rands roman.

Neuromancer

Om ook een écht oudje in deze lijst te hebben: in 1988, nauwelijks vier jaar na het verschijnen van de roman, werd William Gibsons verhaal dat de cyberpunkbeweging in gang zette al vertaald naar een videogame. Neuromancer was een adventuregame van het Amerikaanse Interplay voor de pc, de Commodore 64 en Amiga, en de Apple II, waarin niet de hoofdpersonages uit Gibsons roman centraal stonden, maar wel iets veel interessanters: de wereld die hij had gecreëerd. Hij was bijvoorbeeld de eerste die de term Cyberspace had gelanceerd, bijna tien jaar voordat het publieke internet er kwam, al zag dat oord er in de roman en de game wel heel anders uit dan het 'gewone' internet, waarvoor het vooral tot een decennium geleden synoniem was. In Neuromancer kwam je er terecht door jezelf in te pluggen op een computernetwerk, en liep je er - à la The Matrix - gewoon in rond. Andere concepten die in de game en de roman tegenkwam waren bijvoorbeeld het idee dat je je hele persoonlijkheid kon uploaden naar de digitale wereld, en de groei van superverstandige AI.