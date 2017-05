Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR - een heilige drievuldigheid van 'high-end'-virtual reality-headsets, aangevuld door iets minder geavanceerde klik-er-je-telefoon-in-toepassingen Samsung Gear VR en Google DayDream View. Daarmee lijkt zo'n beetje de kous af wat beschikbare vr-headsets betreft. Maar vergis je niet: er staan heel wat nieuwe toestellen klaar om de hemel te bestormen.

Het plaatje kan er dus, de komende jaren, nog gevoelig anders gaan uitzien. Marktanalisten die de industrie volgen weten dat al: waar de VR-markt tegen eind dit jaar volgens marktstudiebureau Tractica nog maar 12,74 miljard euro waard is, moet dat tegen 2020 al zijn aangezwollen tot 131,4 miljard euro - vooral op de verkoop van headsets. Zo'n snel aanzwellende markt, dat kan alleen maar méér nieuwe spelers aantrekken. En een paar daarvan zijn relatief krachtig: Microsoft heeft bijvoorbeeld zijn eigen oplossing klaarstaan, en heeft daarvoor - naar zijn aloude bedrijfsmodel - een heel leger aan hardwarefabrikanten aan zijn zijde geschaard. Als je dus dacht dat de strijd gestreden is, moet je deze nieuwe kapers op de VR-kust maar eens aanschouwen.

1 / Microsoft Mixed Reality

Het grote euvel aan de huidige generatie VR-brillen is dat ze bijzonder weinig impulsen van buitenaf toelaten. Dat probleem wil Microsoft opgelost zien met zijn Mixed VR-concept, waaronder het - op een hardwarerecept van de technologiereus zelf - brillen van verscheidene fabrikanten op de markt wil brengen. Neem de Mixed Reality-bril van het Taiwanese Acer, die op dit moment het dichtste bij zijn release lijkt te staan: er zitten sensoren en camera's in die beter kunnen aangeven wanneer je in je tocht door de virtuele wereld tegen een object in het échte universum dreigt te botsen. Maar het werkt ook omgekeerd: de camera's kunnen meer van de echte wereld in de virtuele binnenbrengen, zodat er iets ontstaat als Mixed Reality. Volgens Mark Bolas, directeur Mixed Reality bij Microsoft, wordt dit de ware toekomst van het medium. "Je krijg een immersie die je nog nooit had gezien: je zult kunnen interageren met de digitale wereld en de echte wereld tegelijk", opperde hij onlangs tijdens een voorstelling van nieuwe Acer-producten in New York. Het is de bedoeling dat het toestel, deels een Microsoft-product zijnde, op Windowspc's, Xbox One en de toekomstige Xbox Scorpio werkt. Naast Acer zijn ook andere Microsoft-hardwarepartners als HP, Dell en Lenovo aan een soortgelijke bril bezig.

Microsoft Mixed Reality

2 / StarVR

Het zonet genoemde Acer is, samen met de Zweedse studio Starbreeze (Brothers: A Tale of Two Sons, The Darkness), bezig aan nog een andere VR-bril. De StarVR is voorlopig gericht op commerciële toepassingen, en er is nog geen zicht op of er een consumentenversie van op de markt zal komen: het bedrijf wil in de eerste plaats de panoramische VR-bril (met een veel breder kijkveld en een resolutie die veel groter is dan de beste consumentenbrillen van het moment) vooral gebruiken voor installaties op publieke plaatsen. Zoals bioscoopzalen: het dochterbredrijf dat Starbreeze en Acer oprichtten voor StarVR is zonet een samenwerking aangegaan met het Amerikaanse hardwarebedrijf Imax, dat ook de bekende grote bioscoopschermen levert. "Je bent helemaal in het midden van de film", zei StarVR-directeur Bo Anderson tijdens het Acer-lanceringsevent waarop ook de StarVR-bril ter sprake kwam. "Dit is een platform waarop de meest immersieve verhalen kunnen worden verteld." De samenwerking met Imax betekent dat er korte game-ervaringen aan komen gebaseerd op films als John Wick, die na het bioscoopbezoek kunnen worden gespeeld. Maar Starbreeze is ook bezig aan eigen games voor StarVR, zoals de puzzelgame Elementerra, de cybernetische-aap-simulator APEX, en de vérité-ervaringen Hero en The Raft. Of de StarVR ooit in consumentenhanden zal belanden weten we dus nog niet, maar het zou mooi zijn: de twee ingebouwde schermen met een resolutie van 2560x1440 pixels zullen veel spelers doen watertanden (al hebben ze er nog een beestigere pc voor nodig dan pakweg de veeleisende HTC Vive en Oculus Rift vandaag).

StarVR

3 / Een tros nicheproducten

Naast die twee grote tegenstanders staat er een legertje nichefabrikanten klaar die allemaal Oculus, HTC, Sony, Samsung en Google naar de kroon proberen te steken. De Fove o, een product van een startup uit San Francisco, wil bijvoorbeeld het verschil maken met ingebouwde eye tracking. Pico Technology wil met zijn Pico Neo CV een headset op de markt brengen die de nodige computerkracht voor het tonen van de virtuele wereld niet uit een externe bron haalt (zoals een pc, console of smartphone), maar uit een ingebouwde computer. De Zeiss VR One, van de Duitse lenzenfabrikant, wil een concurrent zijn voor de Samsung Galaxy Gear VR en de Google Daydream View: een relatief goedkoop apparaat dat smartphones van meerdere fabrikanten als scherm en computer gebruikt. En pc-toebehorenmaker Razer zet de charge op de high-end-toestellen als HTC Vive en Oculus Rift in met zijn Razer OSVR, dat een soort open source-hardwareproduct is en dus misschien wel voor altijd alleen aan ontwikkelaars of hobbyisten zal worden verkocht.

Zeiss VR One

4 / De olifanten in de kamer

We hebben dus bestaande of aanstormende VR-producten van HTC, Facebook (dat eigenaar is van Oculus), Microsoft, Sony, Samsung, Google en Acer. Wie ontbreekt er nog in dit rijtje? Juist: Apple en Nintendo. Geen van beide gedoodverfde concurrenten heeft op dit moment al een aankondiging op het oog, maar de geruchtenmolen gaat tegenwoordig in overdrive en de intenties worden luider en luider hoorbaar. Apple zou volgens website MacRumors een team van honderden werknemers in gang hebben gezet om te werken aan nieuwe virtual reality- en augmented reality-producten. En Nintendo, dat meer dan twintig jaar geleden de mislukte eerste charge op de VR-markt leidde met zijn Virtual Boy, opperde al dat zijn Switch-console "in één of andere vorm", zo zei directeur Tatsumi Kimishima onlangs in een Japanse krant, VR zal ondersteunen. Raak dus niet tè gehecht aan je huidige VR-bril waarvoor je een paar honderdjes hebt neergeteld: de kans bestaat dat de standaard binnen enkele jaren door een heel ander apparaat wordt gezet.