Tegen de tijd dat Need for Speed Underground (2003) op de markt kwam, had Electronic Arts zijn, op dat moment negen jaar oude racereeks, zichzelf al getransformeerd van gewone racegames naar een baldadig stukje straatracen, politieachtervolgingen incluis. Maar het was pas na het succes van de allereerste Fast & Furious-games dat de reeks, met Undergroud dus, zijn ware vibe ontdekte.

Electronic Arts' in 1994 gestarte Need for Speed-serie bracht arcaderacen naar de console en pc, en was eventjes - voordat Gran Turismo, DTM Race Driver en daarna Forza Motorsport ten tonele verschenen - de referentieracer voor thuisspelers. De serie ontwikkelde in zijn eerste games, vooral met de al snel gestarte Hot Pursuit-subserie, ook stilaan zijn eigen lichtjes baldadige cachet, onder meer met politieachtervolgingen. Maar het was pas in 2003, met Need for Speed Underground, dat de ware basis werd gelegd voor de rest van de serie. "De game bracht meer diepte in de franchise", schreef videogameschrijver Joe Funk in een jubileumboek dat Electronic Arts tien jaar geleden uitgaf ter ere van zijn vijfentwintigste verjaardag.

Toretto in je huiskamer

Het nieuwe élan dat Underground zette, had in niet geringe mate te maken met het plotse succes van The Fast & the Furious (2001) en 2 Fast 2 Furious (2003), twee bioscoopfilms die het tuning- en straatracecircuit cool maakten. Met een game als Underground konden spelers zichzelf een Dominic Toretto in het diepst van hun gedachten wanen. Meer nog: er verschenen al snel na de release van de game handleidingen online om een aantal van de beschikbare auto's in de game zo te pimpen dat ze precies eruitzagen als de bolides uit de films, zoals een Mazda RX-7, een Honda S2000 en een Nissan Skyline, en je jezelf als speler een Dominic Toretto in het diepst van je gedachten kon wanen.

Het aantal tuning- en pimpingmogelijkheden die Need for Speed Underground aanbood was dan ook onwaarschijnlijk. Je kon kiezen tussen nitroboosts, decals, turbokits, banden, enzovoort. Het aantal beschikbare auto's - een twintigtal - was lammetjes, maar je kon er in essentie een compleet andere auto van maken. Spelers gingen dan ook snel evenveel tijd steken in het bijpriegelen van hun bak dan er effectief mee te racen. "Het tunen en tweaken is misschien verslavender dan het rijden", schreef het Amerikaanse magazine GameInformer in zijn review. En de scoremechaniek tijdens de races joeg je ook op een slimme manier naar het tuninggedeelte: zelfs al verloor je een race, dan kreeg je door te driften, springen en binnenweggetjes te nemen nog voldoende stijlpunten dat het opbracht om weer terug te keren naar je tuningscherm, en er de gespaarde punten op te souperen aan nieuwe tweaks.

Online sjezen

De game beschikte voor het eerst ook over een verhaallijn, een element dat in de meeste van de latere games uit de reeks - voordat ze met nieuwe subserie Shift werd opgesplitst in straat- en circuitracingtitels - zou terugkeren. Het was niet veel soeps, dat verhaaltje over een jonge leeuw die grote naam maakt in de straatracercircuit, maar het trainde spelers voldoende in bepaalde geavanceerde rijvaardigheden, zoals de Drift: verticaal rijden was gewoon een belangrijk element in Need for Speed Underground, en voelde dankzij het fysicasysteem dat studio Blackbox erin had gestoken razend realistisch. Het was ook in de Drift-spelmodus dat je het ware verschil tussen de verschillende johnnybakken merkte.

Nog een ding dat voor het eerst in de serie binnenkwam met Underground was online multiplayer voor consoles. Voor pc's werd dat al geïntroduceerd met voorganger Hot Pursuit 2 uit 2002, die via de GameSpy-dienst online kon worden gespeeld, maar met Underground kon er voor het eerst ook online worden gespeeld op een console: PlayStation 2-spelers met een zopas gelanceerde onlinekit voor dat toestel konden het voor het eerst online opnemen tegen anderen. Ook hier was het tuning-element van belang: het was soms plezieriger om de getunede bakken van je tegenstrever te checken, en ideeën op te doen voor je eigen kar, dan er effectief tegen te racen.