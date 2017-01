Laat je Lantern aan iemand zien en die persoon denkt wellicht dat deze titel eentje is uit de stal van Thatgamecompany komt. Je kent ze wel, de mannen en vrouwen die ons Fl0w, Flower en Journey brachten. Lantern komt echter niet uit die vijver, maar is van ontwikkelstudio Storm in a Teacup. Ik speelde Lantern en zag dat het best een aangename VR-game is.

In Lantern is het de bedoeling om in een grijze spelwereld rond te vliegen om vervolgens kleur te scheppen. Het spelconcept werd eigenlijk zo overgenomen uit Flower maar wie kan dat wat schelen als dat nét één van je favoriete games was? Ik in elk geval niet. Wanneer je langzaam terug kleur brengt in de spelwereld, zal je zien dat de Aziatisch getinte omgevingen en gebouwen tal van verborgen hints bevatten. Deze hints zijn aan jou om te ontdekken en zorgen ervoor dat de spelduur toch een beetje verlengd werd. Een echte verhaallijn ontbreekt, maar is eigenlijk absoluut niet nodig. Het gaat vooral om de schoonheid die je in de spelwereld kan scheppen en de bijhorende ervaring in Lantern.

De gameplay is vrij eenvoudig: je vliegt rond en je hebt enkele krachten die je kan gebruiken om alles in te kleuren. Een boost zorgt ervoor dat je sneller zal vliegen terwijl een explosie ervoor zorgt dat je – hoe kan het ook anders? – de spelwereld sneller van kleur kan voorzien. Rondvliegen doe je met de Xbox-controller en dat werkt vrij vlot en hoeft eigenlijk geen uitleg. De gameplay is heel eenvoudig en tegelijk erg uitgedokterd, relaxt maar vooral heel aangenaam om te spelen. Nét als Flower bijvoorbeeld. Je kan bijvoorbeeld uren rondvliegen, luisterend naar de muziek en kijkend naar de prachtige landschappen die je eerder ingekleurd hebt. Het landschap is trouwens nog indrukwekkender wanneer je zo hoog mogelijk vliegt. Dit alles zorgt er niet enkel voor dat Lantern een heel aangename game is om te (blijven) spelen, maar ook voor niet-gamers als kijkbelevenis.

De VR-spelmodus van Lantern heeft trouwens iets unieks. Net zoals in Ubisofts Eagle Flight, zou je denken dat je ook in Lantern misselijk zou worden. Bewegingen zijn snel en je zweeft in een andere dimensie als degene die we dagelijks gewoon zijn. Lantern heeft hiervoor een geniale oplossing voor gevonden: je kan je camera zo positioneren dat je camera en de richting waarin je vliegt, niet synchroon zijn. Je kan nog steeds rondkijken, maar scherpe bochten van links naar rechts nemen lukt niet. Van dit laatste worden meeste mensen écht misselijk. Het gebruikte vogelperspectief helpt ook wel enorm.

Grafisch ziet Lantern er prachtig uit. De low poly art style ligt me echt en spreekt wellicht ook jou wel aan. Het is simplistisch, maar in VR kan ik je garanderen dat de low poly-omgevingen in combinatie met het brede kleurenpallet een memorabele ervaring geeft.

Conclusie

Lantern is opnieuw een mooi voorbeeld van waarom VR eigenlijk zo leuk is. Hoewel de gameplay totaal niet diepgaand is en deze titel verre van een korte techdemo is, bestempel ik deze Lantern graag als audiovisuele ervaring. Wie graag zo vrij als een vogel over een landschap scheurt terwijl je kleur schept, moet Lantern gespeeld hebben.