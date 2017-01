2016 was een goed jaar voor de games! Maar 2016 ligt achter ons en dus kijken wij al reikhalzend uit naar wat 2017 brengen zal. Net zoals iedereen een lijstje maakt voor Sinterklaas of kerst, heeft onze redactie een wenslijst opgesteld van games waar ze in 2017 naar uitkijken.

1. JanB

Red Dead Redemption 2

Het zou haast godslastering zijn om niet met deze vleesgeworden droom de vooruitblik aan te vatten. Na (te) lang geplaag en getalm kwam RockStar Games dan eindelijk met de verhoopte aankondiging op de proppen. Het vooruitzicht uren te jagen op een onvindbare dassenhuid of etmalen te verspelen met pokerpartijtjes in de saloon, oh boy! Een exacte releasedatum kregen we vooralsnog niet in de schoot geworpen, maar dat deert nu allerminst. Red Dead Redemption 2 komt eraan, en dat is al wat telt.

The Last of Us 2

Zelden wist een verhaal zo te boeien als dat van The Last of Us. Het ganse plaatje klopte, en je doorliep een rollercoaster aan emoties alvorens je de felbevochten eindmeet bereikte. De eerste trailer, die normaal voor de volgende E3 voorbehouden was, toont meteen weer dat pure, treffende gevoel. Hoe het verhaal wordt verdergezet, blijft nagelbijtend afwachten, maar als we mogen afgaan op wat Naughty Dog vroeger al tentoonspreidde, dan mogen we de toekomst positief tegemoet kijken.

Verras me!

Heel eerlijk, de kalender van 2017 spreekt me nog niet mateloos aan. Maar, in tegenstelling tot wat mijn quasi aangeboren angst voor het onbekende zou doen vermoeden, kijk ik erg uit naar de nu nog onbeminde pareltjes. Het voordeel van schrijven voor het wonderlijke medium dat 9lives tot nader onder is, is het feit dat je als pre- of reviewer in contact komt met games die je anders links zou laten liggen. Dit jaar betekende dat de aangename kennismaking met het fantasierijke Grow Up, om er eentje uit te pikken. Waar men mij daarnaast nog een groot plezier mee kan doen, vraagt u zich af? Een Far Cry in Vietnamoorlog-setting, Assassin’s Creed doorheen de modderige loopgraven van Flanders Fields of Sing Star, de Joy Division-editie. Het leven is aan de dromers.

2. Martijn

For Honor

Ik vind de middeleeuwse setting reuze interessant en dat maakt For Honor automatisch een titel die bij mij in het achterhoofd blijft hangen. Waar de multiplayer er al vermakelijk uit zag in de vele gameplaysessies, gaat het me daarbij vooral om de campagne. Mijn hoop is dat deze niet wordt gedegradeerd tot een louter aperitief, maar echt goed wordt uitgewerkt en eindigt als een volwaardig onderdeel van de game. Natuurlijk wil ik opgaan in de sfeer en emotie van middeleeuwse steden en bloedstollend realistische gevechten die met vloeiende gameplay tot leven komen, maar vooral ook wil ik daarbij meegesleurd worden door een meeslepend verhaal dat de vele moordpartijen naadloos aan elkaar vast rijgt. Doe je best, Ubisoft.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Mijn top twee ligt zo ontzettend dicht bij elkaar dat ik ongeveer een half uur doelloos naar mijn scherm heb gestaard, voordat ik mijn keuze maakte. Ik ben dan ook zeker niet minder klaar voor de nieuwe Zelda dan dat ik dat ben voor de aanvoerder van mijn lijst. Het zal daarom enkel de astronomienerd in me zijn geweest die laatstgenoemde toch de bovenhand gaf. Breath of the Wild hebben we inmiddels natuurlijk al vaak genoeg voorbij zien komen, maar nog nooit in haar volle glorie en ook nog nooit in een andere omgeving dan die van de E3-demo. Ik heb mezelf intussen afgezworen om naar eventuele gameplay van andere zones in open world-Hyrule te kijken, zodat ik mij volgend jaar grotendeels onwetend kan laten meeslepen door wat ongetwijfeld één van de meest epische avonturen in vele jaren voor me zal zijn.

Mass Effect Andromeda

Het grootse, epische, interstellaire spektakelstuk dat BioWare ons over drie verschillende hoofdstukken voorschotelde gedurende de vorige consolegeneratie, mag met recht fungeren als één van de beste gametrilogiën ooit gecreëerd. Het bevat epische avonturen door de ruimte, het verkennen van wildvreemde planeten en het leggen van diepgaande banden met vrienden - uit ook alien rassen. Het zet je in de schoenen van een van de meest kontschoppende commandanten die de mensheid ooit gekend heeft, laat elke klap extra hard aankomen doordat het een gevolg is van jouw eigen keuzes, gooit je in een overkoepelend verhaal van galactische schaal en combineert dat met verrukkelijke gameplay waar je nooit genoeg van krijgt.

3. Marjolein

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Toegegeven, we kregen in dit jaar al wel Twilight Princess HD op de Wii U als grote Zelda-titel. Het is echter geleden van Skyward Sword (al vijf jaar geleden uitgekomen!) dat we een gloednieuwe Zelda op een main console kregen. Met Skyward Sword bleef ik wat op m’n honger zitten en ik kijk dan ook des te meer uit naar Breath of the Wild. Met Breath of the Wild durft Nintendo iets compleet nieuw te doen, zonder de typische Zelda-feel te verliezen. Integendeel: een gigantische open wereld die te verkennen valt, met allerlei kleine Shrines die dienst doen als mini-dungeons. The Legend of Zelda continues.

Yooka-Laylee

Mijn jeugd was gevuld met 3D-platformers als Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64 en Super Mario 64 waarbij je sterren/puzzelstukjes/bananen moest verzamelen. De obsessieve completionist in mij kwam al snel naar boven, want ik moest en zou alle voorwerpen vinden. Dat de spirituele opvolger van deze games er eindelijk aankomt, kan ik dan ook alleen maar toejuichen. Yooka Laylee belooft even kleurrijk en grappig te worden, met zowel vertrouwde als nieuwe gameplay-elementen. Banjo Kazooie anno 2017, zeg maar, met moderne graphics en extra’s. Ik ben al verkocht.

Tales of Berseria

In de lente kreeg ik al een voorproefje te zien van Tales of Berseria in Parijs. We kregen toen niet bijzonder veel te zien van de game om eerlijk te zijn, maar m’n interesse was wel meteen gewekt. Hoewel ik doorgaans meer fan ben van ouderwetse turn-based RPG’s, sprak het vechtsysteem met Break Soul en het Linear Motion Battle System (gezondheid) me wel aan. Het zorgde ervoor dat m’n handen begonnen te jeuken, maar er was helaas geen demo om te proberen. In Japan is ie ondertussen al een tijdje uit en krijgt goeie kritieken, dus ik ben benieuwd om binnenkort eindelijk zelf te spelen.