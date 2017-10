Enkele jaren nadat het zijn downloadwinkel Steam had gelanceerd, had gamebedrijf Valve drié nieuwe games op stapel staan: een langverwacht vervolg op de online shooter Team Fortress, een nieuwe aflevering in de episodisch verlengde Half-Life 2-saga, en een gloednieuwe puzzelgame die de naam Portal zou dragen. Ze hadden die drie games apart kunnen uitbrengen, maar daar schrijf je geen videogamegeschiedenis mee. Dus bedacht Valve-opperhoofd Gabe Newell iets anders: die hele zwik in één doosje verkopen, samen met de originele, ondertussen al drie jaar oude Half-Life 2-game en diens eerste episodische uitbreiding. Urenlang gamen vanuit een doosje dat zo'n 60 euro kostte: gekloot kon je niet zijn met The Orange Box. Het pakket "vertegenwoordigt een nieuwe aanpak voor het uitgeven van meerdere producten op meerdere platforms", zei Newell in de persaankondiging van The Orange Box.

Die nieuwe aanpak voor winkeldistributie van videogames werd niet meer herhaald omdat niet zo gek veel later digitale distributie van videogames - zwaar geholpen door Steam - ineens een hoop tractie kreeg. Dat zorgde ervoor dat de oranje doos een blijvend unicum werd in de videogame-industrie. Maar laten we eens ontleden wat er precies ìn die doos zat.

Half-Life 2: Episode 2

Tién jaar lang al zitten fans van Valves baanbrekende Half-Life-serie te wachten op een derde episodische uitbreiding van Half-Life 2. Dat dat stilaan begint te lijken op Wachten op Godot wordt nog onderstreept door het feit dat de vorige aflevering nu al een decennium geleden op de markt kwam, als onderdeel dus van The Orange Box. Net als de eerste overigens, die in 2006 verscheen en het toen nog gloednieuwe concept van de episodische DLC vorm hielp krijgen (later gevolgd door andere games die in dat gebruik pionierden, zoals Fallout 3 en Burnout Paradise). We volgen in deze tweede episode de verdere exploten van wetenschapper Gordon Freeman en diens compagnon Alyx Vance in het door oorlog verscheurde City 17. Maar de eerste zat ook mee in The Orange Box, net als de originele Half-Life 2, de game die de blauwdruk vormde voor verhaalgedreven first-person-games.

Team Fortress 2

Alles wat in The Orange Box zat hield uiteindelijk verband met Half-Life 2. Het zo dadelijk uitgevlooide Portal, bijvoorbeeld, dat zich in hetzelfde verhalende universum afspeelde. Maar ook Team Fortress 2, een vervolg op een bijna een decennium oude mod voor de originele Half-Life die door Valve destijds werd gelanceerd nadat het de titel had gekocht van de makers van een nog eerdere Quake-mod met dezelfde naam (door, in essentie, de makers een vaste job te geven). Die eerste Team Fortress werd groot omdat hij het concept van de teamgebaseerde multiplayer-shooter hielp lanceren. Dat was in de tussentijd al zo'n beetje de standaard geworden in multiplayer-games, maar Team Fortress 2 perfectioneerde dat nog dankzij zijn cartooneske visuals, de diepte die in de personages zaten (bijna tién jaar voor huidige klepper Overwatch, mogen we er wel bij zeggen), het epische leveldesign, en de tot in de puntjes verzorgde gameplay.

Portal

Maar de meest memorabele titel uit het rijtje was wel Portal, een terecht bejubelde mix tussen een first person shooter en een puzzelspelletje. Je moest een obstakelparcours afleggen door met een speciaal schietgeweer twee portalen in de muren te schieten, die je vervolgens via teleportatie van punt a naar punt b brengen. Klinkt makkelijk, maar na verloop van tijd in deze vrij korte game werden de puzzels al verdomd pittig.

Portal moest het vooral hebben van de zweem van geheimzinnigheid die de makers over hun levels hebben gedrapeerd. Er moest een heel mysterie worden ontrafeld, waarvan de meest voor de hand liggende vragen snel werden overschaduwd door nieuwe. Wat doe je hier, in dit steriele labo van de onbekende Aperture Laboratories? Wie is die geheimzinnige vreemdelinge die je geregeld voor je uit ziet lopen? Die laatste vraag zou vrij snel beantwoord moeten zijn. Maar alle andere vragen en bedenkingen die de game en de architectuur van de levels opriepen, hielden je nog wel eventjes aan de rol. De minimalistische architectuur van de levels gaf ook het puzzelelement wat extra élan, en op momenten werden er onbeschrijfelijke toeren uitgehaald met ruimte en zwaartekracht.