Slechts luttele jaren nadat Quake de praktijk van onlinemultiplayer naar de pc had gebracht, waren gamemakers aan het experimenteren geslagen met welke creatieve richtingen die nieuwe vondst uit kon gaan. Aan het einde van het vorige millennium consolideerden Quake III Arena en Unreal Tournament dan ook de meeste multiplayermodes die we vandaag herkennen helemaal samen, maar tijdens de aanloop daarnaar werd er druk geëxperimenteerd. In een game als Team Fortress Classic, bijvoorbeeld, waarin er scenario's voorhanden waren waarin één team een VIP - in dit geval de president van de Verenigde Staten - naar zijn vluchtauto moest begeleiden, terwijl het andere hem naar het leven stond. Liefst natuurlijk via een combinatie van scherpschutterskarabijnen en wapens die meer up close and personal schade konden aanrichten.

Modders zijn 'king'

Team Fortress Classic was aanvankelijk geen game van Valve, de maker van klassieker Half-Life, die de game uiteindelijk wel in 1999 op de markt bracht. In zijn oorspronkelijke versie was het een mod voor de originele Quake, uit 1996, die door zijn bedenkers John Cook en Robin Walker in elkaar was gezet omdat ze de sociale dynamiek van de spelersgroep wat beter uitgelijnd wilden zien. Ze waren al bezig aan opvolger Team Fortress 2 toen ze werden 'overgenomen' door Valve: ze kregen een job bij het beginnende pc-gameimperium, hun modificatie werd mee aan boord genomen als een conceptidee om nieuwe ontwikkelingstools van het bedrijf op te testen, en uiteindelijk groeide hij uit tot een op zichzelf staande productie. Net zoals dat hetzelfde jaar al was gebeurd met Counter Strike. Dat was het fascinerende aan de ontwikkeling van first person shooters in de jaren 90: de nieuwe ontwikkelingen kwamen zo snel, en de fans van het opkomende genre waren zo geëngageerd, dat velen van hen gewoon rechtstreeks uit hun zolderkamer werden gerecruteerd om voortaan hun hobby verder te zetten als een job.

Grote klasse(n)

Hetgene waarin Team Fortress Classic naam zou maken in het genre van de first person shooter was in zijn relatief complexe dynamiek van klassen. Je kon de game één tegen één spelen, maar het werd het interessantste wanneer je clans van acht spelers bij elkaar riep: dan konden ze de meeste of alle personageklassen - verkenner, soldaat, scherpschutter, hospik, explosievenexpert, spion en ingenieur - over hun team verdelen, en de unieke vaardigheden en kenmerken van die verschillende rollen met elkaar doen samenwerken.

Die Team Fortress 2 kwam er overigens uiteindelijk ook. Hij volgde dan wel pas in 2007, als onderdeel van Valves Orange Box-compilatie, en hij werd bevolkt door veel cartooneskere personages en decors dan de eerder semirealistische voorganger, maar de kern van de gameplay - samenwerken, dedju! - werd verder uitgebouwd. Team Fortress 2 was in ieder opzicht beter dan zijn voorganger, met onder meer beter bijgepriegelde verschillen tussen de klassen en écht relevante wapens. Maar het nam tegelijkertijd niet weg dat er een publiek voor de eerste Team Fortress bleef ook. Meer nog: eveneens tien jaar geleden maakten modders de cirkel enigszins rond door het vandaag nog steeds populaire Fortress Forever te maken, een nieuwe gratis pc-mod Team Fortress Classic naar de nieuwere programmatuur van Half Life 2 (2004) bracht.