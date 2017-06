Het einde van de wereld zoals we hem kennen was stevig vertegenwoordigd op de voorbije E3. Het begon al met Metro: Exodus, een derde aflevering in de bekende na-de-bomserie die zich afspeelt in een door gemuteerde beesten vergeven Rusland, en waarin deze keer een vlucht naar de buitenwereld centraal staat. Dan was er Anthem, die nieuw aangekondigde actie-rpg van Bioware, met opnieuw een futuristische wereld die lijkt te zijn gebouwd op de overblijfselen van een oude beschaving. Net als Destiny 2, overigens. Er komt een nieuwe zombie-apokalyps in State of Decay 2 en Days Gone, Sony PlayStations zombie-bikerdrama. Er was een door de Nazi's bezette wereld in Wolfenstein II: The New Colossus. Robots die onze jobs overnemen, waardoor we als mensheid voor eeuwig gedegradeerd zijn tot consumentisme, in indietitel The Last Night. Robots en machines die een bewustzijn krijgen in Detroit: Become Human. En in zekere zin lijkt ook Far Cry 5 te alluderen op het verbrokkelen van de Amerikaanse samenleving, met een gewelddadige sekte die een deel van Montana afsluit van de buitenwereld en het verandert in militiegebied. "De wegen zijn geblokkeerd. Er is geen mobiel signaal meer. Mensen zijn fucking scared", typeerde producer Dan Hay het sfeertje.

Geregelde vlagen

Zo'n vlaag van games waarin een niet zo fraaie toekomst wordt getoond, die van verval of repressie, komt er geregeld aan: twee jaar geleden zagen we zo ongeveer hetzelfde met Fallout 4, Mad Max en Deus Ex: Mankind Divided. En het gebeurde in het verleden ook vaak in de film: de huidige opmars van de postapokalyptische game doet een beetje denken aan een hele reeks publieksfilms uit het begin van de jaren 80 (zoals The Day After, Mad Max 2, Wargames en Red Dawn), waarin het einde der samenleving werd belicht, meestal als gevolg van een derde wereldoorlog. "Een wereld na de postapokalyps is sowieso erg populair als setting in eender welk entertainmentproduct", zei Pete Hines, marketingdirecteur bij Bethesda, in een interview bij de voorstelling van Fallout 4. "'De wereld is naar de knoppen, wat nu?' is een thema dat het al decennia erg goed doet."

Zeitgeist

Natuurlijk spreken de makers van al die games niet met elkaar af dat ze allemaal nu eens lekker een game in een postapokalyptische setting gaan maken: net zomin als filmmakers dat in de jaren 80 deden. Vergeet ook niet dat de productie van een game jaren kan duren, dus dat ze zelden slaan op de heetste actualiteit. Wat we hier in werking zien is een mechanisme dat cultuurwetenschappers dat van de Zeitgeist noemen: schrikbeelden die momenteel door de hele maatschappij gonzen, zoals de angst voor nieuwe tirannen op het wereldfront, internationaal terrorisme en het stijgen van de zeespiegel, worden door de makers van games (en andere entertainmentproducten) gesublimeerd in hetgene wat ze maken. Het is een vreemd proces dat half onderbewust gebeurt, en dat ook half collectief is. “De dystopie is een thema van alle tijden, dat af en toe weer de kop opsteekt in de populaire cultuur”, vertelde cultuurwetenschapper Jan Van Looy (UGent) me ooit. “Angsten van chronischer aard, zoals internationaal terrorisme of de opwarming van de aarde, zouden er wel eens kunnen inzitten. Net zoals het hoogtepunt van de Koude Oorlog al die postapocalyptische films in de jaren ’80 had geïnspireerd. Waarom kiest de bedenker van een game namelijk het einde van de beschaving als thema? Meestal is dat omdat cultuurproducten, zoals films, games en strips, een sublimatie zijn van de maatschappelijke angst die op het moment leeft. Ze hebben wat dat betreft ongeveer dezelfde functie als dromen: ze geven vorm aan onze angsten en verlangens.”

Na de game over

Alleen gaf die hele rij van postapokalyptische games die op de E3 werden voorgesteld daar een extra dimensie aan: hun verhaal gaat verder nà het voltrekken van een doemscenario, zoals een bom die de wereld vernietigt, dat de speler in de meeste klassieke videogameverhalen net moest zien af te wenden. In het huidige E3-aanbod is die 'game over' in zekere zin al gebeurd. En het spreekt voor de artistieke groei van het medium dat er ook een menselijk verhaal kan worden verteld over een overwinning die per definitie na een groot verlies is geleden, en altijd daardoor zal worden overschaduwd. De games op de voorbije E3 die een toekomst schetsen, laten een belabberde toekomst zien. Het zou kunnen wijzen op het feit dat de duizenden makers erachter allemaal schrik hebben voor ons collectieve hachje. Maar het laat zeker zien dat games een enorme groei hebben doorgemaakt als vertelmedium.