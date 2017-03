The Basics

Age of Triumph zal beginnen met een Quest bij de Speaker.

Daybreak Strikes zullen voortaan ook de Mayhem modifier van de Crucible kunnen bevatten.

Elke week zal je drie Eververse Boxes kunnen verdienen.

The Nightfall buff is terug van weggeweest.

The Crucible

Er werden veranderingen doorgevoerd om de matchmaking-kwaliteit te verbeteren.

Er werden veranderingen doorgevoerd omtrent de flexibiliteit bij het innen van rewards.

Het aantal Crucible playlists werd gereduceerd zodat Guardians zich kunnen focussen op enkele specifieke battlegrounds.

Concreet zijn dat vijf playlists in de middelste rij en één variërende playlist in de bovenste rij die iedere week worden gewijzigd.

Private matches blijven bestaan in de onderste rij.

Elimination zal voortaan iedere week beschikbaar zijn. Deze wordt echter vervangen door Trials of Osiris gedurende het weekend.

Crucible wordt opnieuw een tikkeltje leuker

Bounties

Lord Shaxx blijft verder weekly bounties uitdelen. Daarnaast voorziet hij ons iedere week van een extra bounty voor ieder van de 6v6 core modi.

Daily Crucible bounties werden geüpdate met meer focus op Guardians, ongeacht welke modus ze spelen, welke subklasse ze verkiezen of als ze al dan niet een Fireteam ter beschikking hebben.

De Crucible Quartermaster zal iedere week vijf nieuwe bounties introduceren voor vijf verschillende wapentypes. Hierdoor zullen spelers heel wat Year 2- en Year 3-wapens kunnen verzamelen uit de Crucible, Iron Banner en Trials of Osiris.

Er verschijnt binnenkort een Hand Cannon-bounty die de Eyasluna kan opleveren.

Trials of Osiris bounties werden geüpdate en zullen nu dagelijks tot een goed einde kunnen worden gebracht. Uiteraard enkel als ToO actief is.

Gold en Silver tier bounties zullen vanaf heden ook gear en wapens uit de Year 3-collectie bevatten.

Dames en heren: de Eyasluna

Hoe gaat de Weekly Story playlist in zijn werk?

Iedere week krijgen we een playlist voorgeschoteld waarin verhaalmissies werden opgenomen. De playlist zal geen matchmaking aanbieden, dus je zal een Fireteam nodig hebben van één tot drie spelers. Het aangeraden Light-level blijft 380.

Dit zijn de playlists waarvan we er iedere week eentje van zullen zien met afwisselende modifiers:

Earth and Moon: Bevat missies sinds de release van Destiny.

Mars and Venus: Bevat missies sinds de release van Destiny.

Dark Champions: Bevat missies uit Destiny: The Dark Below en Destiny: House of Wolves.

The Taken War: Bevat missies uit Destiny: The Taken King.

The Iron Lords: Bevat missies uit Destiny: Rise of Iron.

Ook Skolas is van de partij in de Weekly Story playlists

Dit zal je kunnen verdienen

Treasure of Ages: Eén exemplaar per week, verkregen bij het vervolledigen van een eerste activity.

Legendary Marks: Vijf keer per week kun je er twintig binnenhalen bij verschillende activities.

Materials: Vijf keer per week krijg je Planetary Materials, Consumables of Glimmer bij verschillende activities.

Extra's

De Blue Flames zijn terug. Dit betekent dat spelers die de Nightfall Strike tot een goed einde brengen, beloond zullen worden the Radiant Light-bonus. Hierdoor zullen ze tot de volgende wekelijkse reset van extra Reputation- en Experience-punten genieten.

Omtrent de update zelf is momenteel weinig geweten. Bungie zal samen met de 2.6.0-update meer details hieromtrent vrijgeven. Dit houdt downtime, onderhoudsperioden en opslaggrootte in.

Op 22 maart volgt nog een extra livestream waarin nieuwe wapens en gear uit de doeken zullen worden gedaan.

Hier draait het uiteindelijk om: een Treasure of Ages

Zoals je ziet valt er binnenkort heel wat te beleven in Destiny. Hopelijk wordt het wel degelijk een eresaluut, want Destiny is en blijft een ware gamechanger in de industrie. Ondanks zijn vele pieken en dalen bleeft het universum mij persoonlijk boeien en ik hoop dan ook het vervolg minstens even goed wordt als de eerste telg. Het evenement gaat van start op 28 maart op PlayStation 4 en Xbox One.