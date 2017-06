Een E3-vooruitblik neerpennen is altijd verrassend moeilijk. Je moet je eigen droomscenario inperken, realistische gokjes wagen en bovendien rekening houden met wat er het voorbije jaar al dan niet is gelekt. Nintendo’s Switch-release zit vers in ons geheugen en misschien wordt het weleens hoog tijd voor de Japanse gigant om met een spectaculaire Nintendo Direct op het toneel te verschijnen. Recente presentaties waren geen hoogvliegers. Nu het publiek met de succesvolle consolelaunch terug warm loopt voor de altijd wat cartoonachtige, kindvriendelijke videogames uit het land van de rijzende zon, is het te hopen dat Nintendo al hun pijlen in de roos schiet. Hieronder onze vooruitblik, waarin dromen en waarschijnlijke realiteit naadloos in elkaar over gaan.

Nintendo’s Direct-uitzending, een vooraf opgenomen video met daarin talloze aankondigingen, mogen we op 13 juni omstreeks 18u Belgische tijd verwachten. Sony, Microsoft en de andere grote spelers op de ontwikkel- en publiceermarkt hebben dan al lang het beste van zichzelf gegeven, dus mag Nintendo de beurs qua presentaties eigenlijk afsluiten. Goed nieuws dat hoge ogen gooit blijft dan lang in het geheugen plakken, dus goed van start gaan is levensbelangrijk. Zo verkleint men de kans op afhakende kijkers en waarom niet meteen hun krachtigste torpedo op ons afvuren? Het bestaan van Super Mario Odyssey is al lang geen geheim meer, Joeri meldde in januari reeds dat Mario richting New York trekt, maar op verdere details is het voorlopig wachten. Een tipje van de sluier dat reeds werd gelicht, betreft de niet-lineaire opbouw van de game. Daarmee keren we richting Mario’s roots op de Nintendo 64 terug en daar zal niemand om malen. Bevestigt Nintendo het mogelijke gastoptreden van Donkey Kong? Het zou wel mogen wanneer je een Amerikaanse grootstad tot New Donk City omtovert. Een eerherstel à la Breath of the Wild? Yes please.

Te lang gewacht

Nintendo is nooit echt multiplayer-minded te werk gegaan, maar niemand zal ontkennen dat Splatoon een rasechte Wii U-hit is geworden. De sequel belooft meer van hetzelfde te worden, maar ondanks het succes van de eerste titel betwijfelen we of een opgesmukte kopij dezelfde ontvangst kan verwachten. Misschien net daarom dat ook Arms in de pijplijn zit. Dit vechtspel stond enkele weken geleden centraal in een Nintendo Direct en tracht het fighting-genre op een innovatieve manier richting de Switch te brengen. Elke vechter heeft twee handen – gelukkig maar – waarop je allerlei attributen kan bevestigen om het gevecht in jouw voordeel te laten kantelen. Het spel kan zowel met motion controls als de traditionele controller worden bestuurd. Zowel Splatoon 2 als Arms releasen binnenkort, op respectievelijk 21 juli en 16 juni, waardoor Nintendo ongetwijfeld een publicitair hoogstaande eindsprint zal inzetten.

Vooral Xenoblade Chronicles-fans zullen nagelbijtend afwachten tot Nintendo’s Direct-presentatie. Het eerste spel, dat op de Wii verscheen, werd wereldwijd met een staande ovatie ontvangen, maar de semi-authentieke X-sequel scoorde een pak minder overtuigend. Xenoblade Chronicles 2 verschijnt normaliter nog dit jaar, maar tot op heden weten we weinig tot niets over de Monolith-titel. Deze studio moest zich deels mee achter The Legend of Zelda: Breath of the Wild scharen, waardoor uitstel deze keer gerechtvaardigd zou zijn, maar Nintendo blijft benadrukken dat de initieel gecommuniceerde releaseperiode (2017) zal gehaald worden. Of dat werkelijk het geval is, komen we hopelijk op 13 juni te weten.

Klein maar fijn

We mogen hopelijk ook wat kleinere games verwachten. Fire Emblem Warriors bijvoorbeeld tovert de gekende Fire Emblem-franchise in een hack-and-slash-spel om, hetzelfde recept dat de Zelda-franchise tot Hyrule Warriors omtoverde. Ondanks een verwachte release in Q3 is het doodstil omtrent dit spel; misschien doorbreken de Japanners het geluidsvacuüm? Games waar het tijdens het Wii U-tijdperk stil rond is geweest, verdienen overigens een tweede kans. Rereleases, al dan niet met geüpgradede graphics, zijn eerder regel dan uitzondering geworden en het zou best kunnen dat Nintendo ook op die hypetrein springt. Super Mario Maker zou een tweede leven dubbel en dik grijpen, met de mogelijkheid verbeterde deelfeatures toe te voegen, zou het zelfs een catastrofale fout zijn het niet opnieuw uit te brengen.

De Nintendo 3DS blijft eigenlijk, en dat zeggen we zonder schaamte, het vlaggenschip van het bedrijf. Met meer dan 66 miljoen verkochte exemplaren staat de handheld bovenaan de current-gen-verkoopcijfers, al komt de PlayStation 4 met 60 miljoen wel akelig dichtbij, twee jaar minder in omloop zijnde. Goed, terug naar de main business, het kleinood. Binnenkort ligt er een 2DS XL in de winkelrekken, daarvoor zal ongetwijfeld uitgebreid worden uitgeweid, maar ook qua games blijft het imperium zich versterken. Er komt een nieuwe Professor Layton-spel aan, Mystery Journey, dat later dit jaar het Westen opzoekt, en ook Ever Oasis, Miitopia, Hey! Pikmin en Monster Hunter Stories zullen wellicht screentime krijgen. De aandachtige lezer mist Pokémon-nieuws in deze paragraaf en daar is eigenlijk een reden in tweevoud voor. Enerzijds houden zowel The Pokémon Company als Game Freak ervan hun eigen aankondigingen te doen, en anderzijds zou het raar zijn als er dit jaar geen Pokémon-videospellen onder de kerstboom liggen. Sun en Moon HD-releases werden via de geruchtenmolen het web op gezwierd, dus waar rook is … Is ook veel hoop. Let us be right, mkay? Straks weten we misschien meer.

Extraatjes

Een niet te vergeten gemis op de, voor het overige uitstekende Switch, is de Virtual Console. Zowel op de 3DS als de Wii U kunnen we oude Nintendo-klassiekers voor een appel en een ei herbeleven en daar genieten miljoenen gamers van. Het lijkt op een overbodige luxe, maar het geeft de nu ‘beperkt tot een handvol topgames’-console ademruimte. Terwijl we wachten op knallers van formaat, zijn er tussendoortjes om van te genieten. Althans, daar wachten we op. Maak er meteen een combinatieaankondiging van, waarbij ook enkele third party-titels aan de nakende releases worden toegevoegd. Steep werd ons door Ubisoft beloofd, rond Skyrim heerst wat verwarring (originele of Remastered-versie), dus willen we eindelijk antwoorden. Bovendien zou Nintendo er goed aan te doen ook andere ontwikkelaars te overtuigen van hun nieuw speeltje, want als je ziet wat er in The Legend of Zelda: Breath of the Wild allemaal mogelijk is, zijn de opmerkingen over incapabele hardware eindelijk achterhaald. You go, Switch!

Nintendo heeft tientallen opties, de vraag is enkel waarmee ze hun E3-presentatie zullen opvullen. Volgen ze onze voorspellingen en berekende gokjes, of komen ze toch met enkele verrassingen op het toneel? Wij hopen het ten zeerste.