Muilperen, koven en petsen uitdelen blijft een van de voornaamste elementen waarin superheldenstrips en videogames - vooral in het beat 'em up-genre - elkaar een hand kunnen geven. Die match wordt vandaag wellicht weer duidelijk met Injustice 2, een nieuwe vechtgame waarin helden en schurken uit het DC-universum op elkaars muil slaan. Ik sprak met designer Derek Kirtzic, vorige week op doortocht in Amsterdam, over wat we mogen verwachten van de game.

Injustice 2-designer Derek Kirtzic.

RPG-element

Nu ook DC Comics zijn eigen cinematic universe heeft, na de release van Batman v. Superman: Dawn of Justice, is het publiek voor figuren als Batman, Superman, Wonder Woman en The Flash zich stilaan aan het verbreden van alleen stripboekenlezers naar film- en televisiekijkers. Dat bracht Injustice 2, het vervolg op WB Games' succesvolle beat 'em up met DC-figuren uit 2013, meteen in een heel nieuwe realiteit: de personages die erin opdraven zijn meteen iets meer publiek bezit. En zelfs de verhaallijn van de game - Superman is de slechterik - vertoont raakpunten met waar de DC Comics-films naartoe lijken te gaan. "Maar Injustice 2 is geen bijproduct van dat cinematic universe", vertelt Derek Kirtzic, designer van de game voor ontwikkelaar Netherrealm Studios, me tijdens een gesprek over de game op de Warner Bros.-kantoren in Amsterdam. "De game speelt zich af in zijn eigen DC-universum, dat wij hebben gecreëerd. Mogelijke raakpunten, onder meer in de story mode, berusten zuiver op toeval. De game is duister van toon, maar het algemene DC-stripuniversum is dat per definitie ook."

Tegelijkertijd kunnen ook de Batman, Aquaman, Catwoman of Harley Quinn die je als speler bestuurt ook stilaan je eigen creaties worden. Spelers kunnen gaandeweg hun eigen versies van die figuren bricoleren dankzij het Gear System dat in Injustice 2 zit, en waarmee er een licht zweempje Diablo de game binnenkomt: je kunt het uiterlijk, maar ook gameplaykritieke elementen als de kracht, de snelheid en het incasseringsvermogen van je personage bijspijkeren, waardoor mijn Batman misschien een heel andere kan worden als de jouwe. Na iedere gewonnen match of iedere afgeronde uitdaging krijg je nieuwe loot, zoals in een rpg, die je de mogelijkheid verschaft om beter uitgerust te verschijnen bij de volgende on- of offlinematch met een andere speler. Meer nog: de makers vonden dat nieuwe systeem, dat op het eerste gezicht een beetje zonevreemd lijkt in een vechtgame, zo cool dat ze zelfs mogelijkheden in de game parkeerden om het gevecht volledig door AI te laten voeren.

"We vonden het belangrijk dat je niet zomaar het ene vechtrondje na het andere kunt aanvatten", zegt Kirtzic. "Daarin wilden we verder gaan dan wat je misschien gewend bent van een beat 'em up: we wilden spelers een gevoel van progressie geven. Geen enkele speler zal zeggen: ik wil niet dat mijn personage béter wordt."

Mortal Kombat-zijstapje

RPG-systeempje of niet: de pure vechtmechanieken waarop Injustice 2 drijft zijn solide genoeg om in aanmerking te komen voor eSports. Dat onderstreept uitgever WB Games alvast met de Injustice 2 Pro Series, een vier maanden durend seizoen van matches binnen de game op Twitch, dat van start gaat op 26 mei en eindigt wanneer de zestien beste spelers ter wereld gekend zijn. Die spelers gaan vervolgens door naar de finale op 17 september in Los Angeles. Er hangt meteen een prijzenpot van 600.000 dollar aan vast. "Het was helemaal niet lastig om de game op maat van eSports te maken", zegt Kirtzic. "Ook Mortal Kombat X hebben we gedesigned om meteen competitievriendelijk te zijn, en die tendens willen we blijven aanhouden."

Want ja, voor degenen die ik het nù nog moet inlepelen: Netherrealm Studios is een iconisch gamebedrijf uit het Amerikaanse Chicago, dat dus vooral bekend is van Mortal Kombat. Er zullen ook twee crossover-figuren te zien zijn in Injustice 2, Scavenger en Sub-Zero. Maar de vergelijking tussen de twee stopt op een bepaald punt, oppert Kirtzic. "Het is niet dat Injustice 2 een doorslagje is van Mortal Kombat: de twee hebben een heel verschillende identiteit. Je kunt bijvoorbeeld geen slagen blokkeren in Injustice 2, wat bij Mortal Kombat wel een belangrijk gameplay-element is: het was onze bedoeling om deze game iets breder te doen sporen."