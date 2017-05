Zin in nog eens een Game Boy Advance- of Nintendo DS-game? In WarioWare: Mega Microgame$ (2003) en opvolger WarioWare: Touched! (2004) zitten er wel honderden, u met graagte aangeboden door Mario's luid knarsetandende vileine tweelingbroer. Al duren ze maar luttele seconden per stuk.

Vergeet videospelletjes waarin je effectief iets moet kunnen: in Nintendo's Game Boy Advance-titel WarioWare: Mega Microgame$ en de snel daaropvolgende Nintendo DS-lanceringstitel WarioWare: Touched! moest je in neuzen peuteren, hotdogs vreten, appels vangen, voedingswaren in tweeën snijden, haren uittrekken, slapende sujets wakkertrommelen, rolletjes pleepapier uitrollen en door de natuur gemankeerde giraffen, olifanten en teckels hun normale vorm teruggeven. Poepsimpel en compleet van de pot gerukt, maar dat was zowaar de bedoeling: beide games waren collecties mesjoche 'microgames', die slechts enkele seconden duurden, maar waarvan je dus ook in een nanoseconde de bedoeling moest zien te vatten. Wario riep: "Snijden!" / "Vegen!" / "Hakken!" / "Aantikken!" enzovoort, en je had de opdracht maar uit te voeren.

Belachelijk? Nogal. Maar het was ook nogal grappig. Collecties verslavende rotspelletjes, met in de hoofdrol: Wario, een met Tourette, ADHD en nog wel een paar andere aandoeningen van de ziel geslagen tegenpool van Nintendo’s totemheld. Hij trad voor het eerst op in de vroege jaren ’90, als een nieuwe erfvijand voor Mario, en kreeg ook twee eigen gamereeksen: Wario Land en deze WarioWare's. Maar het was deze reeks, en zeker de drie eerste eruit, die bij verre de titel van instant klassiekers waard zijn. Er zijn al een hoop absolute klassiekers de revue gepasseerd in de tien jaar dat deze rubriek - in verscheidene vormen en media - loopt op 9lives en diens voorganger GUNK, maar over geen enkele daarvan kan ik dat zeggen wat ik nu over de WarioWare-games verklaar: als ik maar één game mee zou mogen nemen wanneer ik voor de rest van mijn bestaan zou verbannen worden naar een onbewoond eiland, zou het er eentje uit de WarioWare-reeks zijn.

Waarom? Omdat alle games uit de serie de hele videogamegeschiedenis (maar vooral alle Nintendogames) letterlijk in een notendop bevatten. Het is alsof de makers van de games de hele geschiedenis van het medium in de Moulinex hebben gegooid, en de verhakkelde restjes ervan vervolgens hebben geserveerd als gecondenseerd tot hun absolute essentie: springen, slaan, schieten, enzovoort. Zonder dat er zelfs maar iets van een visuele lijn inzit: sommige van de microspelletjes lijken alsof ze in 8-bit-graphics zijn opgetrokken, andere lijken net op Game & Watch-spelletjes, nog andere hebben fotorealistische graphics. Het zijn festijntjes van onnozelheid én verfijning.

Zei ik zonet: drié klassieke eerste games? Jazeker: een jaar na Touched! kwam er nog een laatste WarioWare voor de op dat moment al stilaan uitgefaseerde Game Boy Advance, die - letterlijk - een speciale twist op de formule liet zien: WarioWare: Twisted! stond op een gamecartridge met een ingebouwde bewegingsmeter, waardoor er compleet nieuwe soorten minigames mogelijk werden. Zoals het scratchen van een plaat, of iets onbeschrijfelijks dat werd gedaan met een hele historie van Super Mario Bros-games - zij het alweer samengevat tot hun absolute essentie (springen dus).

Daarna volgden WarioWare: Smooth Moves (2007), waarin het zwaaipookje van de Wii het concept uitbreidde naar een prettig gestoorde partygame, en WarioWare: DIY (2008), een speciaal voor de DSi ontworpen game die je in staat stelde om in luttele minuten tijd je eigen miniatuurspelletjes te ontwikkelen, en die doe-het-zelf- microgames ook met anderen te delen. De allerlaatste échte telg uit de reeks (die later nog het door Nintendo 'spirituele opvolger' genoemde Game & Wario op de Wii U kreeg) was WarioWare: Snapped (2009), een downloadgame die via de camera op de DSi het vreemde universum van de games met de beeltenis van de speler mixte.