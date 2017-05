Neem een zes jaar oude handheldconsole. Schakel diens definiërende maar tegelijkertijd overtollige functie uit. Geef hem een paar nieuwe kleurtjes. Et voilà: je hebt een nieuw product! Is dat de essentie van Nintendo's nieuwe 2DS XL, die in juli verschijnt, of is er meer aan de hand met het ding?

Op zich was Nintendo's aankondiging van de 2DS XL-console, in essentie een 3DS XL zonder de 3D, een non-event. Maar voor heel wat fanaten van de bestaande 3DS/2DS-consoles was het tegelijkertijd wellicht het beste nieuws van de afgelopen weken: het betekent namelijk dat de komst van de switch, die zelf tegelijkertijd een handheld en een huiskamerconsole is, er voorlopig niet voor zal zorgen dat de stekker uit Nintendo's 'tweede' console wordt getrokken. Met 66 miljoen verkochte toestellen op zes jaar tijd viel dat, in alle eerlijkheid, ook niet meteen te verwachten: toen Nintendo een twaalftal jaar geleden de overstap van Game Boy naar DS maakte, had het ook eerst een commercieel debâcle (wijlen de Game Boy Micro) nodig om finaal de brui te geven aan zijn Game Boy-lijn.

Het toestel

Ik karde afgelopen week naar het Nederlandse hoofdkwartier van Nintendo in Nieuwegein, waar ik een paar uur in de weer kon met het toestel. Ik was om te beginnen gecharmeerd door zijn uiterlijk: vooral de nogal Seventies aandoende uitvoering in gebroken wit met oranje is een schoontje. Voor de rest is het, tja, gewoon een 3DS XL zonder de 3D: zelfde schermpje, zelfde knoppenopzet en duimsticks, zelfde veel te korte styluspennetje (ik heb nog steeds heimwee naar de telescopische stylus die Nintendo introduceerde met de DSi). Maar deze kun je in tegenstelling tot de eerdere 2DS wel dichtklappen, en de prijs is wel gevoelig - denk: bijna 100 euro - lager, wat samen met die nieuwe looks echt wel een argument is. Want wie had er nu überhaupt 3D op zo'n ding nodig? Het was het eerste wat ikzelf én mijn tienerdochter doen iedere keer wanneer we de 3DS nog eens aanknippen.

Dr. Kawashima's Devilish Brain Training: Can You Stay Focused?

Oh no! Is 'm echt weer terug? Enkele jaren lang dachten we verlost te zijn van die lijpe dr. Kawashima en diens lichtjes omstreden hersentraininggames. Maar met deze nieuwe 3DS/2DS-titel wiens veeel te lange naam ik écht niet meer ga herhalen, laten ze hem een comeback maken. Alleen in Europa welteverstaan: op de Japanese markt was deze nieuwe titel al zo'n vijf (!) jaar op de markt.

Wat doe je in Can You Stay Focused? Het gaat niet langer om hoe alert je brein is, maar hoe lang je je kunt concentreren, en dat maakt de game toch ietsje relevanter in deze tijden van grote stress en dagelijkse prikkel-overload waarin we leven. De discipline die ik al kon spelen bestond uit eenvoudige sommetjes, die in verticale rijen op je af komen, maar opgelet: het idee is dat je de uitkomst van de vorige som invult, niet de huidige. Zo moet je tegelijkertijd rekenen en onthouden. Het lijkt te werken terwijl je 'm speelt, maar dat lijken sudoku's in de krant ook. Ook: komt de in andere games goedlachse Kawashima nu wat ernstiger voor de dag, of beeld ik me dat maar in?

Miitopia

Nog een ding dat Nintendo nog niet beu is, is zijn Mii-speleravatars. In Miitopia kun je er zelfs een waarachtig avontuur mee aanvatten: de game, die een soort rpg-light is à la Pokémon en World of Final Fantasy, laat je turn-based gevechten met een compleet kindse moeilijkheidsgraad aanvatten in een horizontaal zijscrollende map. Dat laatste las je goed: keuzes en deviaties van het pad gebeuren op de centrale kaart, die wordt gepresenteerd als een Super Mario-achtig speelbord, of in de keuze tussen het makkelijke en moeilijke pad die je geregeld gepresenteerd krijgt. Dat laatste was, tijdens het uurtje dat ik in de game zat, nog steeds om te lachen, dus hardcorefans van een rpg mogen zich hier meteen van onthouden. Maar het is wèl een beetje een sympathiek spelletje, met redelijk wat diepte in het uitbouwen van je personage, en de mogelijkheid om - naast de gewoonlijke Warrior, Mage en andere vaste waarden - ook een Pop Star of een Chef te kiezen. Kjuut!

Ever Oasis

Ook uit het role playing-veld komt Ever Oasis, zo'n spelletje met een lekker aandoenlijke anime-look, epische muziek en een woestijnsetting. Het gaat om een actie-rpg deze keer, met steden (oases eigenlijk) waar je dingen kunt inkopen en die je ook kunt uitbouwen, teleportatiepunten, en dungeons om uit te kammen. De combat gaat niet erg diep wat zijn achterliggende systemen betreft, het uitrustingssysteem gaat dan weer behoorlijk de kelders in, en er zit ook een fijne crafting-mogelijkheid in, met onder meer dingen die je kunt vervaardigen en koken. Zonder te hoeven nadenken of Nintendo's handhelds nu eigenlijk nog wel een nieuwe rpg nodig hebben: voor fans van het genre lijkt het wel een mooi tussendoortje.

Hey! Pikmin

De leukste hield ik voor 't laatste. We kennen allemaal Nintendo's Pikmin-figuren, die eigenlijk vrij weinig games op hun naam hebben staan om dit soort bekendheid te hebben? In Hey! Pikmin maken ze eindelijk nog eens een nieuwe passage. Ook deze game is een zijscroller in plaats van het gewoonlijke 3D-avontuur op een huiskamerconsole, maar houdt voor de rest een pak eigenschappen uit de 'grote' reeks overeind. Het verzamelen van Pikmin via het fluitje, bijvoorbeeld. En zodra je genoeg van die peenvormigen hebt verzameld, kun je ermee gaan - euh - gooien naar objecten die je pad kruisen. Dat Pikminsmijten is de kern van de gameplay in Hey! Pikmin, maar het lijkt makkelijker dan het is: bij momenten moet je je aandacht al gaan verdelen tussen meerdere te bekogelen objecten. Let ook op het bovenste scherm, waarmee je natuurlijk niet kunt interageren maar waar soms wel gevaren van bovenaf van vertrekken.

En jij?

Zat jij te wachten op een nieuwe 2DS-console? Ben je opgelucht dat Nintendo toch nog een aparte handheld uitbrengt? Laat het ons weten.