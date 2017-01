Resident Evil 7: Biohazard past in een verhaal dat al twee decennia voor je wordt uitgesponnen. Want Umbrella Corporation en zijn T-Virus zijn misschien wel bestreden in de voorgaande, breedvoerigere episodes uit de reeks, maar de mensen van Capcom wisten je eerder al onverwacht terug in hun raamvertelling te trekken. Tijd voor een recap van wat er voorafging.

Een team van goedgetrainde commando's strijkt neer in een bos waarin een ander team van goedgetrainde commando's ondertussen al zijn kaas heeft gelaten, en verschanst zich ondertussen in een verlaten landhuis op zoek naar antwoorden. Dat duivelse, vervloekte huis, met die krakende vloeren, die piepende deuren, die gruwels die zich in het duister ophielden: dat is de plaats waar het allemaal begon in de Resident Evil-serie. Niet de broeierige Baker Mansion uit het aanstormende Resident Evil 7: Biohazard, dat de game zijn Texas Chainsaw Massacre-vibe verleent, maar wel een pand dat er enorm sterk op leek: de Spencer Mansion, gelegen in de buurt van Raccoon City, ergens in het Midwesten van de Verenigde Staten, was de eerste plaats waar lui rondkrieuwelden die besmet waren geraakt met het T-zombievirus.

Een heel team van het Special Tactics And Rescue Service (S.T.A.R.S) was al verloren geraakt in de buurt, en een tweede equipe moet zijn toevlucht zoeken tot het huis nadat het in de omringende bossen werd aangevallen door een roedel monsterlijke honden. Het leidt protagonisten Chris Redfield en Jill Valentine recht naar het vermaledijde landhuis, waar ze nog ergere griezels dan die viervoeters buiten tegen het lijf lopen, en waar ze uiteindelijk het ondergrondse zombie-laboratorium ontdekken dat het vileine farmaceutische bedrijf Umbrella aan het bouwen is. Oprichter Oswell E. Spencer had, jaren voor de gebeurtenissen in de eerste game, samen met een trits andere wetenschappers in een exotische bloem in Afrika het Progenitor Virus ontdekt, dat in staat is om zich te mengen met het dna van zijn slachtoffers. Spencer wilde zijn vondst onder meer gebruiken voor de creatie van een reeks hyperintelligente jongelingen, maar door het te mixen met het Ebolavirus puurden ze er ook dat T-Virus uit, eigenlijk door Spencer bedoeld als biologisch wapen.

Resident Evil, een game die in 1996 - wat vroege avantgarde zoals Alone in the Dark (1992) niet te na gesproken - het survival horror-genre lanceerde.

Duistere cyclus

Dat was de plot van de eerste Resident Evil, een game die in 1996 - wat vroege avantgarde zoals Alone in the Dark (1992) niet te na gesproken - het survival horror-genre lanceerde. Maar na een incident tijdens die eerste game, dat we zelfs in onze dromen niet zouden spoilen, slaat het T-zombievirus over op het nabijgelegen stadje Raccoon City, waar de logische opvolger Resident Evil 2 (1998) zich zou afspelen. Het is tijdens deze grootser opgezette sequel dat de volledige cast van de serie, die in zowat alle verdere afleveringen zou opduiken, compleet werd gemaakt: Chris Redfield en Jill Valentine waren de protagonisten uit de eerste game, maar in Resident Evil 2 werd hun plaats onder het voetlicht ingenomen door de schimmige bedrijfsspionne Ada Wong en het duo Leon S. Kennedy en Claire Redfield (Chris' zus), die allebei flikken zijn voor de politiezone van Raccoon City. En nee, natuurlijk zijn het ook weer geen gewòne flikken: ze zijn beter bewapend en getraind dan een doorsnee wetsdienaar omdat ze - net als Redfield en Valentine - tot de S.T.A.R.S.-equipe behoren, een speciale eenheid die werd opgericht met private steun, onder meer van het biochemische bedrijf Umbrella Corporation.

Ook maakten we tijdens deze game kennis met Albert Wesker, de kapitein van de eenheid, die een joekel van een verborgen agenda koestert, een vuige hand had achter de schermen van het incident in het landhuis uit de eerste game, en in latere delen zo'n beetje een constant terugkerende en maar niet kapot te krijgen tegenstander blijkt.

Tijdens de apokalyptische gebeurtenissen van Resident Evil 3: Nemesis (1999), dat zich nog steeds afspeelt in Raccoon City, deels zelfs tijdens de gebeurtenissen van de voorganger, is de teruggekeerde protagoniste Jill Valentine er getuige van dat de Amerikaanse overheid snel een einde maakt aan de zombieplaag door een atoombom op de stad te droppen.

Spaanse ziekte

Met Resident Evil 3: Nemesis werd iets van een cyclus afgerond, en Capcom had de jaren daarna de grootste moeite om de serie van een nieuwe start te voorzien. Tussen de lancering van de derde game in 1999 en de uiteindelijke uitgave van Resident Evil 4 begin 2005 waren er liefst drie verschillende probeersels van dat vierde deel gemaakt en weer weggegooid, totdat de designers het juist hadden met de editie die uiteindelijk in de winkelrekken landde. Het was een juiste beslissing om zo lang te wachten, want het uiteindelijke resultaat, dat eind januari 2005 verscheen op de Nintendo GameCube, bleek een van de beste games van dat jaar te zijn (met sterke concurrentie, haast ik me om erbij te zeggen: in datzelfde jaar zagen onder meer ook Shadow of the Colossus, Fahrenheit en Call of Duty 2 het levenslicht). Het verhaal bracht de speler deze keer in Spanje, met als protagonist Leon S. Kennedy, die nu in dienst van de Amerikaanse overheid werkt en is neergestreken in de asgrauwe streek om de dochter van de president te redden, wier vliegtuig zonet op die plaats was neergestort.

De zombies in Resident Evil 4 waren geen échte zombies, zo wordt nog steeds vaak aangevoerd. Het waren inderdaad Ganados, eenvoudige dorpelingen die werden aangestoken door een geheimzinnige ziekte. Maar later in het verhaal van de game blijkt een oude bekende uit de vorige delen daar toch weer een hand in te hebben. En het geestelijke schrikbeeld van de gestoorde dorpers uit Resident Evil 4 was hetzelfde als in de rest van de reeks en in iedere andere zombiegame: zombies zijn eigenlijk alleen maar schrikwekkend als ze met velen zijn, als ze je kunnen overrompelen. En dat konden de Ganados uit Resident Evil 4 evengoed als een meute 'echte' zombies.

De ware vijand was een geheimzinnige parasiet die Las Plagas heette, maar Kennedy moest ook een eenzame strijd voeren tegen een geheimzinnige sekte, die zichzelf de Illuminados noemde. En dan was er die smerige Chainsaw Man, een lastig neer te halen sujet met een jutezak over zijn hoofd en een kettingzaag als wapen. Hem tegenkomen resulteerde in een confrontatie waar ondergetekende ook vandaag nog, twaalf jaar nadat ik de game voor het eerst in de GameCube had geklikt, koude rillingen van krijgt.

Resident Evil 4 was een van de beste games van 2005.

Naar Afrika

Na Resident Evil 4 nam de reeks opnieuw een hiaat van vier jaar, om pas in 2009 terug te keren met het vijfde deel. Dat verplaatste andermaal de setting naar een nieuw continent: na de Verenigde Staten en Spanje bevonden we ons nu in een niet nader genoemd West-Afrikaans land, waar in de fictieve Kijuju-regio de bloem werd herontdekt die de bron vormde voor het Progenitor-virus. Deze keer is het de beurt aan Chris Redfield, een van de twee hoofdrolspelers uit de originele Resident Evil, om een nieuwe zombie-uitbraak, veroorzaakt door die vondst, tegen te gaan. Hij doet dat onder de vleugels van de Bioterrorism Security Assessment Alliance (BSAA), een nieuw agentschap dat inmiddels is opgericht na alle daden van bioterrorisme die zich in de nieuwe wereld na Resident Evil 3 dankzij het T-Virus heeft gevormd, en die vooral het onderwerp waren van spin-offgames als Code: Veronica en Revelations. Opnieuw komt hij een oude bekende tegen tijdens zijn tocht: Albert Wesker, die na zijn aantreden in de afgelopen delen zo'n beetje de überschurk van de serie is geworden. Hij werkt nu voor Tricell, een al even duistere concurrent voor Umbrella Corporation, en besmette bewoners alvast met een gemodificeerde versie van Las Plagas, en is dankzij de ontdekking van de bloem bezig aan een nòg gevaarlijkere variant. Gelukkig zijn daar Chris en zijn nieuwe BSAA-agent Sheva Alomar, die uiteindelijk korte metten maken met hun nemesis.

Chris en zijn nieuwe BSAA-agent Sheva Alomar, maken korte metten met hun nemesis in RE5.

Voorlopig laatste deel...

En dan, in 2012, was er het voorlopig laatste deel in de serie. Die had een veel apokalyptischere toon, die hij min of meer ontleende aan de Resident Evil-filmreeks die zich in de vroege jaren 2000 was gaan ontwikkelen, en een heel andere plot aan het oog van de cinemabezoeker ontrolde. Om de plot van Resident Evil 6 juist uit te leggen, moeten we echter eventjes verder terug in de tijd. Die atoombom op het verdoemde Raccoon City? De man achter de knop was Derek C. Simmons, presidentieel adviseur voor nationale veiligheid, en in het geniep tevens lid van een geheim genootschap dat The Family heet, de originele werkgevers van superspion Ada Wong. Simmons was met zijn eigen zombieresearch bezig, en beval de atoomaanval bij wijze van dekmantel. Met een nieuw virus dat hij liet ontwikkelen, het veel gevaarlijkere en veel afzichtelijkere ondoden opleverende C-Virus, pleegt hij een aanval op het stadje Tall Oaks, waar de president van de Verenigde Staten zich niet toevallig ophoudt: die stond namelijk dichtbij het moment waarop hij dit nieuwe booswicht zou ontmaskeren. Maar gelukkig begaven Chris Redfield én Leon S. Kennedy zich weer ter plaatse.

RE6 had een veel apokalyptischere toon, die hij min of meer ontleende aan de Resident Evil-filmreeks die zich in de vroege jaren 2000 was gaan ontwikkelen.

Na de all-star-cast van Resident Evil 6 zal het wellicht een cultuurshock zijn om in de zevende aflevering, met Ethan, een compleet nieuw personage te spelen. Maar je kunt er gif op innemen dat de bedenkers van de game wel een nieuwe, slinkse manier zullen hebben gevonden om de plot van Resident Evil 7: Biohazard toch weer in die grotere raamvertelling in te bouwen.