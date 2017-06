BioWare’s Anthem en Crackdown 2 mogen dan wel de meeste aandacht van Microsofts E3-buffet trekken, we kunnen het niet over ons hart krijgen om Rare’s Sea of Thieves te negeren. Een cartoonesk coop piraten- en schattenjachtfeest waar iedereen die we zagen spelen achteraf grijnzend van terugkeerde.

Onze hands-on dropte ons op een schip dat we door de ogen van ons piraat-spelpersonage bekeken. We zeggen ons, want Sea of Thieves is een online coop-game waarin jouw piratenbemanning van drie of vier (misschien worden dat er later meer) de wereld deelt met AI-vijanden en andere teams. Die andere spelersgroepjes kan je op elk moment tegen het lijf lopen op een van je schattenjacht-expedities op de vele eilanden, of op de golven van de zeeën waar het merendeel van de gameplay zich afspeelt. Maar terug naar onze sessie. Die draaide helemaal rond zo’n schattenjacht queeste. We kregen allemaal drie schatkaarten van een eiland met daarop de X die op de locatie van de buit wees. De makers lieten ons weten dat je die schatkaarten in de uiteindelijke game zelf zal moeten verdienen, uitwisselen of ‘vinden’.

Doe de kanonbal

Na wat over en weer geroep in twijfelachtig Engels (we telden een Italiaans teamlid) raakten we het eens over welk eiland we zouden aandoen. Het dichtstbijzijnde. Daarna verdeelden we zo goed en zo kwaad mogelijk de taken van zeilen heisen, sturen en navigeren. Iets dat dom en snel saai lijkt, net zoals we later met emmers water uit het ruim haalden, maar op een vreemde manier als een bevredigende team-effort aanvoelt. Zelfs wanneer we het hier met vier allesbehalve geroutineerde vreemden deden. Gelukkig stond een ontwikkelaar ons bij, anders waren we in ons tijdslot nooit tot bij het eiland in kwestie geraakt. Een simulatie is het zeker niet, maar je moet wel rekening houden met riffen, de wind … ook al ‘betraden’ we het eiland door ons vanuit onze kanonnen naar het droge te schieten. We hadden die kanonnen graag op zo’n concurrerend piratenteam uitgeprobeerd, maar dat was helaas niet voor vandaag.

Nu nog vrienden

Eenmaal vaste grond onder de voet moesten we ons met sabel, pistool en blunderbus voorbij asociale plaatselijke fauna en een paar gewapende tekenfilmskeletten werken, voor we uiteindelijk de schat terug aan boord brachten. Queeste volbracht, misschien ietwat te makkelijk, al was de omschrijving van de preciese plek gepast cryptisch, maar ook hier verwachten we in de uiteindelijke game het weerwerk van andere teams. De combat is zo helder als de interface leeg is. Je moet heel veel zelf uitzoeken in Sea of Thieves. Je kan geen map oproepen maar moet die benedendeks bekijken. Vijandelijke schepen en eilanden zie je veel sneller als je een mannetje in het kraaiennest hebt. Een kompas haal je net zoals een lantaarn, een schop en je wapens uit een radiaal-menu. De hoek van de zeilen draai je zelf in de optimale richting van de wind want met het roer alleen raak je maar zover. Het traject van je kanonballen moet je zonder hulpmiddelen inschatten en de handrem op je schip heet anker. Sea of Thieves verschijnt begin volgend jaar voor Xbox One en Windows, laat beide platformen samen en tegen elkaar spelen en doet ons nu denken aan de geschikte vrienden om tegen dan enthousiast te krijgen.

Tot zover deze eerste E3-impressie. Na de E3 gaan we dieper in op Sea of Thieves, hou 9lives dus in de gaten en praat nu al mee over deze game op ons forum.