In de Lost Valley staat de tijd letterlijk stil. Het is een mythisch oord waartoe slechts een paar mensenstammen de toegang hebben, en dat wordt bevolkt door creaturen uit ieder denkbaar tijdperk: van dinosaurussen tot bionische wezens. De Native American krijger Tal'Set, ook Turok genoemd (Zoon van Steen), reist naar die verdoemde plaats om ervoor te zorgen dat een deel van de bevolking niet naar zijn tijdsbestel migreert. Want de vileine Campaigner is een leger aan het bouwen waarmee hij, tenminste nadat hij alle stukken van de mythische Chronoscepter heeft verzameld, de heerschappij over het universum wil overnemen.

Turok: Dinosaur Hunter was één van dé system sellers op Nintendo 64.

Het is aan Turok om die stukken van de scepter te vinden voordat de Campaigner dat doet. Die laatste heeft een paar forse troeven achter de hand, zoals T-Rexen met een laserkanon. Maar ook Turok haalt doorheen de negen levels steeds krachtigere hardware boven: van pijl en boog gaat het snel naar een shotgun en een aanvalsmitraillette, via een kettingmitrailleur en een raketlanceerder, tot alienwapens als het Fusion Cannon.

Eerst de strip

Hij is compleet erover, die premisse van Turok: Dinosaur Hunter (1997), een van de system sellers voor de Nintendo 64-console uit de late jaren 90. Maar dat is niet de verdienste van Iguana Entertainment, de studio achter de game, of Acclaim Entertainment, het gamehuis dat als uitgever optrad: het hele universum van de tussen de dimensies reizende Indiaan was al decennialang uitgevlooid in stripverhalen die al sinds de jaren 50 in het winkelrek lagen. Tot Acclaim Comics, een afdeling van het Amerikaanse gamehuis, de rechten erop in huis haalde, en de moedergroep besliste dat er ook wel een mooie videogame in zat.

Turok was een voorloper voor de golf van consoleshooters die vier jaar later begon met Halo: Combat Evolved.

Die laatste trok een element finaal naar voren dat ook al sinds de jaren 80 in de strips voorkwam: Turok bedient zich van gestoord krachtig wapentuig. Vanuit die optiek werd Turok: Dinosaur Hunter een van de eerste telgen uit de first person shooter, een genre dat op dat moment al tot wasdom was gekomen op de pc, die naar de huiskamerconsoles kwamen: het was een contemporaine titel met Goldeneye 007, en een voorloper voor de ware golf van consoleshooters die vier jaar later begon met Halo: Combat Evolved.

Verloren vallei

Turok: Dinosaur Hunter sleet uiteindelijk anderhalf miljoen exemplaren, en werd bejubeld door reviewers, die de game vooral prezen voor zijn graphics en de schitterende aanvals- en sterfanimaties die in alle creaturen werden geprogrammeerd. "Het is een tamme game naar de standaarden van vandaag, maar in zijn tijd hing er een grandeur aan Turok", zei designer David Dienstbier jaren later in een interview met het Britse blad Edge. "Het voelde groots. Het was meer over the top in termen van wat de wapens konden aanrichten, en hoe de tegenstanders reageerden wanneer ze erdoor werden geraakt."

In Business Week kwam echter nog een ander verhaal rond de game. "Kunnen dinosaurussen Acclaim redden?", kopte het zakenweekblad in maart 1997. Het uitgeefhuis achter de game was toen al in zelf een beetje in een verloren vallei gesukkeld, waar het succes van Turok het tijdelijk wist uit te trekken. Maar dus niet voor lang. Het gamehuis had in de jaren 90 grote prominentie gekregen omwille van zijn licentie- en conversietitels: het was het label achter de consoleversie van Mortal Kombat en gamekleppers als The Simpsons: Bart vs. the Space Mutants. Maar het verloor ten tijde van Turok een paar sportlicenties, en kwam daardoor in vieze financiële papieren terecht. Natuurlijk werden er vier sequels op hun hitgame gelanceerd, tussen 1998 en 2003, maar die konden het tij niet keren. Acclaim Entertainment deed de boeken dicht in 2004. Vier jaar later bracht Disney Interactive nog een reboot uit voor de PlayStation 3, Xbox One en pc, maar ook die brak geen potten.