Een van de eerste dingen in Grand Theft Auto IV die ik buiten de verhaalmissies deed, was een kostuum kopen. Niko Bellic, de Oost-Europese antiheld die de vertelling van de game aanvoerde, is namelijk met grote overschot het slechtst geklede videogamepersonage aller tijden wanneer hij aan zijn misdadige queeste begint. Die verweerde lompen van hem, die moesten eerst uit, voordat ik hem au sérieux ging nemen. Maar dat was net een van de grote opstekers van de game: de American Dream, waarvan Grand Theft Auto IV in het voorjaar van 2008 misschien wel meer een simulatie was dan van grootstad New York, vertaalde zich onder meer in het vrij snel beschikbaar zijn van nieuwe kledij. Niko, het stuk crapuul dat zijn 'vorming' kreeg in een niet nader omschreven burgeroorlog in de Balkan, begint letterlijk een nieuw leven in Liberty City. Maar het is eerder dat van Tony Montana in Scarface dan dat van prins Akeem uit Coming to America: zijn intrede in de Amerikaanse samenleving via de laagste kaste, recht vanuit het dek van een schip, verplicht hem ertoe om bepaalde gewelddadige binnenwegjes te nemen naar een leven van luxe (en wraak).

Tussendoortje

Grand Theft Auto IV wordt vaak vergeten wanneer fans over de serie praten. Vier jaar eerder hadden ze namelijk het grootse San Andreas, dat een veel ruimere gamewereld had en ook een grotere impact kreeg op de popcultuur, en vijf jaar later kwam het innovatieve Grand Theft Auto V in de winkelrekken, met onder meer voor het eerst een cast die uit drie switchbare personages bestond. Deel IV viel daar tussenin, slaagde er niet in om een eigen 'smoel' te ontwikkelen, en sukkelde daardoor de geschiedenis van de reeks in als een nogal vergeten aflevering. Maar dat is onterecht. Ten eerste zorgde Grand Theft Auto IV in veel opzichten voor een inhaalbeweging: na San Andreas volgden de nogal flauwe Liberty City Stories- en Vice City Stories-intermezzo's. Concurrerende openwereld-misdaadgames, zoals The Godfather (2005) en Scarface: The World is Yours (2006), injecteerden vernieuwingen in het genre die de relevantie van de Grand Theft Auto-reeks tijdelijk naar beneden haalden. Grand Theft Auto IV zorgde dat GTA weer de koning van de misdaadgame was.

Zo natuurgetrouw doods als het Los Santos van Grand Theft Auto V de binnenstad van Los Angeles nabootst, zo vol leven zit het mooi gesublimeerde New York in deel IV.

En dan is er het feit dat de game, puur op niveau van zijn vertelling, misschien wel de meest GTA-eske game uit de hele serie was. Meer dan ooit vertelt de game een volwassen misdaadverhaal, waarin schuld, boete, spijt en sociale achtergrond erg belangrijke elementen zijn. En Niko Bellic was misschien niet de meest geliefde GTA-protagonist, maar het was een briljante trouvaille van bedenker Sam Houser om een personage dat uit een land komt waar hij letterlijk helemaal nièts meer had, en al verscheurd is door oorlogsgeweld voor zijn schip aanmeerde in de haven van Liberty City, los te laten in een samenleving die wordt geregeerd door blind consumentisme en waarin niet misdaad, maar geweld de grootste plaag is. Een doeltreffendere parabel over het grote failliet van de American Dream kun je je niet wensen.

Fun!

Tegelijkertijd was deze bloedlinke instantklassieker ook gewoon onwaarschijnlijk fun. Sommige missies, zoals die hardhandige infiltratie op een bouwterrein (eerst even rustig de bewakers snipen!), de moordaanslag op een maffiabaas tijdens zijn goed bewaakte rit door de stad (gewoon wachten tot hij voor het rood stond en hem liquideren met de raketwerper) en de belachelijk moeilijke finale blijven me voorgoed bij. Net als de maffioze mafketels waarmee Bellic zich ophoudt tijdens de dertig uur durende hoofdqueeste van de game, zoals de smakeloze tuning- en fitnessfreak Brucie Kibbutz of de laid back Jamaïcaan Little Jacob. Figuren die je bijblijven voor het leven.

En er was, last but certainly not least, de stad. Zo natuurgetrouw doods als het Los Santos van Grand Theft Auto V de binnenstad van Los Angeles nabootst, zo vol leven zit het mooi gesublimeerde New York in deze game. Voor het eerst had een gamewereld het cachet van een personage.