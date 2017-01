In deze nieuwe rubriek nemen we een kwestie onder de loep die op dit moment het medium, de spelers en de industrie erachter bezighoudt, door de argumenten van beide kampen juist in beeld te brengen. Wat zegt het duiveltje op onze linker- én rechterschouder over de toekomst van virtual reality?

NEE

Het is het tweede eind van januari, de eindejaarsverkopen zijn allang geteld. Hoe komt het dan dat Sony ondertussen al niet met een triomfantelijk bericht naar buiten is gekomen over de megaverkopen van de PlayStation VR, het virtual reality-platform waarvan het meeste werd verwacht? Het antwoord laat zich raden: er zijn er gewoon te weinig verkocht. Over de hele lijn is het trouwens minstens een béétje huilen met de pet op geweest voor de drie grote fabrikanten van VR-apparatuur: hun verkopen zijn uit te drukken in honderdduizenden, niet in miljoenen. Als we marktstudiebureaus mogen geloven tenminste: de fabrikanten zelf hullen zich in een veelzeggende stilte. Volgens de recentste projecties van het Amerikaanse Superdata Research zijn er in 2016 1,55 miljoen VR-brillen verkocht: 450.000 voor HTC's Vive, 355.000 voor Facebooks Oculus, 750.000 voor PlayStation VR. Saillant detail: Superdata Research dacht aanvankelijk, toen de PlayStation VR op de markt kwam, dat er tegen nieuwjaar zo'n 2,6 miljoen stuks van het ding zouden worden gesleten, een projectie die het dus stevig moest bijvijzen.

PlayStation VR

Ook wat de totale opbrengsten van de VR-markt betreft, hardware en software samen, moest er een zeker optimisme een eind worden teruggeschroefd: volgens Digi-Capital, een Britse zakenbank die zich heeft gespecialiseerd in de videogame- en app-industrie, werd er in 2016 zo'n 2,5 miljard euro verdiend aan VR-producten. Niet kwaad voor een eerste jaar, maar het was wel een miljard minder dan wat de sector, zoals opgetekend door Digi-Capital, had verwacht. De poverdere verkoopsresultaten noopten ook al een aantal partijen aan tot pijnlijke herstructureringen: dat Sony PlayStation Guerrilla Cambridge sloot, komt vast niet door het feit dat RIGS, hun multiplayershooter voor PlayStation VR, een onverdeeld verkoopssucces was.

Hoe dat zo komt? Ten eerste, voeren velen min of meer naar waarheid aan, omdat er nog geen echte 'killer application' is verschenen voor VR, een gametitel (of een andere toepassing, want die moeten er op een bepaald moment ook komen) die van het hebben van een VR-bril in huis een absolute must maakt. Die is nog niet opgedoken: de ervaring die titels als Batman: Arkham Knight en zelfs het terecht bejubelde Rez Infinite leveren is eerder summier, en niet van die aard om je terug naar je VR-bril te lokken. Dat moet dus snel veranderen.

Driveclub VR

En dan is er het visuele element. De leidende fabrikanten hebben zichzelf technologisch in bochten gewrongen om HD-streams naar beide ogen te stralen en de beeldverversingssnelheid van hun apparatuur acceptabel te krijgen, maar wat nieuwe gebruikers nog steeds afschrikt is het zogeheten screen door-effect: het beeld van je virtuele wereld komt naar je netvlies alsof je het door een muggendeur bekijkt. High resolution my arse.

Bovendien is er een relatief grote groep gebruikers die gewoon misselijk worden van zelfs een korte trip door een virtuele wereld. Daar zijn een paar heel complexe medische verklaringen voor, maar het komt erop neer dat je vestibulo-ocleaire systeem ontregeld geraakt: je ogen zeggen je dat je beweegt, maar je evenwichtsorgaan in je binnenoor vertelt je dat je stilstaat of -zit, en dat geeft een soort kortsluiting in je brein. Een zeker percentage gebruikers zal wellicht nooit in staat zijn om optimaal te genieten van virtual reality, en je moet het eerst geprobeerd hebben om te weten of je daarbij hoort.

Samsung Gear VR

JA

Goed. Meteen maar die niet-gehaalde verwachtingen in perspectief plaatsen: who cares wat marktonderzoekers verwachten, en daarna weer niet? De belangrijkste parameter om commercieel succes af te meten is nà de verkoop. Veel belangrijker dan het laatste halfjaar van 2016, waarin de verschillende hardwareplatformen stilaan op de markt begonnen te druppelen, wordt dìt jaar, het eerste waarin de drie grote concurrenten een vol jaar op de markt zijn geweest, met nieuwe uitdagers als Google Daydream en Microsofts VR-platform. Ook belangrijk is dat er al verschillende proposities zijn voor verschillende soorten gebruikers. Oculus Rift en HTC Vive zijn de twee eliteplatformen, die alleen gericht zijn op de zeer veeleisende gebruikers die bereid zijn om wat meer flappen op te hoesten voor de hardware én de computerhardware om de games en toepassingen op te draaien. Samsung (van de Galaxy Gear VR) en Google (van de Daydream View) richten zich, met hun veel goedkopere maar ook veel eenvoudigere VR-brillen, op instapgebruikers. En daar tussenin zit PlayStation VR en wellicht binnenkort ook Microsofts VR-oplossing.

Tegenover de crashes staan ook de eerste succesverhalen. Owlchemy Labs, de Amerikaanse studio achter het tergend eenvoudige Job Simulator, kondigde onlangs aan dat het 2,8 miljoen euro heeft verdiend aan zijn game. En op de Consumer Electronics Show vertelde Samsung trots dat het vijf miljoen Galaxy Gear VR's heeft verkocht sinds eind 2015: inderdaad, de fabrikant met de grootste installed base is daardoor momenteel Samsung.

Mark Zuckerberg is één van de grote bonzen die VR mainstream wil maken.

Ook dat zoeken naar een killer application mag je misschien nog met een korrel zout nemen. Misschien is het niet de kwestie dat er één titel opduikt, maar meerdere. Wie lang genoeg in de videogame-industrie heeft vertoefd, weet dat dat zo al eens eerder is gebeurd: toen de PlayStation, N64 en Sega Saturn verschenen halfweg de jaren 90, waren er tijdens dat eerste jaar ook geen echte dingen op de markt waar je noodzakelijk wild van werd. Maar in 1996 waren er ineens Resident Evil, Crash Bandicoot en Tomb Raider: titels die synoniem werden met de nieuwe 3D-platformen, en ze in grote mate hielpen verkopen. Een lange uitleg om eigenlijk gewoon te zeggen: het is nog vroeg. Misschien maakt Resident Evil 7, dat voor het eerst volledig in VR kan worden gespeeld, deze maand al een verschil, misschien is het nog wat langer wachten, maar het is gewoon een kwestie van tijd voordat er een trits games op de markt zal zijn die het hebben van een VR-bril logisch zullen maken.

Ondertussen verbetert ook de technologie. Jason Rubin, voormalig medestichter van Naughty Dog en momenteel directeur games bij Oculus, stelde het onlangs nog in een lang interview in het Britse maandblad Edge: wie vandaag denkt dat VR ten dode is opgeschreven omdat hij nog het gevoel heeft dat hij door een muggendeur kijkt, heeft niet opgelet tijdens de afgelopen decennia van technologische ontwikkeling. De resolutie van nieuwe versies van brillen zal beter en beter worden, en het effect zal op de duur verdwijnen. Op de Consumer Electronics Show toonde het Chinese bedrijf Pimax al een VR-bril die 4K-beeld op ieder oog toont, en daarop was het screen door-effect al wat geminderd. Er is nog een volgende technologische stap nodig om het helemààl weg te werken, maar het is - ook op dat vlak - nog vroeg.

HTC Vive

Wat de bewegingsmisselijkheid betreft die VR lijkt te blijven veroorzaken bij sommige spelers: hetzelfde probleem stelde zich twintig jaar geleden ook bij de eerste first-person shooters, en dat ebde weg naarmate de beeldverversingssnelheid verbeterde en de omgevingen minder gepixelleerd en cartoonesk werden. Het design van de meeste VR-games is er ook op voorzien dat de speler zo weinig mogelijk ongemak voelt (bijvoorbeeld door het camerastandpunt nooit uit handen te nemen), en er zijn ook al de eerste aanwijzingen dat mensen langer en langer in vr kunnen blijven zonder er mottig van te worden. Er is een klein percentage (nu op zo'n 5 procent geschat) dat het nooit zal kunnen, maar daar proberen gamemakers en hardwarefabrikanten zo veel mogelijk af te schaven door middel technologische verbetering en design. Ook zijn er eerste aanwijzingen dat individuele gebruikers na langer gebruik minder en minder snel misselijk worden van vr, en dat er - naar analogie van 'zeebenen' - iets als 'VR-benen' kan worden aangekweekt.