Een first-person-game waarin het signatuurwapen geen pistool of een shotgun is (wat op zich wel kón in de game), maar een koevoet waarmee je je vijanden de schedelpan insloeg: dat was Half-Life, een bijna twintig jaar oude titel die gamegigant Valve - bekend van Steam - allereerste game was.

Een videogame met een held die eruitziet als je chemieleraar in de middelbare school: ros, zo'n eigenlijk nooit modieus geweest ringbaardje, en een bril met bokaalglazen. Wie zou er in 1998 hebben gedacht dat Gordon Freeman een van de meest memorabele (anti)helden uit de videogamegeschiedenis zou worden?

Maar de geschiedenis spreekt voor zich. Half-Life staat ondertussen, samen met zijn opvolger Half-Life 2 (2004) en spin-offs Portal (2007) en Portal 2 (2011) gebeiteld als een van de titels die videogames een voetje gaven in hun klim naar een erkend artistiek medium, en dat heeft de game aan zijn enigmatische protagonist te danken. Niet dat Freeman ineens een everyman-held was: je kroop als speler in de huid van een personage dat toch voor een pak slimmer doorging als een gewone sterveling, en daardoor een grotere kans op overleven had.

Maar de game brak wel voor het eerst met het idee dat je een alfamannetje met een breed carrure en zware wapens moest spelen, en gooide zijn vertelling in een structuur die wat verder ging dan het typische stramien van schieten - deur openen - schieten - sleutels vinden - schieten - lift bedienen - schieten: je werd ertoe uitgenodigd om je omgeving te analyseren, de aard van je held indachtig.

Pendelrit

Het verschil dat Half-Life maakte met andere first person-games uit die tijd (onthou dat de eerste Doom's en Quakes nog maar vers in het geheugen lagen) begon al in de monorail aan het begin van de game: waarom moest je bijgod eerst de pendelrit van je personage ondergaan voordat er iets van actie in het spel kwam? Omdat je op die manier ten eerste rustig de besturing onder de knie kreeg, en je ten tweede meteen kon gewennen aan de wat rustigere cadans van Half-Life.

Je kwam aan in het Black Mesa-onderzoeksinstituut, waar een explosie zometeen de boel op zijn kop zou zetten, en al snel kwamen er vijanden op je af. De pivotale gebeurtenis in de game was een doodgewoon portaal naar een andere wereld dat zich per ongeluk opende, waardoor er vuige buitenaardse creaturen de gebouwen gingen overspoelen. Ja, je hebt gelijk: net als in pakweg Doom.

Bedenkers Gabe Newell en Mike Laidlaw wilden je echter toch iets anders leveren dan een doodgewone maai-de-aliens-weghistorie: de ware vijand was ineens je werkgever, die zich gewapenderhand keerde tegen zijn eigen werkvolk om de fout in de doofpot te stoppen. En dat gaf de gebeurtenissen, en de opdrachten die je moest uitvoeren om het einde van de verhaallijn te bereiken, een groter menselijk gewicht dan wat de makers van eender welke andere shooter op dat moment voor elkaar hadden gekregen.

Koevoet

Je eerste wapen in Half-Life was ook je belangrijkste, en eentje dat nog steeds in één adem wordt genoemd met de game: de koevoet waarmee je zowel aliens als soldaten de schedelpan insloeg, en die je zelfs dieper in de game - wanneer je over zwaarder en zwaarder wapentuig beschikte - zou blijven gebruiken om kogels te sparen of moeilijk te schieten aliens op hun wammes te slaan. Het was per definitie opletten geblazen, want de AI van je tegenstanders was niet van de poes: Half-Life kwam uit een tijdperk toen videogames nog ongegeneerd moeilijk mochten zijn, en Newell en Laidlaw hielden zich niet in om je uitdagingen te leveren.

De graphics van de pc-versie waren top voor hun tijdperk, maar de winnende versie was de heruitgave voor de PlayStation 2, die pas in 2001 kwam en op dat moment profiteerde van hardware die krachtiger was dan die van de pc's waarop de originele game uitkwam.

In 2004 volgde het eveneens bejubelde Half-Life 2, meteen ook het begin van twee extra episodes die respectievelijk in 2006 en 2007 uitkwamen (als onderdeel van The Orange Box, samen met de eerste Portal, Team Fortress 2 en een soort remaster van Half-Life 2). Een derde aflevering staat al jaren geboekstaafd als 'in ontwikkeling', maar de toekomst daarvan is onzeker.