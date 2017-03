Het eerste levensjaar van Tom Clancy’s The Division verliep, om het zacht uit te drukken, moeizaam. Na een acceptabele main game viel de end game plat op zijn buik. Een probleem dat de veertig euro kostende Season Pass tot nu toe amper wist goed te maken. De vraag die bij menig Season Pass-aankoper nog rest: kan de laatste DLC, The Last Stand, die hoge prijskaart alsnog goedpraten?

Ik moet toegeven dat - op Survival na - de downloadbare content van The Division me veeleer koud liet. En daar verandert niet veel aan met deze The Last Stand. De uitbreiding staat voor een laatste stand van de oorspronkelijke The Division-filosofie: investeer je uren in het grinden naar betere loot, dan heb je een uitgesproken streepje voor. Ik haakte echter nog voor de befaamde 1.4 update (die het grinden eindelijk doorbrak of toch aangenamer maakte) te lang af om echt van deze klassenblinde toevoeging te genieten.

Op zich is de Last Stand-modus goed qua concept.

Conquest

The Last Stand is vooral een nieuwe PvP-spelmodus. Er zijn in een afgebakend stuk van de Dark Zone drie punten die je als team van acht spelers zo lang mogelijk moet capturen. Jup, The Last Stand is The Division zijn Domination-modus. En een goede ook, als ik zo vrij mag zijn. Zo zijn capture points opgedeeld in drie kleinere veroveringspunten die je steeds over een hele zone doen bewegen. Op twee verschillende plaatsen op de map kan je ook bonussen unlocken die jouw team de kans geven bijvoorbeeld dubbele punten te verdienen of meer schade te berokkenen. Gaandeweg verdien je ook in-game currency door rondstruinende NPC’s te doden (farmen, zoals MOBA-fans het zouden noemen) waarmee je dan weer turrets kunt opwerpen op gecapturede punten. Allemaal heel leuk op zich.

Maar The Last Stand is echter blind voor één essentieel punt: stand. Bij de matchmaking negeert het spel jouw gear score, waardoor meer toegewijde spelers (lees: zij die van urenlang grinden houden) zo over je heen walsen. In de patch notes omschrijft Massive dat jouw gear automatisch naar 256 wordt opgetrokken, maar daar merk je tegen veel spelers niets van. Heb je een lagere gear score, dan begin je er beter niet aan. Jouw outfits en wapens kunnen niets beginnen tegen de helft van jouw tegenstanders.

De Stolen Signal-incursion neemt je mee naar een televisiestation.

Stolen Signal

Als troost krijg je nog een incursion in jouw schoot geworpen om aan die gear score te werken. Deze derde incursion neemt je mee naar een televisiestation dat door Rikers werd overgenomen. Ben je een fan van de vorige incursions, dan geniet je wellicht ook van deze. Massive speelt bijvoorbeeld met omgeving door een natte vloer soms onder hoogspanning te zetten. Ook de afwisselende decors van bijvoorbeeld sitcoms uit betere tijden zorgen voor een boeiend strijdtoneel. En ja, ook de combat is weer lekker uitdagend.

De Dark Zone krijgt ook tot slot ook een drietal nieuwe gebieden bij, die voor liefhebbers van de klassieke The Division PvP weer wat interessante omgevingen oplevert. Denk donker en grauw met stapels lijken in onverwachte hoekjes. De nieuwe update 1.6 zorgt er echter voor dat de Dark Zone ook meer verlaten aanvoelt, wat de angel wat uit de ervaring haalt naar mijn gevoel. De spelwereld voelt eerder leeg aan, wat het niet bepaald spannender maakt.

The Last Stand voegt een goede spelmodus toe, die voor spannende wedstrijden kan zorgen. De matchmaking is echter blind voor gear score waardoor die nieuwe modus enkel fijn is voor diehards met exotische gear. De nieuwe incursion is voor minder zwaargepakte gamers een mooi alternatief, al is een uitbreiding waarvan je de hoofdmoot niet zorgeloos kan spelen naar mijn smaak de moeite niet echt waard.