Van alle aspecten aan The Legend of Zelda: Breath of the Wild - hoe geweldig de game ook mag zijn - blijft combat naar mijn mening één van de zwaksten. En laat dat nu net de focus van de allereerste The Master Trials DLC zijn. Is deze downloadbare uitbreiding je tijd en geld waard? Ik neem hem even onder de loep voor je.

Drie grote elementen kenmerken deze eerste downloadbare uitbreiding voor de The Legend of Zelda-reeks, maar ze voelen niet allemaal als elementen die de titel DLC waardig zijn. Ik heb het hier dan vooral over de kleine toevoegingen zoals het Travel Medallion, waarmee je een zelf gekozen teleportatiepunt kan plaatsen op de wereldkaart van de game, en de Hero’s Path Mode, die je op de kaart je route van de voorbije 200 speeluren toont.

Die eerste toevoeging is zeker interessant, maar naar mijn gevoel iets dat ofwel standaard in de game moest zitten, of die via een gratis update in het spel werd geplaatst. De tracker is dan weer een nice to have, maar niet meteen een toevoeging die een concrete meerwaarde aan de tafel brengt, behalve misschien wat nostalgische mijmeringen van de ijverige Zelda-spelers onder ons.

Nostalgische mode

Interessanter is de toevoeging van enkele nieuwe outfits en armors die heerlijk in thema zijn van voormalige Zelda-titels zoals Majora’s Mask en Twilight Princess. In de plaats van die zomaar toe te voegen aan je inventory maakt deze uitbreiding een echte fetch quest van die toevoegingen. Niet iedere outfit is even goed verstopt, maar het is fijn dat The Master Trials op deze manier de levensduur van de game tracht te verlengen. Al zijn fetch quests nu ook weer niet de meest interessante opdrachten die je in een rpg kan volbrengen.

Geloof me vrij wanneer ik zeg dat deze trial een uitdaging is om 'U' tegen te zeggen.

Trial of the Sword

Gelukkig ligt de hoofdmoot van deze uitbreiding bij een uitdagende nieuwe trial waar je gemakkelijk een zestal uren in investeert. Net zoals het beruchte Eventide Island stript de Trial of the Sword je van alle gear en items die je in de strijd een voordeel kunnen opleveren. In de verschillende stadia van de trial zal je hard moeten zoeken naar voedsel om je collectie aan levenshartjes gevuld te houden, en moet je op zoek naar spullen die de steeds sterker wordende vijanden te baas kunnen. Wanneer je alle 45 stages succesvol wist af te handelen, krijg je een heerlijke krachtupgrade voor de Master Sword.

Geloof me vrij wanneer ik zeg dat deze trial een uitdaging is om ‘U’ tegen te zeggen. Je schuimt het beste het internet af naar de beste recepten om het meeste uit je gevonden voedsel te halen. En bouw voor je aan de trial begint ook een grote buffer aan hartjes in, want je zal ze allemaal nodig hebben. Enkel met een goede voorbereiding zal je tot aan het einde van de rit geraken, en zelfs dan nog zullen de keren die je het loodje legt niet op twee handen en twee voeten te tellen zijn. Ben je net zoals ik niet de grootste fan van de combat in Breath of the Wild, dan is het misschien zelfs het beste om deze trial links te laten liggen.

Meesterlijk moeilijk

Uiteindelijk kunnen spelers die intussen Calamity Ganon een kopje kleiner wisten te maken en een extra uitdaging zoeken aan de slag in Master Mode. Een nieuwe moeilijkheidsgraad die de vijanden in Breath of the Wild niet alleen sterker maken met upgrades zoals hervullende levensbalken, maar ook nog eens vervangen door enkel de meest dodelijke groep tegenstanders. Weg zijn de makke oranje Bokoblins die op de Great Plateau rond een kampvuur zitten te dommelen. Voortaan vecht je minstens met grijsblauwe Bokoblins en alle sterkere gradaties van tegenstanders. Een oké toevoeging die naar mijn gevoel ook weer gewoon een onderdeel van een algemene gratis update had mogen zijn. De angel wordt er ook wel een tikje uitgehaald doordat je zoals gebruikelijk zeer gemakkelijk om de vele groepjes vijanden kan sluipen door op bepaalde richels te klimmen, bijvoorbeeld.

Heb je de Expansion Pass van The Legend of Zelda: Breath of the Wild nog niet in huis gehaald, dan is deze eerste DLC niet meteen de doorslaggevende reden om je geldbuidel op te diepen. Fans van een stevige uitdaging kunnen in The Master Trials wel alvast hun hartje ophalen in de Trial of the Sword en de Master Mode. Op enkele toevoegingen na die naar mijn mening al in de game moesten zitten of in gratis updates toegevoegd mochten worden, mis je qua gameplayervaring niet echt veel als je deze nog even links laat liggen. Net zoals veel elementen in deze uitbreiding is deze DLC een nice to have, maar geen echte must.