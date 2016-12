2016 was een goed jaar voor games, we kunnen het niet genoeg zeggen. Overal duiken lijstjes op met favoriete games, en ook onze redactie kreeg de kans om zijn favoriete games van 2016 op te lijsten. Ik kon het echter niet laten, en besloot ook mijn lijstje van 2016 naar buiten te brengen. Schavuit die ik ben, besloot ik echter om voor een top 10 te gaan...

Deze 3 titels wisten mijn top tien net niet te halen.

03. Deus Ex: Mankind Divided – Eens een Deus Ex-fan, vanaf de eerste telg trouwens, altijd een Deus Ex-fan. Meer kan een mens daar niet aan toevoegen. Als fan moet ik eerlijk zijn en durven te bekennen dat het team net niet vernieuwend en gedurfd uit de hoek kwam met deze titel.

02. DOOM – Een intense rollercoasterrit naar de hel en terug...

01. Dark Souls III – Tegen beter weten in, en mijn vorige ervaringen met Demon’s Souls en Dark Souls in het achterhoofd besloot ik alsnog om deze derde telg aan te pakken. De aanhouder wint, traag maar zeker vorderde ik doorheen de spelwereld, tot ik die dekselse Dancer of the Boreal Valley tegen het langbenige lijf liep…

Praga's top 10

10. Watch Dogs 2 – Watch Dogs was maar zo zo, en toch heb ik me best geamuseerd met Aidan. Ook hier leerde het team uit de fouten van het origineel, en wist het met Watch Dogs 2 een game af te leveren die zeker een plek in je collectie waardig is.

09. Gears of War 4 – Geen revolutie, maar een evolutie. The Coalition speelde op veiligheid en zekerheid, en leverde een meer dan aangename kennismaking af met J.D., de zoon van de legendarische Marcus Fenix. Akkoord, de verwachtingen voor de opvolger zijn nu meer dan hooggespannen.

08. Titanfall 2 – Nam al het goeds uit zijn voorganger, draaide dat flink door de gehaktmolen, voegde er wat extra kruiden aan toe en werd een meer dan waardige sequel.

07. Mafia 3 – Haters gonna hate… Wedden echter dat ze de game na het spelen, en zeker na het beluisteren van de magistrale soundtrack, toch de hemel zullen in prijzen?

06. Uncharted 4: A Thief’s End – Ere wie ere toekomt, Nathan Drake is, na Indiana Jones, de ultieme avonturier. Tenzij Lara Croft alsnog bereid gevonden zou worden om haar twee troeven op tafel te leggen…

05. Forza Horizon 3 – Zonder twijfel een van de mooiste (race)games van het voorbije jaar en de strafste racegame van 2016. Deze game gaat geen seconde vervelen en kan niet anders dan elke race- en wagenliefhebber een spontane erectie bezorgen.

04. Final Fantasy XV – Final Fantasy en ikzelf, dat was nooit een geslaagd huwelijk. Tot ik besloot aan Final Fantasy XV te beginnen… Nu zijn we vertrokken voor een match made in heaven.

03. Overwatch – Nogmaals het bewijs dat Blizzard heer en meester is in het bedenken en tot leven brengen van nieuwe en unieke (online) werelden, met al even unieke personages om deze te bevolken.

02. Dishonored 2 – Ik was een grote fan van het origineel. Wat Arkane echter met deze opvolger op mijn scherm toverde deed mijn mond openvallen. Lastig om onder de knie te krijgen, als je voor de stealth-aanpak gaat, maar wat een orgasme als het je lukt de game op die manier uit te spelen. Meesterwerk!

01. Battlefield 1 – Zonder twijfel mijn absolute nummer 1. Meeslepende verhaallijnen in de single player-modus en een multiplayer die nog intenser is dan WOI zelf.