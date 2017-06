Gamehuizen, en zeker zij die een console in het winkelrek hebben staan, doken de afgelopen jaren hun back catalogue van oudere games in, om ze in herverpakte vorm opnieuw bij het publiek te brengen. Dat werd tijd: tot enkele jaren geleden was er geen enkele entertainmentindustrie die zo'n dédain had voor zijn eigen verleden als die van de videogames, maar downloadwinkels als Nintendo Virtual Console en abonnementsdiensten als EA Access of PlayStation Now brachten stilaan oudere games weer naar nieuwe hardware. Het pad van die laatste categorie, die van het maandelijkse abonnement, wordt nu verdergezet: in 2018 komt er een soortgelijke dienst waarin Nintendo zijn klassiekers opnieuw naar de Switch brengt voor een jaarlijks bedrag van 20 euro, en zopas lanceerde Microsoft zijn Xbox Game Pass, de op dit moment meest revolutionaire games as a service-dienst, waarin je voor 10 euro per maand de toegang krijgt tot een bibliotheek van meer dan honderd games.

Natuurlijk zijn diensten van dit slag niet nieuw. OnLive, dat nog een stap verder wilde gaan en de games uit zijn bibliotheek wilde streamen naar de tv van de speler, werd in 2009 al aangekondigd, om enkele jaren geleden ten onder te gaan onder zijn eigen ambities. Gaikai probeerde hetzelfde, voordat die dienst werd overgenomen door Sony - de technologie zit nu in PlayStation Network. Sinds 2002 bestaat er ook al een dienst als Gamefly, maar die blijft - een korte, onsuccesvolle passage op Android-tv's niet te na gesproken - beperkt tot de pc. Gamers hoefden ze tot nu toe niet echt, die Netflixen-voor-games. En dat komt maar door één ding: hun hemeltergend schrale, verouderde aanbod aan games.

Gemiste kansen

Dat geldt, ondanks het feit dat Microsoft de dienst expliciet in de markt zet als een kanaal voor het herspelen van oudere games, ook voor Xbox Game Pass. Er zitten kleppers in het huidige aanbod, zoals Halo 5: Guardians, Sunset Overdrive, Gears of War: Ultimate Edition, DmC Devil May Cry en Mad Max. Een enorm groot deel van de bibliotheek bestaat uit Xbox 360-games, maar ook wat dat betreft is het met sommige titels een prettig weerzien: de volledige Gears of War-trilogie plus spin-off Judgment (om een of andere reden zit ook de eerste Gears - naast de remake - in zijn Xbox 360-versie in het aanbod), Banjo-Kazooie, de Bioshock-trilogie (niet de recente remake ervan helaas), en Fable III (maar niet de betere eerste twee games uit de serie). Maar het neemt niet weg dat het aanbod verre van volledig aanvoelt. Voor de continue prijs tien euro per maand die je neertelt voor Xbox Game Pass krijg je niet het gevoel dat je een heel jaar zoet bent met wat er momenteel in de bibliotheek zit.

Diensten als Xbox Game Pass draaien op discovery: je duikt de dienst op, niet goed wetend wat je eigenlijk zoekt, en ontdekt op die manier een fijne titel die je op andere manieren misschien nooit was tegengekomen. Het maakt van Xbox Game Pass een uitstekend kanaal om een paar indietitels te ontdekken, zonder dat je de 10 tot 20 euro die ze normaal kosten voor hun meestal korte game-ervaring voelt branden in je broekzak. En die games zijn er wel, met titels als Braid, Terraria, N+, Brothers: A Tale of Two Sons, OlliOlli en Massive Chalice op kop. Maar nergens nieuwe indiegames, zoals Superhot of Inside, terwijl dit net een ideaal kanaal was geweest om games uit Microsofts ID@Xbox-indieprogramma dichter bij de speler te krijgen.

In en uit

Eén ding is bijzonder vreemd aan Xbox Game Pass: het feit dat Microsoft aankondigt dat er dingen na verloop van tijd weer uit de bibliotheek zullen verdwijnen. Dat gebeurt ook bij filmdiensten als Netflix, en het is daar eveneens onvergeeflijk, maar er zit tenminste nog een zekere logica achter: de rechten op niet-eigen films en tv-series verlopen na enige tijd, en dat verschilt ook nog eens per land, waardoor het voor de platformhouder een constante afweging is of het vernieuwen van die rechten wel opbrengt. Op een dienst als Xbox Game Pass, waarop een groot deel van het aanbod eigendom van Microsoft zelf is, houdt dat al wat minder steek.

Goed, er zal een mechaniekje in zitten waarmee de games die dreigen te gaan verdwijnen worden uitgelicht, zodat je wordt aangeport om enige haast te maken met het eventuele uitspelen ervan. De pil wordt verzacht. Maar ze hoefde in eerste instantie gewoon niet te worden ingenomen.

Ook minstens een beetje crimineel is het feit dat je ervoor kunt kiezen om de games in kwestie te kopen. Het bewijst, meer dan alle eerdere vragen die Xbox Game Pass oproept, dat Microsoft slechts met één voetje in het bad van videogame-downloaddiensten is gestapt, en nog steeds liever bij zijn oude model blijft: volle pot vragen voor een oude game, eventueel met tijdelijke kortinkjes of weggeefacties. Wat dat betreft is Xbox Game Pass gewoon een uitbreiding van eerdere acties, zoals het Games With Gold-principe: ook daarin wordt nog steeds maandelijks een oudere game weggegeven bij een Xbox Live Gold-abonnement.

Nog werk aan de winkel

Het is bijzonder mooi dat er een initiatief als Xbox Game Pass bestaat, maar er is nog werk aan. Heel wat spelers zullen blij zijn met de kleppers die Microsoft er voorlopig in heeft geparkeerd, maar het aanbod kan nog wat uitbreiding gebruiken. Afwachten dus wat er de komende maanden nog meer op het platform wordt gegooid.