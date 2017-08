Overwatch @ gamescom 2017

Blizzard laadde ook dit jaar opnieuw hun slagschepen en trok met hun volledig legioen medewerkers richten het Duitse Keulen. Tijdens de Blizzard Reveal van gisterenavond kon ik al snel inschatten hoe het met de populariteit van hun games gesteld was. Plaats drie werd gedeeld door World of Warcraft en Heroes of the Storm. Plaats twee werd ingenomen door Hearthstone, al heeft dat ongetwijfeld te maken met hun nieuwe animatievideo. De applausmeter sloeg echter helemaal tilt toen het Overwatch-logo in de achtergrond tevoorschijn kwam.

Eerder die week kreeg ik reeds een presentatie achter gesloten deuren te zien. Onder de aanwezigen waren onder andere: Terran Gregory, in-game Cinematic Director en Ben Dai, Director van Recall-, Dragons-, en The Last Bastion-animatievideo's. Bij aanvang kreeg ik nog eens kort de feiten van Blizzards mooiste op een rijtje: de game blies zijn eerste kaarsje uit in mei en telt ondertussen meer dan dertig miljoen spelers. Al deze gamers zijn daarbij verspreid over meer dan 190 landen, wat op zijn minst een hele prestatie is.

Schouderklopje

De game gaat ook meer en meer de esports-toer op. Momenteel zijn er twee competities aan de gang; de Overwatch Contenders en de Overwatch Open Division. Die eerste is een soort leerschool waar de besten doorstromen naar de ultieme Open Division. Daarbij organiseert het team achter Blizzard in november de Overwatch World Cup, het wereldkampioenschap. Voor de gewone Overwatch-fan valt er ook voldoende te beleven. Zo zijn de Summer Games momenteel volop aan de gang en kregen we zonet een nieuw personage onder de vorm van Doomfist op ons bord. Kortom niets dan goed nieuws voor de Amerikaanse studio.

Doomfist is Overwatchs nieuwste Hero.

Nieuwe horizonten

Nog voor gamescom van start ging, kregen we reeds het nieuwe level van de game te zien. Junkertown, een gloednieuwe Escort-map, speelt zich af in het verre Australië waar Roadhug en Junkrat met de hoofdrollen gaan lopen. De Escort-missie speelt zich af in en rond een verlaten Omnium-setting waar Omnics werden geproduceerd. Momenteel wordt de nederzetting geleid door de Queen van Junkertown, een dame die een ingewikkelde relatie heeft met het voorgenoemde duo. Het verhaal achter Junkertown is dan ook zeer tegenstrijdig; enerzijds is de Payload overladen met goud en schatten, maar anderzijds vond Junkrat er niets beter op om onderaan het toestel dynamiet te hangen.

En die tegenstrijdigheid komt ook tot uiting in de aankondigingstrailer. Terran Gregory en Ben Dai doen vervolgens gepassioneerd hun verhaal over de ontwikkeling van de aankondigingsvideo. Fun fact: dit filmpje is het eerste filmpje in de Overwatch-geschiedenis die met een in-game engine in elkaar werd geknutseld, een feature waar Terran Gregory duidelijk heel trots op is. “De in-game engine gebruiken om dergelijke trailer in elkaar te flansen, toont aan welke kracht en mogelijkheden we in onze handen hebben,” vertelt de aanstekelijke geek. Het team werkte daarbij heel nauw samen met de animatie-afdeling, wat nogmaals benadrukt dat Blizzard werkelijk alles binnenshuis beschikbaar heeft.

Het duo heeft ongetwijfeld snode plannen.

Nieuwe Disney?

Van de vier Overwatch-genieën die het woord namen tijdens de presentatie, hielden er zich twee bezig met de videocontent van de game. Een mens zou zich zo’n vragen stellen over de toekomst van de game-reus. De nieuwe animated shorts; Rise and Shine en Hearthstone-muziekvideo moeten namelijk helemaal niet onderdoen voor dominante spelers op de video-animatiemarkt zoals Pixar en Disney. Deze Blizzard toont dat het een manusje-van-alles is en dat het eigenlijk alle kanten uit kan met zijn huidige bezetting. Wordt de technologie uiteindelijk gebruikt voor andere animated shorts? Komt er binnenkort een Hearthstone: The Movie? Of gaat Blizzard de in-game engine misbruiken om coole esport-samenvatting in elkaar te knutselen?

Omtrent eventuele nieuwe personages, maps en events bleef het jammergenoeg verdacht stil; vragen omtrent deze thema’s werden meteen afgekaatst met het typische “I can’t say anything about that”-zinnetje. Net zoals vorig jaar op gamescom werd een heel sterke nadruk gelegd op het cinematische aspect van de game. En toegegeven, ook daarin blinkt de studio uit. Wat de concrete plannen zijn, blijft echter onduidelijk. Gaat het om een jaarlijkse traditie die tijdens gamescom wordt aangehaald of is er meer aan de hand? Ik kon het hen jammer genoeg niet meer vragen, al had ik sowieso toch een “Sorry, I can’t say anything about that” op mijn doos gekregen.