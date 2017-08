Portret van Yu Suzuki, de gamelegende die een comeback forceert met Shenmue III

Met Shenmue III, ergens volgend jaar in de handel, keert legendarische gamedesigner Yu Suzuki terug uit het Limbo van mobiele games om eindelijk weer een titel met enige schaal te maken. Wie is deze mens, en waarom is zijn comeback zo'n big deal? Een portret.

9lives sprak met Yu Suzuki.

Voortzetting

Het is 1985, en een 27-jarige Yu Suzuki onderneemt een autorit door Europa. De reis start in Frankfurt, maar brengt hem verder naar oorden als de Romantische Strasse in Duitsland, de Zwitserse Alpen, de Franse Rivièra, Florence, Rome, en de Trevifontein. De visuele indrukken die hij daar opdoet zullen de basis vormen voor Out Run (1986) voor hem een ode aan de romantische roadtrip, voor het publiek van jongeren die zich in lunaparken rond de rode, met een pneumatisch systeem in beweging gebrachte Ferrari scharen een stuk jeugdsentiment in aanbouw. "Een gamedesigner moet zijn ogen en oren openzetten, zodat hij de indrukken die hij opdoet kan doen opduiken in de wereld van de game die hij maakt", zegt Suzuki nu, meer dan dertig jaar later. "Zo’n tachtig procent van alles wat ik maak is gebaseerd op eigen ervaringen.”

Flarden uit dat leven van de inmiddels 59-jarige gamedesigner zul je dus opnieuw tegenkomen in Shenmue III, een derde aflevering van het kung fu-eighties-rpg-epos dat Suzuki in 1999 startte op de Sega Dreamcast, en dat zeker na de tweede game uit 2001 een culthit werd. Heel veel fans zaten tot vandaag, zestien jaar later, te wachten op een opvolger, zegt Suzuki. “Dat is ook de belangrijkste reden waarom ik niet gewoon mijn schouders onder iets compleet nieuws heb gezet: de vele fans die er nog altijd zijn voor Shenmue, en die me in onlinefora vroegen om dit verhaal af te werken. En dus heb ik dat laatste gedaan.”

Ondanks de meer dan zestien jaar die tussen de releases van Shenmue III en de vorige aflevering zitten, pikt de game de gebeurtenissen van Suzuki’s saga bijna onmiddellijk weer op in 1987. Ryo Hazuki, de late tiener uit de vorige games die op zoek is naar de moordenaar van zijn vader, trekt naar de bergen van Guilin, China. Waar hij Ling Shenhua ontmoet, het mysterieuze meisje dat in zijn dromen verschijnt. Zijn queeste blijkt raakpunten te vertonen met de hare: een legende uit haar dorp voorspelde al dat hun levenspaden elkaar zouden kruisen. Ondertussen houdt hij via de telefoon contact met personages uit de voorgaande games, die zich nog in Japan bevinden.

Shenmue III is een verderzetting van een meerdere games omspannend verhaal dat Suzuki twintig jaar geleden al in zijn hoofd had, zegt hij: alleen kwam het door omstandigheden nooit verder dan twee episodes. Ook de thema’s van Shenmue III blijven weer min of meer dezelfde, zegt Suzuki: “Romantiek, vriendschap, avontuur. En kung fu. De gewoonlijke combinaties van een Shenmue-verhaal.”

Comeback

Yu Suzuki’s ster taande een dik decennium geleden binnen de rangen van Sega, de videogamegigant waarbinnen hij groot werd. Maar zijn invloed op het videogamemedium zoals we dat kennen is ontegensprekelijk. We hadden het al over Out Run, maar zijn naam prijkte in de late jaren 80 en de vroege jaren 90 op wel meer grote games uit het lunapark: met de grafisch krachtige interne hardware die Suzuki voor die games ontwierp, en het systeempje van hydraulische pompjes dat ervoor zorgde dat de speelhallenkastjes bewogen, gaf hij met Hang-On, Out Run, Space Harrier en After Burner een compleet nieuw élan aan de op dat moment al tanende categorie van arcadekastjes. Enkele jaren later speelde hij opnieuw pionier, deze keer in 3D-graphics, met games als Virtua Cop, Virtua Fighter en Virtua Racing voor de Sega Saturn, Sega Dreamcast en de lunaparkkasten van de Japanse fabrikant.

Toen Sega hem aan het einde van de jaren 90 carte blanche gaf om een grote titel voor de Dreamcast te ontwikkelen, greep Suzuki die kans aan om, met de eerste Shenmue, zijn magnum opus aan te vatten. Maar de marktomstandigheden beslisten anders: de Dreamcast werd bijna Sega’s Titanic, en Suzuki werd op minder ambitieuze projecten gezet. In het begin van het decennium maakte hij nog verdienstelijke sequels op games die hij zelf had helpen lanceren, waaronder Virtua Fighter 4 (2001) en Out Run 2: Coast 2 Coast (2003), maar de tijd van grote nieuwe dingen was voorbij. Suzuki’s en Sega’s wegen scheidden van elkaar in 2011, en Suzuki ging in een soort onderaannemingsdeal vanuit zijn eigen bedrijf Ys Net vooral mobiele versies van Segatitels maken, tot hij een tweetal jaar geleden de productie van Shenmue III aankondigde middels een Kickstartercampagne.

De grootmeester begon terug helemaal onderaan de ladder. “Ik heb verschillende opportuniteiten onderzocht om Shenmue III te financieren”, zegt Suzuki. “Maar een Kickstartercampagne leek me de beste. Het was ook moeilijk voor ons om een goeie partner te vinden. En we zagen het enorme momentum van fans die nog steeds geïnteresseerd waren in de game. Toen besloot ik die kracht ook te gebruiken om het project weer in gang te krijgen.”

Veel veranderd

Ondertussen vond het project ook weer onderdak bij een nieuwe publisher, het Duitse Koch Media. Alles is in gereedheid om de game in 2018 op de markt te brengen. Tijdens die hele woelige periode ontdekte Suzuki ook hoe stevig het medium is veranderd. Niet alleen het landschap van videogamebedrijven ziet er heel anders uit dan nog maar een tiental jaar geleden, toen hij zijn laatste kleine successen boekte onder de Sega-vlag: ook de manier waarop games worden gemaakt is heel anders.

“De komst van game engines, die vandaag centraal staan in de ontwikkeling, heeft veel veranderd”, zegt Suzuki. “En dat is voor het merendeel ten goede: je kunt alles wat je wilt proberen qua gameplay veel beter analyseren, snel een prototype maken waarin je kleine details uitprobeert. Maar voor iemand die al eventjes meedraait is het een hele aanpassing: ik heb mezelf moeten omscholen om op die nieuwe manier te leren denken. Ten tijde van de twee eerste Shenmue’s schreef ik alle code zelf, en kon ik nog snel dingen zelf nachecken. Met de komst van engines kan het programmeerwerk worden gedaan door een heel team, maar dat betekent ook dat ik een heel proces moet stilleggen wanneer er iets me niet helemaal zint. Het heeft zijn voordelen en nadelen. Maar vooral voordelen.”

Met die moderne middelen wordt er nog steeds een game gemaakt die zich in de jaren 80 afspeelt, een tijdperk dat al ten tijde van de eerste Shenmue, in 1999, diep in het verleden lag. Maar voor Suzuki, zelf een late twintiger tot jonge dertiger in de Eighties, werden de laatste belangrijke verhalen in die tijd verteld. “Ik wilde met de Shenmue-games vooral een verhaal vertellen over de oudere tijdperken, toen het karakter van mensen nog veel belangrijker was dan eender wat”, zegt Suzuki. “De jaren 80 waren de laatste jaren van die oude tijd waarmee spelers van vandaag nog raakpunten hebben. Alles veranderde daarna namelijk: voor de komst van de moderne technologie die vandaag de plak zwaait wist iedereen nog grotendeels hetzelfde, want we kregen allemaal dezelfde informatie. De charme van dat tijdperk, de onschuld ervan in zekere zin, is voor mij een nooit aflatende bron van inspiratie.”