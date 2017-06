Microsoft zit niet langer in de hoek waar de klappen vallen. De Xbox One verkoopt lang niet zo goed als de PlayStation-concurrent, maar mede dankzij backwards compatibility en goede exclusives heeft de console terug voet aan de grond gekregen. Toch hinkt Microsoft als bedrijf achterop, want de HoloLens vertoont weinig progressie, terwijl virtual reality dé hype van het moment blijft. Zou Microsoft daar reeds een antwoord op hebben? Dat en andere voorlopig geheimgehouden informatie proberen wij hieronder te voorspellen.

De ongezien lange mediastilte omtrent de HoloLens spreekt boekdelen. Microsofts manier om geen virtuele maar wel geäugmenteerde realiteit richting onze woonkamer te brengen, ondervindt gigantisch veel ontwikkelproblemen en dus grijpt het bedrijf wellicht naar een reddende hand om zichzelf uit het VR-dal te hijsen. Daarbij moeten we met een samenwerking van formaat rekening houden, aangezien de geruchtenmolen op volle toeren draait. Aandrijfmechanisme van dienst? De Oculus Rift. Al sinds de officiële lancering van deze virtuele headset vind je een officiële Xbox One-controller in de verpakking ervan en die collaboratie lijkt nauwer aangehaald te worden. De onderlinge connectiviteit tussen de Xbox One en Windows-gamingcomputers is reeds gelegd, dus grote obstakels zouden er niet moeten worden overwonnen om Oculus Rift-games met je Xbox One te spelen. Microsoft kan eigenlijk niet anders dan een VR-bommetje droppen tijdens hun E3-persconferentie en dit lijkt ons de meest waarschijnlijke noodoplossing.

Resem aan topreleases

Naast de potentiële en hopelijk aanwezige VR-aankondiging wachten we ook nog steeds op gameplaybeelden van de Xbox Scorpio. Het feit dat de technische details reeds werden gepubliceerd, interpreteren we als volgt: de nadruk zal op bewegend materiaal worden gelegd. Daarvoor wordt ongetwijfeld gebruikgemaakt van Forza Motorsport 7; tweejaarlijkse Forza-releases zijn de normale gang van zaken. Koppel dat aan fenomenale 4K-beelden die aan 60FPS op ons scherm worden getoverd en het racefestijn kan beginnen.

Nog een spel dat die Scorpio tot het uiterste zou kunnen drijven, luistert naar de naam Crackdown 3. Drie jaar geleden gebruikte Microsoft hetzelfde podium om dit videospel aan te kondigen, en nu is de kans reëel dat we eindelijk hands-on met deze – hopelijk – kaskraker kunnen gaan. Een nabije releasedatum ligt niet in de lijn der verwachtingen, daarvoor richten we ons eerder op 2018, maar misschien komt er wel een bèta of demo in de Store? Bethesda verraste ons met Fallout Shelter, dat enkele uren na de aankondiging al beschikbaar was, misschien gunt Microsoft ons hetzelfde?

Naast bepaalde verwachtingen en smeekbedes toch ook een kleine kanttekening bij het Scorpio-verhaal. Hopelijk weerhoudt Microsoft zich ervan exclusives voor dat nieuwe systeem te publiceren. Enerzijds worden games op een PlayStation 4 Pro opgewaardeerd, maar zijn ze sowieso altijd speelbaar op de gewone PS4, en anderzijds zou het een doorn in het oog van de Xbox One-gamers zijn. Ze moeten het al met iets minder games en grote titels doen, het zou een ramp zijn indien ze voor bepaalde spellen uit de boot vallen. In het verlengde hiervan verwachten we een upgrade patch voor alle topgames eenmaal de Scorpio in de winkelrekken ligt. Logisch, toch? Wanneer de console beschikbaar zal zijn? Microsoft zal ook dat ongetwijfeld meedelen, inclusief de hopelijk PS4 Pro-vergelijkbare prijs ervan.

Alternatieve pret

Qua games die met zekerheid aan bod zullen komen, blijft het lijstje voorlopig erg beperkt. Waar Microsoft vooral nood aan heeft, zijn nieuwe spellen, kersverse IP’s, en dat mogen er gerust een stuk of tien zijn. Halo 6 komt met zekerheid niet aan bod, hetzelfde kan van Gears of War 5 worden gezegd (hoewel de kans piepklein is dat we een reveal trailer zien verschijnen om de hypetrein op koers te zetten), waardoor vers bloed broodnodig is. Die leegte kan eventueel worden opgevuld met backwards compatibility-titels, want kleppers à la Fable Anniversary Edition en Ninja Gaiden II wachten nog steeds op de speciale behandeling. Het blijft ook gissen naar de reden waarom de eerste Xbox-consolegames niet worden toegevoegd; misschien is dat de grootste surprise van het evenement?

Sinds vorig jaar moet Microsoft tot slot de Call of Duty-voordelen aan PlayStation-gamers laten, waardoor cross-platformgames zelden een grote meerwaarde voor hun console betekenen. Net daarom zal de pr-dienst van de gaminggigant overuren hebben gedraaid in de hoop grote deals uit te brand te slepen. Krijgen we een vroegere releasedatum van bijvoorbeeld FIFA 18 op de Xbox One/Scorpio, extra gratis downloadbare content voor Middle-earth: Shadow of War of meer Double XP-evenementen voor Destiny 2? Benieuwd of Microsoft bij een andere ontwikkelstudio of uitgever het onderste uit de kan heeft weten te halen.

Microsoft verbaasde vorig jaar vriend en vijand met enkele aankondigingen, zoals de vernieuwde Xbox One en de in ontwikkeling zijnde Scorpio. Benieuwd of ze dat niveau kunnen aanhouden? Kijk dan zeker mee op zondagavond om 2