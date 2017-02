Eerder werd het Ghostbusters Story Pack uitgebracht, wat maakt dat het Fantastic Beasts and Where to Find Them Story Pack nummer twee in het rijtje is. Het is een zeldzaam geval waarbij een nieuwe franchise geïntroduceerd werd, want de overige franchises zijn al jarenlang wereldbekend. Denk daarbij aan bijvoorbeeld E.T., The Simpsons en Scooby-Doo waarvan het Level, Team en Fun pack werden uitgebracht. Fantastic Beast kende ik nog niet, dus ik wist dan ook niet waaraan ik mij mocht verwachten. Maar zoals gewoonlijk bij LEGO-iteraties, mag je hetzelfde verhaal verwachten als de film die werd uitgebracht.

Magische toverspreuken en vreemde wezens

Fantastic Beasts is een spin-off van de Harry Potter-filmserie en dus mag je je ook hier verwachten aan magische momenten in een uitgebreide tovenaarswereld. Uiteraard dien je eerst de tientallen LEGO-stenen door middel van een duidelijk plan in elkaar te zetten, waarmee je het Magical Congress of the United States of America verkrijgt om op je portaal te plaatsen. Nadien zijn het personage Newt Scamander en zijn voertuig Niffler aan de beurt. Die laatste bouw je doorheen het verhaal nog om naar Sinister Scorpion en Vicious Vulture, waardoor je nieuwe vaardigheden krijgt om de level afhankelijke puzzels op te lossen. Ook toverspreuken en bijzonder vreemde wezens maken onderdeel uit van het boeiende verhaal.

Het Fantastic Beasts and Where to Find Them Story Pack-verhaal doorloop je in zes levels. De speelmomenten in New York City worden afgewisseld met cutscènes die de film volgen, maar zoals gewoonlijk wordt alles met de nodige dosis humor verteld. Dit blijft een van de sterktes van de LEGO-reeksen die Traveller's Tales ons voorschotelt. En hoewel de bij momenten droge humor in sommige uitbreidingen niet altijd van een even sterk niveau was, mag er in dit Story Pack zeker niet geklaagd worden. Daarnaast blijft de film interessant voor degenen die dit pack hebben gespeeld, want de spoilers werden tot een minimum herleid. Wie de zes levels heeft voltooid, kan nadien nog aan de slag in de Fantastic Beasts-gevechtsarena en -avonturenwereld.

Ethan Hunt komt ook piepen

Naast bovenstaande pakket kreeg ik ook het Level Pack van Mission Impossible toegestuurd. In tegenstelling tot Fantastic Beasts gaat die reeks al een pak langer mee. De eerste film verscheen meer dan twintig jaar geleden en ondertussen passeerden er al vijf het witte doek. Een volgende is in de maak en zou vanaf volgend jaar in de zalen spelen. Telkens opnieuw met Tom Cruise in de hoofdrol en ook in dit Level Pack vinden we de kleine acteur terug in de vorm van Ethan Hunt. Net zoals in de diverse films is het hoofdpersonage een manusje-van-alles en dat vertaalt zich naar een belachelijk uitgebreide set aan vaardigheden. Zo heeft Ethan maar liefst tien vaardigheden, waarmee hij het meest inzetbare personage is. Onder andere duiken, X-ray vision en stealth zitten in zijn skill set.

Er werden echter ook compleet nieuwe vaardigheden toegevoegd, waaronder Fuse Box. Daarbij krijg je een Snake-achtige minigame voorgeschoteld. Door de aanwezigheid van deze extra skills voelt dit Level Pack het meest vernieuwend aan. Daarnaast mag er ook niet geklaagd worden over de lengte van het level. Daar waar je amper twintig minuten spelplezier had in bijvoorbeeld het The Simpsons Level Pack, tikt het Mission Impossible-level af op zo'n anderhalf uur. De scènes komen bekend voor, want die passeerden in de eerste film al de revue. Al wordt het wel moeilijk om de film te volgen door een gebrek aan tussenfilmpjes. Degene die je wel voorgeschoteld krijgt, zijn nochtans de moeite. De mondhoeken gingen regelmatig spontaan omhoog en da's alleszins een goede eigenschap. Het Mission Impossible Pack is veruit de beste Level Pack-toevoeging!

LEGO Dimensions blijft een dure aangelegenheid. De Story Packs hebben een adviesprijs van 45 euro. Daarvoor krijg je wel een aantal uren spelplezier en tientallen fysieke LEGO-blokken in de plaats. Een Level pack kost nog steeds zo'n dertig euro. Beide sets voegen leuke levels toe, maar vernieuwing krijg je enkel in het Mission Impossible Pack. Je krijgt de ondertussen overbekende LEGO-formule voorgeschoteld: zijnde de nodige portie humor en de talrijke puzzels die je denkvermogen op de proef durven stellen. Beide pakketten zijn een mooie toevoeging aan de verzameling, al heeft het Mission Impossible Level Pack mijn voorkeur. Goedkoper, een pak speelplezier en heel wat nieuwigheden. Meer moet ik niet hebben.