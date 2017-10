Met The Evil Within 2 levert Bethesda wederom een horrortitel af waarbij het angstzweet langzaam tussen je bilspleet drupt. Een mens vraagt zich af waar de makers van deze game de, bij momenten, ziekelijke inspiratie halen om dit soort titels in mekaar te boksen. In het geval van TEW2 is het antwoord eenvoudig: horrorfilms.

Het leven van een detective verloopt niet altijd zoals gepland. Detective Sebastian Castellanos zit aan de grond, en alsof dat alles nog niet erg genoeg is, heeft hij ook zijn dochter Lily verloren. Om haar te redden heeft hij geen andere keuze dan samen te werken met een louche organisatie genaamd Mobius. Hij moet afdalen in de diepste krochten van een omgeving die donkerder, grauwer en grimmiger is dan je in je ergste nachtmerries kan inbeelden. Bovendien worden deze omgevingen bevolkt door meedogenloze, afzichtelijke en monsterlijke creaturen die niet van plan zijn je zomaar te laten begaan. Rekenend op je gezonde verstand, en niet toegevend aan de waanzin moet je alles op alles zetten om levend door dit afschrikwekkende avontuur te geraken.

Dark Water (Japanse versie)

Van dezelfde schrijver als van de The Ring is er nu de huiveringwekkende bovennatuurlijke thriller: Dark Water. Hoever gaat een moeder om haar dochter te beschermen? Yoshimi probeert een nieuwe start te maken in haar leven nadat ze de voogdij over haar dochter heeft gewonnen. Op het eerste gezicht lijkt alles perfect in hun nieuwe appartementje. Al snel gebeuren er vreemde dingen. Vreemde vochtplekken verschijnen op het plafond, het dak begint te lekken en steeds meer water sijpelt het appartement binnen. De constante lekkage leidt tot een overstroming van zwart water terwijl er zich steeds meer geheimzinnige gebeurtenissen afspelen in het appartement boven hen. Is het paranoia of gebeuren er echt bovennatuurlijke dingen?

Paprika

Een revolutionaire machine, die het mogelijk maakt om iemands dromen te manipuleren, is gestolen door een boosaardige dromenterrorist. Een onbevreesde detective en een superslimme psychologe bundelen hun krachten om de machine op te sporen, voordat de dromenterrorist voorgoed de droomwereld en de realiteit door elkaar haalt. Realiteit en dromen smelten samen in een wervelwind boordevol visueel spektakel.

Prisoners

Hoe ver ga jij om je familie te beschermen? Kelly Dover wordt geconfronteerd met de ergste nachtmerrie die een ouder kan hebben. Zijn 6-jarige dochter Anna wordt vermist samen met haar jonge vriendin Joy. Wanneer de minuten uren worden, begint de paniek toe te nemen. Het enige spoor dat ze hebben is een vervallen camper die eerder geparkeerd stond in de straat. Detective Loki arresteert de eigenaar, Alex Jones, maar hij wordt al snel vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Wanneer het onderzoek van de politie langer duurt dan hij zou willen, neemt Dover het heft in eigen hand.

Se7en

Rechercheur William Somerset (Morgan Freeman), gespecialiseerd in moordzaken, heeft nog één week te gaan voor zijn pensioen. Ondertussen moet hij zijn jonge opvolger, de enthousiaste David Mills (Brad Pitt), opleiden. Mills is recentelijk met zijn vrouw (Gwyneth Paltrow) verhuisd naar een onbekende grote stad. Dan wordt Somerset plots geconfronteerd met de meest verschrikkelijke en gruwelijke seriemoordenaar uit zijn loopbaan. De detectives ontdekken dat elke moord naar een van de zeven hoofdzonden verwijst. In de daaropvolgende slopende dagen blijft de moordenaar, die de naam John Doe (Kevin Spacey) heeft toebedeeld gekregen, slachtoffers maken.

The Cell

Carl Stargher (Vincent d'Onofrio) vermoordt mooie jonge vrouwen op gruwelijke wijze. Zijn slachtoffers houdt hij gevangen in een cel, waarin automatisch water stroomt. Als de meisjes eenmaal dood zijn, leeft Stargher zijn zieke fantasieën verder uit op hun lichamen. F.B.I.-agent Peter Novak (Vince Vaughn) ontdekt hem. Maar wanneer de FBI binnenvalt ligt de moordenaar in een diepe coma. Een race tegen de klok begint. Waar is het laatste nog levende meisje? Kan ze nog gered worden? Ze roepen de hulp in van Dr. Catherine Deane (Jennifer Lopez) die haar eigen hersenen via computers kan koppelen aan de hersenen van Stargher. Aan haar de taak om in de verwrongen, kleurrijke fantasiehel van de psychopaat de locatie van het meisje te vinden voor het te laat is, en...voordat ze er zelf aan ten onder gaat.

The Mist

Na een hevige storm zien de inwoners van een klein stadje een mysterieuze, dichte mist naderen waarin zich monsterlijke wezens schuilhouden. Een groep bewoners, waaronder David Drayton en zijn zoontje Billy, komt vast te zitten in de lokale supermarkt die volledig omsloten is door de mist. Hun enige kans op overleving is samen te werken met andere overlevenden. Al is dat niet zo eenvoudig aangezien de groep al snel uiteenvalt in twee kampen. Een van de aanwezigen, die ervan overtuigd is dat het einde der tijden nabij is, stelt een krankzinnige oplossing voor. Tot zijn grote verbazing krijgt die ene persoon steeds meer mensen achter zich. David vraagt zich af voor wie hij écht bang is: de monsters buiten of de monsters binnen, de mensen die tot op dat moment zijn vrienden en buren waren… Gebaseerd op het gelijknamige boek van Stephen King.