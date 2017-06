De King's Quest-reeks bracht, in de jaren 80, het genre van de adventuregame naar een breder publiek. Zonder deze achtdelige serie van wegbereiders was er wellicht ook geen Secret of Monkey Island geweest, of een Grim Fandango. De derde game, uit 1986, was zonder meer de beste.

Je mixte een halve kop mandragorawortel, een klein tufje kattenhaar en twee lepeltjes visolie door elkaar, riep een versje uit, wuifde met je toverstaf, en hij was klaar: het koekje dat de vileine tovenaar Manannan voorgoed in een kat veranderde. Het was een belangrijk punt in King's Quest III: To Heir is Human, een inmiddels al meer dan dertig jaar oude adventuregame van het ondertussen allang ter ziele gegane gamehuis Sierra On-Line. De weg naar dat moment was lastig, want die ingrediënten moesten worden verzameld door verscheidene logische puzzels op te lossen, waarvan er enkele zelfs alleen maar konden worden gerond door een van een vijftal andere toveritems te craften - die eveneens op dezelfde manier moesten worden verzameld. Het gaf de makers van de game, schrijfster Roberta Williams en haar echtgenoot Ken, ook een handige kopieerbeveiliging voor hun game: wat er precies in het potje moest worden gedaan, dat vond je alleen in de handleiding van de game.

Adventure-revolutie

Voordat de eerste King's Quest (1983) op de markt kwam, waren adventuregames gewoon titels waarin je wat tekst en misschien een plaatje op het scherm kreeg, en je jezelf door middel van tekstcommando's een weg door de vertelling baande. Gamedesigner Roberta Williams wilde dat wat toegankelijker maken voor gamers die liever met de joystick werkten, en introduceerde met de eerste game een personage dat in quasi-3D over het scherm liep. Ik zeg duidelijk: quasi-3D, omdat de figuur niet kleiner of groter werd naarmate hij zich naar de voor- of achtergrond bewoog, en het was ook geen open wereld: je bewoog je scherm na scherm door de omgeving. Ook moesten er nog steeds tekstcommando's worden ingevoerd: pas met LucasArts' Maniac Mansion (1987) en ook latere Sierragames werd er overgeschakeld naar een interface met aanklikbare commando's.

Maar de dynamiek van dit eerder nogal stoffige gamegenre werd met King's Quest meteen een eind opgevoerd, en Sierra werd er een groot gamebedrijf door, dat op hetzelfde stramien andere adventuretitels op de markt bracht: later volgden de Space Quest-, Police Quest- en Leisure Suit Larry-series, en eenmalige titels als Gold Rush!, The Colonel's Bequest en Codename: Iceman. Maar ook de King's Quest-reeks ging nog door tot laat in de jaren 90.

Episch kantelpunt

Eerst met King Graham, die in de eerste game op zoek was naar een koninkrijk en in de tweede, Romancing the Throne (1985), naar een vrouw. Maar waar je van opvolger King's Quest III toch tenminste verwachtte dat hij die aristocratische bloedlijn in zijn personages zou verderzetten, zwenkte de camera aan het begin van de game naar iemand uit een veel lagere kaste van de bevolking: een tienerjongen met de naam Gwydion, de knecht/slaaf van Manannan, die alles eraan doet om uit de kladden van zijn eigenaar te ontsnappen. Daarvoor moet hij het land afschuimen, waar hij opnieuw verscheidene taferelen uit sprookjes tegenkomt, en uiteindelijk de eindstrijd met zijn baas aangaat. Maar daarmee zat je nog maar twee derde ver in de game: na zijn ontsnapping kiest hij letterlijk het ruime sop, moet hij het schip dat hem meeneemt door middel van zijn vers opgedane magie beschermen tegen piraten, komt hij gaandeweg toch achter zijn ware identiteit (hij is de zoon van Graham en diens vrouwtje Valanice), en redt hij zijn zus Rosella uit een penibele situatie voordat hij naar zijn ware thuis gaat.

King's Quest III was een van de moeilijkere games uit de reeks, maar had ook bij verre het beste verhaal van alle afleveringen. Dat vond ook Roberta Williams zelf. "Mijn voorgaande games waren geglorifieerde schattenjachten", opperde ze in een interview uit de tijd. "Het was, door technische limieten, niet mogelijk om grotere en complexere plots te hebben."

Betere hardware

Ondertussen had de hardware waarop de games verscheen al een serieuze sprong genomen. King's Quest III was de eerste die meteen ook op de Commodore Amiga en Atari ST verscheen, terwijl de twee eerstelingen het moesten doen met de Apple II en de pc (die in die dagen véél minder krachtig was dan die nieuwe huiscomputers). Later volgden nog King's Quest IV: The Perils of Rosella (1988, met zuslief in de hoofdrol), King's Quest V: Absence Makes the Heart Go Yonder (1990, opnieuw met vader Graham), King's Quest VI: Heir Today, Gone Tomorrow (1992, weer met Gwydion), King's Quest VII: The Princeless Bride (1994, met moeder Valanice en dochter Rosella), en tot slot King's Quest: Mask of Eternity (1998). Een jaar later ging Williams, toen nauwelijks 46 jaar oud, rentenieren.