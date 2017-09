Esports: het voetbal van de 21ste eeuw

Esports is een term die staat voor electronic sports, en gebruikt wordt om het spelen van games op competitief niveau te beschrijven. Het is een term die je tegenwoordig meer dan ooit hoort vallen. Toch roept het concept bij de meerderheid van de mensen nog veel vragen op. Wat zijn esports? Zijn het echte sporten? Hebben ze een publiek? Kun je je brood ermee verdienen? En wat met de toekomst van esports?

Er was voor het eerst sprake van esports op 19 oktober 1972 toen de eerste bekende videogame-competitie plaatsvond op de Stanford-universiteit voor het spel Spacewar. De hoofdprijs van het toernooi? Een jaarabonnement op Rolling Stone, een Amerikaans tijdschrift.

Esports, echte sporten?

Acht jaar later, in 1980, vond het Space Invaders Championship plaats, georganiseerd door Atari. Het was de eerste grootschalige videogame competitie met meer dan 10 000 deelnemers uit de Verenigde Staten.

Net zoals voetballers voetbal spelen tegen elkaar, spelen gamers games tegen elkaar. Of esports al dan niet vallen onder de noemer echte sporten is een actieve discussie. Er zijn veel gelijkenissen tussen traditionele sporten en esports, hoewel de virtuele omgeving en het gebrek aan fysieke activiteit vaak gebruikte tegenargumenten zijn.

Net zoals professionele atleten, spenderen gamers veel tijd in het ontwikkelen van vaardigheden, zoals hun reactiesnelheid, om te kunnen concurreren met andere gamers.

Hebben esports een publiek?

Bijna elk groot esports-toernooi wordt gratis gestreamd naar een online streamingplatform zoals YouTube of Twitch en zelfs soms op televisie. Vaak vinden ze niet alleen online plaats, maar ook in grote arena’s van over de hele wereld, waar dan fans van over de hele wereld naartoe stromen.

Kun je je brood ermee verdienen?

Het drukst bezochte evenement ooit was Intel Extreme Masters 2017 in Katowice, oftewel IEM Katowice 2017. Er waren meer dan 173 000 fans afgezakt naar de Spodek Arena om ’s werelds grootste Counter-Strike: Global Offensive teams te zien strijden tegen elkaar voor een prijzenpot van 650 000 dollar.

In het begin viel er eigenlijk weinig tot geen geld te verdienen met het beoefenen van esports, maar naarmate de tijd vorderde was er meer en meer geld gemoeid met het spelen van videogames op competitieniveau.

De grootste prijzenpot ooit van een esports evenement kon je terugvinden op The International 2017, een Dota 2-evenement georganiseerd door de makers van het spel, Valve, in Seattle. Deze prijzenpot bestond uit maar liefst 24 687 919 dollar.

Esports in de Benelux

Ook in de Benelux is het geen onbekend concept. Mede dankzij toernooien zoals het ESL Benelux Championship en platformen zoals Kayzr speelt esports lokaal immers ook al een grote rol.

Ook voetbalploegen laten esports niet ongemerkt voorbij gaan. Zo heeft voetbalclub RSCA Anderlecht afgelopen donderdag nog een FIFA-speler in dienst genomen om hun te vertegenwoordigen nadat Standard en Moeskroen dit al eerder deden.

En wat nu?

Esports is momenteel aan het groeien op een nog nooit eerder gezien tempo, wat ervoor zorgt dat de toekomst van deze industrie er dan ook alleen maar rooskleurig uitziet. Het is meer dan waarschijnlijk dat naarmate esports populairder wordt, het een meer prominente rol zal spelen in de maatschappij.

Wil je meer weten over esports? Kom dan dit weekend zeker eens een kijkje nemen bij de Kayzr stand op De Digitale Duik. Meer informatie vind je terug op de officiële website van De Digitale Duik.