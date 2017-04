Ja, het is lachen, die Zombies-modus uit Call of Duty: Infinite Warfare. Met Shaolin Shuffle, de zombiecomponent in de nieuwe Continuum-DLC, wordt er naar een gesublimeerde versie van de jaren 70 gereisd, een tijdperk waarin disco, Blaxploitation en Kung Fu de plak zwaaiden in de populaire cultuur. We praatten met producer Lee Ross over deze intrigerende nieuwe Zombies-brok.

Get Funky! In Shaolin Shuffle, het Zombies-element uit het nieuwe Call of Duty: Infinite Warfare-downloadpakket, word je naar het New York van de jaren 70 gekatapulteerd. De vileine filmregisseur Willard Wyler (Paul 'Pee Wee Herman' Reubens) sluit vier helden op in de decors van zijn nieuwe horrorfilm, die zich in de discoscene uit het New York van de jaren 70 af blijkt te spelen, met metrostations, nachtclubs en een Kung Fu-dojo die wordt geleid door de Shaolin Sister, vertolkt door voormalige Blaxploitation-coryfee Pam Grier (Foxy Brown en Coffy, maar later ook Quentin Tarantino's Jackie Brown).

De vier hebben elk hun eigen unieke vechtacties: Seth Green (Robot Chicken) is “the Punk Rocker” Ike Barinholtz (Suicide Squad) komt naar het scherm als “the Sleazebag”, Jay Pharoah (Saturday Night Live) is “the Street Poet”, en Sasheer Zamata (Inside Amy Schumer) aanschouwen we als “the Disco Chick”. Wie bedènkt zo'n zootje ongeregeld? We vroegen het aan producer Lee Ross.

Waarom moesten deze keer de jaren 70 eraan geloven?

Lee Ross: "We reizen door de tijd met Zombies. Met Rave in the Redwoods, de Zombies-component uit de vorige DLC, gingen we van de jaren 80 naar de Nineties, en ik denk dat mensen gewoon ervan uitgingen dat we voor een nieuwe uitbreiding nog verder richting contemporaine tijd zouden gaan. Maar we liggen graag dwars, en gingen dus nog verder achteruit. Als je de rijkdom aan popculturele content uit de jaren 80 van Zombies in Spaceland in ogenschouw neemt, moeten we stellen dat de jaren 70 ons net zoveel interessante content opbrachten. Of zelfs meer: heel wat dingen die de Eighties cool maakten waren eigenlijk geboren in de Seventies. We wilden zo diep in de tijd terugkeren om een horrorverhaal te vertellen dat zich in een heel schrikwekkende setting afspeelt: het New York uit die tijd."

We wilden spelers wat minder onoverwinnelijk maken, want daar draait het net om in het horrorgenre.

Wat was daar dan zo schrikwekkend aan?

"Het New York uit de jaren 70 was in niets te vergelijken met de stad zoals ze er vandaag uitziet. Het was een heel gevaarlijke plaats, waar de politie in veel wijken niet eens 's nachts op straat durfde, en bendes de plak zwaaiden over de straten. De stad werd Fear City genoemd, of de Big Rotten Apple. De stad zag er meer uit als het hedendaagse Detroit. We wilden die perioden verkennen omdat we er een interessant verhaal in zagen. Niet alleen omwille van de tijd zelf, maar ook om de locatie."

Er zitten, los van de locatie, natuurlijk ook veel popculturele referenties in Shaolin Shuffle die het tijdsgewricht in de verf zetten. Waar haalden jullie de inspiratie daarvoor?

"We maakten een beetje dezelfde oefening als bij Zombies in Spaceland en Rave in the Redwoods: we bestudeerden media en entertainment uit die tijd, zoals films, muziek, televisie en reclame. We wilden absoluut dat martial arts-ding doen dat deze uitbreiding zo typeert, en keken dus naar heel wat Kung Fu-films uit de Seventies. Maar ook de grote horrorfilms, zoals The Exorcist. Je zult heel wat referenties daaruit zien, verspreid over de hele arena van Shaolin Shuffle."

Wat wordt er zo apart aan de Kung Fu-mechanieken in de game, zeker voor spelers die shooter gameplay gewend zijn?

"Ze zullen vooral versteld staan van hoe efficiënt hun Kung Fu-krachten zijn. We wilden zombies dichter op de huid van de speler brengen. Dat maakt de gameplay veel intenser. Wanneer je de strijd met vijf zombies aangaat, en je reikwijdte is beperkt tot een meter, verandert dat de hele verhouding. Het was een manier om dat schrikeffect ook in de kern van de gameplay te brengen. We wilden spelers wat minder onoverwinnelijk maken, want daar draait het net om in het horrorgenre: de protagonist is kwetsbaar. We halen spelers uit hun comfortzone, maar we geven ze ook extra krachten. Natuurlijk zul je evengoed kunnen schieten. Je krijgt de nieuwe wapens uit deze nieuwe Continuum-DLC ook in Shaolin Shuffle, maar we wilden ook de Katana en de Shuriken introduceren: slag- en werpwapens van de dodelijkste soort."