2016 was een goed jaar voor de games! Maar 2016 ligt achter ons en dus kijken wij al reikhalzend uit naar wat 2017 brengen zal. Net zoals iedereen een lijstje maakt voor Sinterklaas of kerst, heeft onze redactie een wenslijst opgesteld van games waar ze in 2017 naar uitkijken.

1. Raf Picavet

Red Dead Redemption 2

Omdat Cybepunk 2077, Days Gone en een échte versie van Star Citizen 2017 waarschijnlijk niet zullen halen, ga ik voor een game waarvan de release naar mijn bescheiden mening ook nog niet in steen gebeiteld is. Moest het er toch van komen, dan laat ik de uitgever langs deze weg al graag weten dat ik bij de eersten wil zijn om zijn netjes gewassen vingers (beloofd!) op deze prequel voor de westernsaga te leggen. Omdat ik geen six shooter in huis mag halen begin ik alvast met het oefenen van mijn precisie-spugen.

Mass Effect: Andromeda

Vooral omdat ik weer zin heb in een Mass Effect-game. Het is te lang geleden. De keuze om de skills van je personage in deze actie-rpg-sciencefictionopera onbeperkt te kunnen switchen, vind ik nog altijd dubbel. En ook de stap naar een open wereld is geen gegarandeerde plus. Maar tegelijk wil ik niet in de val trappen om gewoon meer van hetzelfde te willen. Daarom houd ik mijn vizier en armen open voor waar kwaliteitshuis BioWare ondertussen al een kleine vijf jaar aan werkt. En zoals ik al zei: dat Mass Effect-hongertje wordt met de week groter.

Ghost Recon Wildlands

Haast elk onderdeel van Ghost Recon Wildlands kan de balans naar de ongelooflijke goeie of de veel minder goeie kant doen uitslaan. Die uitgestrekte wereld kan zoawl vrijheid als eentonigheid brengen. De nadruk op teamwork bevrediging als frustratie. Toch willen we deze open wereld kruising tussen de coop van Splinter Cell met dat onderkoelde militaire professionalisme van Ghost Recon graag het voordeel van de twijfel geven. Misschien dat we onze vaste speelkameraden uit The Division kunnen overhalen om New York af en toe in te ruilen voor Bolivië.

2. KevinB

Yooka-Laylee

Crowdfunding is hot en gameontwikkelaars maken daar gretig gebruik van. Eén van de populairste en succesvolste campagnes was die van Yooka-Laylee. Een kleurrijke 3D-platformer met Yooka, een groene kameleon, en Laylee, een paarse vleermuis, in de hoofdrol. Het feit dat de belangrijkste leden van het team bij Rare gevestigd waren toen de Nintendo 64 over de markt heerste, zorgde ongetwijfeld voor een groot deel van dit succes. Yooka-Laylee mag zich dan ook ongegeneerd de spirituele opvolger noemen van Banjo-Kazooie. Mijn geld stond zeer snel op hun bankrekening…

God of War

Toen de reboot van God of War deze zomer op de E3 werd aangekondigd, was ik meteen verkocht. Kratos, de Ghost of Sparta, is duidelijk een ander mens geworden. Hij leeft nu in een soort Viking-wereld vol epische monsters en neemt de rol op van mentor voor zijn zoon. Een sterke en veelbelovende basis voor een ongetwijfeld intrigerend verhaal. Het enige minpunt is dat er nog geen officiële releasedatum bekend is, en dat de kans dus bestaat dat deze God of War volgend jaar het levenslicht niet zal zien.

Gran Turismo Sport

Dé moeder der racegames (op consoles) vindt zich opnieuw uit. Dat was mijn eerste idee toen Polyphony Digital de eerste telg van de reeks aankondigde voor de PlayStation 4. De nadruk wordt deze keer gelegd op het online segment en de bijhorende FIA Gran Turismo Online Championship waarin je zelfs een officieel erkende racelicentie zou kunnen behalen. Tradities dienen echter in ere gehouden te worden. Groot was mijn verrassing dus niet toen aangekondigd werd dat de vooropgestelde releasedatum niet gehaald zou worden en dat de game werd opgeschoven naar 2017.

3. Glenn N

Horizon: Zero Dawn

Deze doet mij een beetje denken aan Heavenly Sword (2007) qua graphics. Toen ik Horizon Zero Dawn leerde kennen was ik gelijk onder de indruk, het aspect dat je in de vrije natuur kan gaan jagen op futuristische dieren sprak mij bijzonder hard aan. Je zal toch wel een beetje moeten plannen als je een bepaald dier al sluipend wil vermoorden. Dit is nog niet alles, je kan nieuwe wapens kopen, nieuwe abilities vrijspelen en je bepaalde voorwerpen verbeteren als je de juiste spullen hebt kunnen verzamelen. Hoe meer ik van deze game te weten kom, des te leuker ik deze titel vind.

Tekken 7

Ik heb al veel gezien van deze nieuwe Tekken en vooral diverse titels uit de serie gespeeld. Deze zorgden voor leuke herinneringen door het verhaal, de moeilijke skills en vingervlugheid die er bij de games uit de reeks aan te pas komen. Ik ben vooral benieuwd naar de nieuwe content die de makers in Tekken 7 hebben gestoken, en wat de nieuwe personages en ouwe getrouwen drijft om deel te nemen aan het “King of Iron Fist Tournament”. Vooral Akuma uit Street Fighter 5 spreekt mij zeer aan, de aanvallen die hij kan en vooral dat hij zich eindelijk kan meten met Heihachi en de zijnen.

Red Dead Redemption 2

Ondanks dat ik het spel enkel maar ken van opzoekwerk, kijk ik zeker uit naar deze titel. Hij is van de makers van GTA V, een game die ik helemaal heb uitgespeeld. Dit is vrij bijzonder voor mij, want ik speel veel games vaak niet uit. Als de mechanics en gameplay hetzelfde zijn als in GTA, maar dan in een Wild West-setting, dan zou deze nieuwkomer wel eens beter kunnen worden dan zijn legendarische voorganger. De makers beloven ons ook dat ze er een geheel nieuwe multiplayer gaan aan toevoegen, dit wekt wel mijn nieuwsgierigheid op.

4. Wiktoria

The Last of Us 2

The Last of Us kan ik zeker mijn favoriete “zombiegame” noemen. Ik ben al heel lang liefhebber van post-apocalyptische films en bij deze game zorgde dat gegeven voor een meer realistische ervaring. Strategie, survival, avontuur en een hartverscheurend verhaal vormden samen een perfecte, bijna magische combinatie, voor deze titel. De trailer voor de sequel was mysterieus en toonde heel erg weinig, dus ik weet helemaal niet wat we ervan moeten verwachten. Deze keer neemt Ellie zelf de hoofdrol op haar, een leuke verandering al hoop ik dat we nog veel van Joel te zien zullen krijgen.

Horizon: Zero Dawn

Een meisje met een boog in een jungle, het gaf me heel erg een Tomb Raider-gevoel, ook qua gameplay. Maar zeker niet op een slechte manier. Schieten, klimmen, aanwijzingen zoeken om hendels en mechanismen te activeren, allemaal dingen die ik leuk vind in een game. Ik probeer zo weinig mogelijk video’s te bekijken en zo weinig mogelijk te lezen over deze game om spoilers te voorkomen, en het verhaal zelf te kunnen beleven. Wat ik tot nu toe heb gezien en gelezen spreekt me alvast enorm aan. Ik ben zeker fan van de locatie, de tijdsperiode en de vreemde mix tussen een primitief volk in de jungle en futurische machines.

NieR Automata

Deze vreemde game speelt zich af in een futuristische setting, meer dan waarschijnlijk op onze eigen aarde die werd overgenomen werd door robots. De hoofdpersonages moeten terugvechten en proberen de planeet weer veilig te maken. Een futuristisch game met manga-invloeden is zeker iets waar ik mij uren mee kan bezighouden. Van wat ik zover heb gezien leek het alsof de makers een combinatie maakten van meerdere vechttechnieken, wat zorgt voor een snelle manier van vechten. De game lijkt interessant voor zowel fans van de vorige series als mensen die nieuw zijn, aangezien het geen vervolg zou worden op NieR of Drakengard.