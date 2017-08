Weldra op de 3DS-/2DS-handhelds van Nintendo: Metroid: Samus Returns. Of misschien moeten we zeggen: Metroid II: Return of Samus, want deze nieuwe 2D-actieplatformer is een remake van die inmiddels zevenentwintig jaar oude Game Boy-titel. Ik sprak op Gamescom met producer Yoshio Sakamoto en José Luis Márquez, gamedirector bij de Spaanse studio MercurySteam die het ontwikkelwerk deed.

9lives sprak met producer Yoshio Sakamoto (R) en José Luis Márquez (L), gamedirector bij MercurySteam.

Met kerngames als de eerste Metroid (1986) en Super Metroid (1994) werd de saga van intergalactische premiejaagster Samus Aran bij voorkeur in twee dimensies verteld. De games verlegden een steen op gebied van 2D-actieplatformgameplay en environmental storytelling, waarbij het verhaal zich vooral ontvouwde dankzij ontdekkingen in het decor. Sinds de vroege jaren 2000, met de Metroid Prime-reeks, maakten Arans vertellingen ook de sprong naar drie dimensies, maar de makers forceren toch nog graag af en toe een terugkeer naar de vlakke wereld van de vroegste afleveringen uit de serie.

Yoshio Sakamoto, sinds het begin van de jaren 90 vaste bezieler van alles wat Metroid is bij Nintendo, wilde bijvoorbeeld maar wat graag een remake maken van Metroid II: Return of Shamus (1991), een editie voor de Game Boy-zakconsole die zowel qua gameplay als in de overkoepelende vertelling een paar dragende elementen introduceerde in de reeks.

“Ik ben nooit betrokken geweest in de ontwikkeling van Metroid II”, zegt Sakamoto. “EN dat vond ik jammer.Ik vond dat een epische game, die ik al jaren heb willen herinterpreteren. Dat leek me een uitdaging om te doen. In twee dimensies, uiteraard, de vorm waarin de Metroid-reeks begonnen is, en waarin ook de originele Metroid II is gemaakt.”

Waarom niet meteen een remake van de eerste Metroid? Was die te ongenaakbaar om er een remake van te maken?

Sakamoto: “Die hebben we al gehad met Metroid: Zero Mission (2004) voor de Game Boy Advance. Die game heeft zelf ook al een decennium op de teller, maar ik wilde toch niet in zijn weg lopen, omdat hij op zichzelf een klassieker is geworden. Dat punt waren we naar mijn gevoel al voorbij.”

Waarom schakelden jullie MercurySteam in, een externe studio, om de game te maken?

Sakamoto: “Ik ben al lang bezig met de serie. En ik zou teveel vasthouden aan de preconcepties die er eigen aan zijn als we hem intern zouden ontwikkelen. We wilden een ontwikkelaar die een frisse kijk bracht in het concept. Daarom zijn we een partnerschap aangegaan met MercurySteam, waarvan we hoorden dat ze dolgraag een Metroidgame wilden maken.”

Game director José Luis Márquez: “Sakamoto-San wist al langer dat ik fan ben van de serie, en dat ik de kernelementen trouw zou blijven. Bovendien weten ze van ons vroegere werk (MercurySteam zat ook achter Castlevania: Lords of Shadow, RMe) dat we tegelijkertijd niet bang zijn om een nieuwe richting in te slaan met bestaande titels. Het was puur toeval: we hadden in essentie allebei hetzelfde idee.”

Een groot probleem met remakes van zo’n oude games is dat je vaak heel verouderde mechanieken naar een modern gamerpubliek brengt. Hoe los je dat op?

Sakamoto: “De basisstructuur van Metroid: Samus Returns is dezelfde gebleven. We hebben respect voor wat er heel goed was aan dat origineel, en er alleen dingen aan toegevoegd die vandaag steek houden. De serie is ook geëvolueerd ondertussen, en we zijn niet blind geweest voor wat andere designers er gedurende al die jaren aan hebben toegevoegd. Onze aanpak draaide niet om het uitschakelen van wat er niet goed genoeg was aan de originele game, maar om een epische klassieker te actualiseren, en hem dankzij toegevoegde elementen in lijn te brengen met wat gamers vandaag verwachten.”

De Switch is in veel opzichten ook een handheldplatform. Waarom precies de keuze voor een 3DS/2DS-versie?

Sakamoto: “Ik heb, heel specifiek, altijd al een Metroidgame voor de 3DS willen maken. Een belangrijk voordeel van dit platform is dat je de twee schermen hebt: met het onderste scherm heb je constant zicht op de plattegrond, wat niet onbelangrijk is voor een game waarin het exploreren van grotten een belangrijke rol speelt. Je kunt dat onderste scherm ook gebruiken om snel van wapens te wisselen, wat eveneens een belangrijk voordeel gaf op gebied van gameplay. En laat ons de stereoscopische features niet vergeten: er zit zoveel schoonheid in de graphics en het gamedesign dat ik die via deze manier extra naar voren wilde schuiven.”

Letterlijk dan. Bedankt voor het gesprek!