Lilou is van nature een stil en verlegen type. Mensen spontaan aanspreken deed ze niet vaak en dus bracht ze veel tijd door op haar eentje. Uren spendeerde ze aan het maken van tekeningen en illustraties, soms zelfs al concepten waar kostuums uit voortvloeiden. Het was in 2011 dat ze in een zaal tijdens een conventie zag dat heel veel mensen hun lievelingspersonages vertolkten. Er werd gelachen, foto's genomen en er hing gewoon een positieve sfeer in de lucht. "Genoeg redenen om te beginnen cosplayen en dus kwam ik op de proppen met mijn Lenalee Lee-outfit uit D.Gray-man", zo vertelt Lilou.

Cain (Trinity Blood) // CREDITS FOTO: Florian Fromentin

Het duurde dan ook niet lang vooraleer ze openbloeide, een heleboel vrienden maakte en bovenal: ze raakte van haar schrik af om mensen aan te spreken, te complimenteren met hun outfits of een cosplayer te laten weten dat ze hem of haar al een tijdje op Facebook volgt. "Ik ben vaak verbaasd over hoeveel nieuwe cosplayers ik ontdek in ons landje en vaak hebben ze ook nog eens een pak skills! De lat echter te hoog leggen voor jezelf is niet altijd een goed idee. Soms kan het wel eens frustrerend zijn om dat ene "simpele" pakje te maken, maar als het af is, ben je automatisch gemotiveerd om aan het volgende project te beginnen."

Je hoeft eigenlijk geen schrik te hebben om deel te nemen aan grote competities. Je niveau kan alleen maar stijgen.

Momenteel werkt Lilou aan een outfit gebaseerd op Weiss Schnee uit RWBY. Om dit project waar te maken, moet ze haar zwakte - het maken van armor - trachten te verbeteren. "Cosplay is een leerproces." In cosplay-wedstrijden doet Lilou het allesbehalve slecht. Zo behaalde ze al enkele overwinningen en had ze vorig jaar de eer om samen met Mayumi ons land te vertegenwoordigen tijdens de ECG-finales in Parijs. Ze hoopt binnenkort haar kans nog eens te wagen en met een beetje geluk zien we haar binnenkort ook tijdens de Belgische selecties van Cosplay World Summit. "Je hoeft eigenlijk geen schrik te hebben om deel te nemen aan grote competities. Je niveau kan alleen maar stijgen en het is de beste manier om bij te leren en er een onvergetelijke ervaring van te maken. Belgische cosplayers, go for it! "

Auteur Viki is zelf een fervent cosplayster en woont talloze conventies bij om haar kostuums te tonen aan de bezoekers. Naast haar liefde voor gaming en manga/anime heeft ze ook een zwak voor de cosplay community die ze fantastisch vindt, al hoopt ze - door middel van haar wekelijkse rubriek - die nog te zien groeien in België. Meer weten? Check dan zeker deze en deze link!