2016 was een goed jaar voor de games! Maar 2016 ligt achter ons en dus kijken wij al reikhalzend uit naar wat 2017 brengen zal. Net zoals iedereen een lijstje maakt voor Sinterklaas of kerst, heeft onze redactie een wenslijst opgesteld van games waar ze in 2017 naar uitkijken.

1. Joeri (StanTem)

Horizon: Zero Dawn

Een weinig verrassende keuze, net zoals Uncharted 4: A Thief’s End een weinig verrassende keuze was in mijn top 3 van 2016. Het Nederlandse Guerrilla Games weet hoe ze grafisch prachtige games moeten maken en van wat we reeds te zien kregen in diverse trailers, viel mijn bek meermaals open. Robotdinosaurussen en een vrouwelijke protagonist die niet veel meer in haar hand heeft dan wat prehistorisch wapentuig; een gedurfde combinatie. Nu nog hopen dat de game niet op het laatste moment uitgesteld wordt en we hebben sowieso al een geslaagd voorjaar te pakken.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Tom Clancy’s The Division stond in mijn top 3 van 2016 en ook in 2017 verwacht ik veel van Ubisofts nieuwste game. Als de co-op even goed uitgewerkt is al The Division, kan het alvast op goede punten rekenen van mijn kant. De diverse missies voltooien zou op verschillende manieren lukken, met een dag- en nachtcyclus die voor een compleet andere aanpak zou zorgen. Verkennen, plannen en uitvoeren in teamverband. Meer moet een co-op shooter met een uitgebreide open wereld niet bevatten.

Yooka-Laylee

Dit is misschien een niet voor de hand liggende keuze, maar toch plaats ik deze in mijn lijstje voor 2017. Yooka-Laylee is namelijk het eerste Kickstarter-project ooit dat ik heb gesteund voor de volle vijftien Britse pond. Ik zie dus regelmatig updates, screenshots en trailers passeren en die zien er veelbelovend uit. Dat de bedenkers van het schitterende Banjo-Kazooie aan de wieg staan van deze, zegt genoeg. Zij weten als geen ander hoe je een pure platformer moet maken, dus laat ons hopen dat ze erin slagen om dit jaar een meesterwerk van Yooka-Laylee te maken.

2. Ard

Destiny 2

Als Destiny-fan van het eerste uur moest deze titel wel op nummer 1 prijken. Bungie probeert ondersteuning te blijven bieden voor de originele Destiny-game, maar slaagt daar niet altijd even goed in. Ondertussen heb ik alles al gezien in de Iron Banner of Trials of Osiris, de uitbreidingen wisten me slechts een kleine maand zoet te houden en echt vernieuwend zijn deze zaken allemaal niet. Ik heb nood aan een nieuw avontuur in hetzelfde universum, maar in een verse game. Een spel dat voortvloeit uit de fouten en misstappen die de ontwikkelaar in het verleden maakte. Een game die ons bij de release wel degelijk omverblaast en niet gedurende twee jaar krampachtig naar een goede balans moet zoeken. Hoe dan ook heb ik er vertrouwen in dat Bungie alles tot een goed einde brengt.

Red Dead Redemption 2

Toen ik op Twitter las dat er een nieuwe telg in de Red Dead Redemption-franchise in de maak was, voelde ik het tot achter mijn oren kietelen. Grand Theft Auto in de typische Western-setting is helemaal terug en dat op de nieuwste generaties consoles. Het eerste nummer in de reeks op de PlayStation 3 vond ik reeds behoorlijk impressionant, zeker gezien de hardwarebeperkingen van die tijd. Rockstar heeft heel wat knowhow opgedaan bij de ontwikkeling van GTA V en heeft zijn ontwikkelplatformen ondertussen helemaal onder de knie. Nee, deze Red Dead Redemption 2 kan gewoonweg niet slecht worden.

Sea of Thieves

Als fervente PlayStation 4-speler een vreemde eend in mijn wenslijst. Desondanks besloot ik Sea of Thieves in mijn lijstje op te nemen dankzij de belachelijk leuke speelsessie op gamescom eerder dit jaar. Samen met Joeri, Lazlo en Yannick trok ik de zee op om er schepen te plunderen, schatten te zoeken en ons vooral lazarus te drinken. De versie van de game die we toen speelden was een bijzonder vroege versie waar de combat en andere cruciale features waren uitgeschakeld. Sinds die speelsessie blijf ik me steeds opnieuw afvragen op wat deze Sea of Thieves zal uitdraaien eenmaal alle toeters en bellen in de game vervat zitten. Ik ben op zijn zachtst gezegd uitermate benieuwd naar het eindresultaat.

3. Jonathan (Den_John)

Gran Turismo Sport

Persoonlijk heb ik altijd al een zwak gehad voor racegames. Voor mij hoeven ze niet persé uiterst realistisch zijn, meteen ook de reden waarom ik me perfect kan amuseren met een Forza, WRC, Project Cars of DiRT. Volgend jaar zal dan (hopelijk) het lange wachten beloond worden met een nieuwe versie van Gran Turismo. De subtitel Sport mikt nu wel op het eSports-gebeuren maar toch hoop ik dat het spel voldoende offline content zal bevatten waarmee ik me opnieuw uren mee kan zoet houden. De vele korte speelbeurten die ik ondertussen al gehad heb smaken telkens nog steeds naar meer.

Resident Evil 7

Eindelijk komt er na The Evil Within nog eens een horrorspel uit dat mijn interesse wekt. De laatste Resident Evil-games lieten me op mijn honger zitten en konden mij absoluut niet verzadigen zoals The Evil Within wél deed. Pluspunt aan Resident Evil 7 is de terugkeer naar de roots én het toevoegen van PlayStation VR-ondersteuning. Vooral dat laatste kan wel eens het laatste element zijn dat mij écht bang kan maken. Hoe dit afloopt zullen we binnen enkele weken weten, mijn kamer in het dichtstbijzijnde psychiatrisch ziekenhuis is alvast geboekt.

Persona 5

Persona-games heb ik altijd grijs gespeeld. Dit tot zware ergernis van mijn vriendin want ze snapt absoluut niet wat ik zo leuk vindt aan al die bijzondere melodieën, kleurrijke graphics, amusante grapjes, diepgaande sociale contacten en leuk vechtsysteem. Ik weet maar al te goed dat als Persona 5 maar de helft van Persona 4 Golden is, de titel nog steeds dé rpg van 2017 gaat worden. Althans, voor mij toch. Hopelijk brengt ook deze titel een even memorabele Teddy!