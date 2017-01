De West-Vlaamse Margot uit Kanegem is al zes jaar into cosplay en denkt er allesbehalve aan te stoppen. Passie en talent, de 21-jarige heeft het allemaal! Deze week neem ik Margot en haar alter ego Kurama onder de loep!

Voor Margot begon het allemaal in 2011. Toen ze cosplay ontdekte via een YouTube-filmpje, had ze er zelfs geen idee van dat het bij ons ook een ding was. Toen ze voor het eerst naar FACTS ging, was ze echter onmiddellijk verkocht en besliste ze er zichzelf in te verdiepen. Gevolg: de eerste geïmproviseerde cosplays waren een feit en anderhalf jaar later ging ze voor het eerst de uitdaging aan om van nul enkele cosplays te maken.

Nyssa (Arrow) // CREDITS FOTO: Elias Gubbels

FACTS werd meteen gebombardeerd tot haar favoriete conventie, niet enkel omdat het haar eerste was, maar ook omdat het een con is die jaar na jaar blijft groeien en organisatorisch goed in elkaar zit. "Het zijn ook dergelijke evenementen die je de kans bieden om nieuwe mensen te leren kennen", zo vertelt Kurama. Door podiumangst heeft ze echter nog niet deelgenomen aan een echte cosplay contest, maar ze heeft zich wel al eens laten overtuigen om op de catwalk te stappen. Ongetwijfeld de cosplay waar ze het meest trots op is, is die van Nyssa. Daar stak ze heel veel werk in en door de vele complimenten kreeg ze een boost om nog beter te worden.

Female Loki (Thor) // CREDITS FOTO: N8e

Margot neemt graag haar tijd met het maken van haar outfits. Het moet goed zijn! En haar budget moet goed verdeeld worden. Daarom vindt ze het ook fijn om verschillende materialen te gebruiken in haar cosplays. "Ik raad het iedereen dan ook aan om goed rond te kijken. Soms heb je thuis nog iets liggen dat je opnieuw leven in kan blazen." Goeie tip! In de toekomst zou ze graag leren werken met materialen zoals resin en latex. "Persoonlijk is de Belgische cosplayer Idormy een enorme inspiratie voor mij. Ze blijft iedereen verbluffen en is een goed voorbeeld van iemand die durft experimenteren met verschillende materialen."

CC (Code Geass) // CREDITS FOTO: Elias Gubbels

Ook van de wereldbekende Yaya Han is Kurama fan. "Op FACTS heb ik zelfs kunnen ontmoeten!" Wat 2017 nog brengt op cosplay-vlak voor Kurama? Wel, Zatanna Zatara uit DC Comics, Ashuramaru van Owari no Seraph en Rogue uit X-Men staan nog op het programma. Veel om naar uit te kijken dus!

Auteur Viki is zelf een fervent cosplayster en woont talloze conventies bij om haar kostuums te tonen aan de bezoekers. Naast haar liefde voor gaming en manga/anime heeft ze ook een zwak voor de cosplay community die ze fantastisch vindt, al hoopt ze - door middel van haar wekelijkse rubriek - die nog te zien groeien in België. Meer weten? Check dan zeker deze en deze link!