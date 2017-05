Ik moet bekennen dat de vorige toegevoegde class in Diablo III -de Crusader- me persoonlijk nogal koud liet. Voor iemand die zich met de Wizard-klasse het beste in zijn vel voelt, mag het een beetje minder brute kracht en een beetje meer epische magische aanvallen zijn. Zoals bij de nieuwe Necromancer bijvoorbeeld.

Hoeft het nog gezegd dat Diablo III een ander beestje is dan voorganger Diablo II? Door onder andere de andere aanpak op vlak van item builds zal de nieuwe Necromancer nooit helemaal hetzelfde aanvoelen als de incarnatie van de klasse in de tweede Diablo-game. Desondanks slaagt Blizzard erin een herkenbaar gevoel tevoorschijn te toveren wanneer je eindelijk aan de slag kan met deze nieuwe generatie lijkentovenaar.

Zonder al zijn abilities is de Necromancer maar een freel ding.

De Necromancer is een mager, kwetsbaar ding. Dat staat vast. Gelukkig kan hij (of zij, want met de doden spelen is een unisex bezigheid in Diablo) Zichzelf in een stevig pantser van beenderen heisen eens er genoeg lijken in de omgeving liggen. In alle andere gevallen blijf je het beste op afstand van alle ongure monsters die je een kopje kleiner willen maken.

Summoning: de Necromancer zijn ding

De focus ligt op twee delen: het oproepen van bovennatuurlijke wezens die je bijstaan in de strijd en (hoe kan het ook anders) het bezigen van de vele lijken die zich zoals gewoonlijk rond je opstapelen in Diablo. Dat eerste geeft je al meteen het gevoel ongelooflijk machtig te zijn. In een vingerknip summon je een klein leger skeletsoldaten die zich om je vijand verzamelen als een groepje ongure jongeren in een donker steegje om een arm schoolkind verzamelen om het arme joch af te troggen tot hij zijn lunchgeld ophoest. Of ben je meer fan van een uit de kluiten gewassen monster dat zich aan jouw zijde schaart en de zwaarste klappen voor jou incasseert terwijl jij jouw tegenstanders vanop afstand de meeste schade toedient? Geen paniek, met deze nieuwe klasse kan het allemaal. Summoning gaat zelfs zo ver bij deze klasse dat je als right click-ability zelfs al een geraamte op kan roepen die je helpt in de strijd.

De voldoening is groot wanneer je killingsprees binnenrijft met uitsluitend die ene ability.

Een tweede leven

Misschien wel leuker dan het oproepen van je persoonlijke (ondode) leger: lijken tegen je tegenstanders gebruiken. Het dodental dat zich rond de Nephalem opstapelt krijgt bijna letterlijk een tweede leven met een resem epische abilities. Persoonlijk ben ik nog steeds de grootste fan van Corpse Explosion, waarmee je (zoals de naam je al vertelt) lijken kan laten ontploffen om vervolgens meer vijanden neer te halen. Heerlijk wanneer je in een grootschalig massagevecht tientallen vijanden neer kan halen door steeds weer een nieuwe reeks lichamen te laten ontploffen, alleen maar om dan de verse reeks lijken in te schakelen voor de volgende reeks vijanden die je willen afmaken. De voldoening is groot wanneer je killingsprees binnenrijft met uitsluitend die ene ability.

Eén ding staat vast: epische momenten verzekerd met deze klasse.

In dit alles heeft de Necromancer één duidelijk nadeel: hij heeft veel vijanden nodig om in zijn element te zijn. Wanneer je niet veel dode vijanden rond je hebt liggen, kan je die niet inzetten in de strijd en loop je ook Essence mis. Dat laatste is de magische kracht die deze klasse bezigt om abilities te kunnen gebruiken. Hij puurt die Essence uit (hoe kan het ook anders) lijken. Boss fights zijn dus niet altijd zo aangenaam met deze squishy klasse, al heb je dan natuurlijk nog wel jouw summons die je zo goed en zo kwaad mogelijk bijstaan.

Al bij al voelt de Necromancer-klasse heerlijk episch aan in speelstijl. Zeker in grootschalige gevechten floreert hij en kan je impressionante killingsprees aan elkaar rijgen. Hoewel Blizzard hier niet hetzelfde personage neerzet als in Diablo II, voelt hij bevredigend aan. Fans van personages als Witch Doctor en de Wizard zullen zeker smullen van deze nieuwe toevoeging.