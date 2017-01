De nog steeds razende Skylanders-hype heeft een verre voorganger in Mail Order Monsters, een game die in 1985 verscheen voor de Commodore 64, en die een jonge speler eveneens toeliet om zijn monsters mee te nemen naar het huis van zijn vrienden - al was dat toen niet met een plastic poppetje maar met een floppydiskette. We halen herinneringen aan de game op met Paul Reiche III, die zowel deze klassieker als de huidige Skylanders-gamereeks bedacht.

“Mail Order Monsters ziet er beter uit in mijn hoofd dan hoe het er écht uitzag op de Commodore 64”, lacht Paul Reiche III. We zitten in een interviewkamertje op de Activisionbooth van de voorbije editie van Gamescom, waar hij het eigenlijk over Skylanders: Imaginators, de recentste editie uit de miljardenfranchise die de toys-to-life-gamecategorie (actiefiguren die, via de magie van radiochips, tot leven komen in een videogame) in gang trapte. Maar de mogelijkheden die deze recentste game toevoegt aan het palmares, zoals het bijspijkeren van de stats van je eigen figuren en zelfs gloednieuwe Skylanders creëren, zaten in zeer rudimentaire vorm al in die klassieke game uit 1985, die Reiche destijds voor Activisions huidige erfconcurrent Electronic Arts maakte.

Voor de Pokémon

Een "kruising tussen Rocky en Godzilla", zo werd Mail Order Monsters genoemd door het Amerikaanse computermagazine Ahoy!, referenties aanborend die consistent waren voor de tijdsgeest van 1985. Betere vergelijkingen vallen er natuurlijk te trekken met Pokémon en Skylanders, maar die bleven nog voor respectievelijk tien en zesentwintig jaar uit beeld. De gameplay die het spel aandroeg komt in ieder geval bekend voor als je het vanuit het hedendaagse gameaanbod bekijkt: de speler moest een monster creëren (Skylanders), dat vervolgens gevechten kon aangaan met computergestuurde monsters of die van vrienden (Pokémon), waarna de statistieken van het winnende en verliezende beest konden worden opgeslagen op een floppydiskette, en ze konden worden meegenomen naar het volgende gevecht.

De game kwam uit in de periode toen Electronic Arts nog volop in de filosofie van zijn beginjaren zat, en het gamehuis dus ook de prilste gamemakers uit zijn dagen ertoe aanspoorde om softwarekunst te maken. Dat was ook te merken aan de bijzondere cover waarin de game in de winkelrekken lag voor de Commodore 64 en de 8-bitcomputers van Atari: hij zag er niet alleen kunstzinnig uit, maar toonde ook trots de namen van zijn drie auteurs - Paul Reiche III, Evan Robinson en Nicky Robinson - op het voorplat.

"We hadden precies dezelfde fantasie: de speler een monster laten zijn", zegt Reiche. "Het ging om het creëren van je eigen monster, dat als je alter ego door de game ging. Je hoefde in onze game geen menselijke held te zijn: we zetten de deur open naar een wereld waarin wildere, grappigere personages konden bestaan. Dat is een filosofie die ik zelf ben blijven aanhangen, en die uiteindelijk heeft geleid tot de creatie van Skylanders. Mijn fascinatie voor wacky monsters is altijd gebleven."

Op de floppy

De game begon bij het creëren van je monster, wat ook al een bijzonder geinige bezigheid was: er waren tal van componenten (zoals de lichamen van een Brontosaurus, een wesp of een soort kruising tussen een beer en een leeuw), waarna er ook fysieke kenmerken als snelheid en spierkracht konden worden opgeslagen, en de beesten van bepaalde wapens konden worden voorzien. Daarna kwam het gevecht in een arena met lichte obstakels: er kon een kleine campagne worden gespeeld tegen de AI van de game, maar je kon ook met twee spelers tegen elkaar knokken, of je ging met tweeën een soort capture the flag-modus aan.

Maar het was het feit dat er ruimte op de gamediskette werd gereserveerd voor het opslaan van je eigen monsters die de game zijn eeuwige cachet verleende. Daarvoor werd hij ook vooral herinnerd en bejubeld in zijn dagen. Of zoals het zonet genoemde magazine Ahoy! het bijna profetisch stelde: "Het design van de game doet denken aan de manier waarop kinderen met actiefiguren spelen." Ze wìsten het gewoon!