2016 was een goed jaar voor de games! Maar 2016 ligt achter ons en dus kijken wij al reikhalzend uit naar wat 2017 brengen zal. Net zoals iedereen een lijstje maakt voor Sinterklaas of kerst, heeft onze redactie een wenslijst opgesteld van games waar ze in 2017 naar uitkijken.

1. Ronald Meeus

Red Dead Redemption 2

Als de beste game van 2010 en in dezelfde adem ook de beste game van de vorige hardwaregeneratie een sequel krijgt, dan kan ik daar alleen maar onweerstaanbaar blij om worden. Fijn ook van Rockstar Games om, in die eenzame teasertrailer die ze lieten zien van de game, zo weinig mogelijk concrete dingen te laten zien. Dat het een bloedmooie game wordt, daar hoeven we nu al niet meer over te twijfelen. Maar wie is die wilde posse die over de steppes galoppeert? Is dit een verhaal over ex-outlaw John Marston voordat hij nog geen ex-outlaw was? Het is het soort vragen waarmee ik gewoon grààg in m'n kop zit.

South Park: The Fractured But Whole

De onverwachte rpg-klepper die de eerste South Park-game was, met gloeischeten die als magische aanvallen werden gezien en monsterlijke foetussen als baasmonster, moést gewoon een opvolger krijgen. De korte speeltijd die we ermee vergund kregen op Gamescom beloofde alvast een nieuwe lading baldadige humor, recht uit de kokers van seriebedenkers Matt Stone en Trey Parker. Alleen benieuwd wat de interne Ubisoftploeg ervan bakt, nadat rpg-specialist Obsidian Entertainment opzij werd geschoven voor deze sequel.

Thimbleweed Park

Als ik ook voor mijn meest geanticipeerde games een indietitel mag kiezen, ga ik voor deze remonte van de gepixelliseerde point-and-click-adventure door Ron Gilbert. De grootmeester zelve keerde na jaren terug naar een centrale creatieve rol, en brengt de vibe van zijn meesterwerken Maniac Mansion (1987), Zak McKracken (1988) en The Secret of Monkey Island (1990) naar moderne gamehardware in dit kluchtige moordmysterie. Met, zoals Gilbert zelf verkondigde, "de scherpste pixelgraphics ooit", en onwaarschijnlijke technische vernieuwingen als zijscrollende locaties.

2. Lazlo

Divinity: Original Sin 2

Een goed rollenspel kan er bij mij altijd in. Het komende jaar kijk ik vooral naar het Belgische Larian Studios om mijn noden op dat vlak te vervullen. Ik kreeg een dik jaar geleden al eens de eer een kijkje te nemen in die ontwikkelaar zijn hoofdkwartier in Gent en ik moet toegeven dat sindsdien deze tweede Original Sin niet snel genoeg kan komen. Het spel krijgt een hoop lekkers mee. Denk aan een uniek co-op-systeem waarin je samen moet werken, maar soms ook tegen elkaar, en losstaande battles in interactieve arena’s waarin je jouw vrienden een figuurlijk poepje kunt laten ruiken.

Kingdom Come: Deliverance

Je moet het de dames en heren van Warhorse Studio nageven; een RPG in elkaar flansen waar geen enkel snuifje magie of bovennatuurlijke krachten in aan de pas komen, daar heb je lef voor nodig. Ik kan de inspanning om met deze Kingdom Come: Deliverance eens iets anders te doen, zeker appreciëren. Her en der hoor je de vergelijkingen met bekende titels als Skyrim ‘maar dan zonder magie’ al opduiken. Ik wacht liever nog even met zulke uitspraken, in de hoop dat ik deze game een geheel eigen plaatsje kan gunnen tussen al dat populaire RPG-geweld.

South Park: The Fractured But Whole

Grove taal, superhelden en een overlading aan sheten. Moet ik nog meer zeggen? Boys will be boys, en daarom kan ook ik niet anders dan reikhalzend uitkijken naar deze tweede South Park-game. Die eerste titel vond ik in ieder geval al geniaal en zelfs mocht deze The Fractured But Whole meer van hetzelfde zou betekenen, dan stond ik nog te popelen om eraan te beginnen. Maar nee, bedenkers Matt Stone en Trey Parker staan erop voldoende wijzigingen onder de motorkap door te voeren om de boel boeiend te houden voor iedereen. Of de nieuwe gameplaymechanics aan het einde van de rit standhouden, ontdekken we hopelijk in het voorjaar.

3. Michael

Conan Exiles

Toen Age of Conan pas was gereleaset, was ik verliefd op alles dat met Conan the Barbarian te maken had. De MMORPG wist me meteen te overtuigen om honderden uren in een fantasiewereld met overdosissen geweld te spenderen. Nu werkt dezelfde ontwikkelstudio, Funcom, al geruime tijd aan een openwereldspel gebaseerd op datzelfde universum. Begin 2017 zou er – jammer genoeg – een Early Access-release plaatsvinden. Ik wacht wellicht een definitieve release af, hoewel dat eventueel nagelbijtend afwachten zal zijn.

Outlast 2

Horror in de woestijn. Het is een volledig andere situatie dan diegene die we in het eerste spel aantroffen, maar Red Barrels zal er ongetwijfeld weer in slagen om de luierconsumptie weer de hoogte in te jagen. Horror van de bovenste plank, een correcter compliment kan je dat spel niet geven. Ditmaal beoefent de hoofdrolspeler het beroep van cameraman, waardoor hij een interessant hebbeding heeft om zichzelf van veiligheid te verzekeren. Geluidsdetectie, een geavanceerde zoomfunctie, maar jammer genoeg een beperkt batterijpercentage…

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Plaats de namen Link en Ganon in eenzelfde zin en ’t is feest. In 2017 krijgen we met Breath of the Wild het negentiende Link-avontuur voorgeschoteld en daar kijk ik echt geweldig naar uit. De gameplayvideo’s vond ik persoonlijk wat teleurstellend, het lijkt erop dat men van de bekende elementen gaat afwijken, maar nonetheless ga ik sowieso een Switch in huis halen enkel en alleen om in volle glorie van deze parel te kunnen genieten. Kerkers in een zelfgekozen volgorde doorploegen en een open wereld verkennen? Check, check, party!