Wij spraken met de kersverse commissaris: Nate Nanzer.

Met ondertussen 30 miljoen spelers lijkt Overwatch over de basis te beschikken om er een groots esports-gebeuren van te maken. En omdat het Blizzard is, mag dat meteen de grootste esports-liga gebaseerd op stads-teams, tot nog toe worden. Als alles volgens plan verloopt heeft over een jaar (of misschien iets langer) elke grote stad met een stevig aantal Overwatch spelers, een eigen team. Met spelers onder contract, gerespecteerde team-eigenaars, sponsors en dat alles in een competitie die net zoals die van traditionele sporten, op regelmatige basis wedstrijden voor een thuis- én live publiek opvoert.

Ambitieus? Hell yes! Maar als er een partij in kan slagen en daarmee misschien het voorbeeld voor andere geven, dan is het Blizzard wel. Ze staan bekend om de lange levensduur van hun games, over de intensiteit waarmee die ondersteund en competitief gespeeld worden. Net zo belangrijk is dat ze begrijpen dat ze voor een project als dit de juiste partners met de geschikte expertise moeten vinden. De eerste namen zijn ondertussen bekend en dat zijn niet van de minsten. Wat dacht je van The New York Mets en The Boston Patriots. Legendarische stadsteams als het om traditionele sporten gaat, die blijkbaar geloven in esports. Daarnaast bevestigden ook Los Angeles, San Francisco, Miami, Seoul en Shanghai al hun team voor de Overwatch League. Verwacht wordt dat dit aantal gestaag zal groeien, maar de commissaris van die nieuwe liga, Nate Nanzer, heeft geduld. Hij bouwt niet aan iets tijdelijks, maar aan een “forever league”.

“Ik weet niet precies wat de statistieken daar in België zeggen, maar in Noord-Amerika, kijken begin twintigers geen televisie en dus geen traditionele sporten.”

Esports zit op kruissnelheid om de gevestigde sportcompetities van de troon te stoten. Voor alle zekerheid plant videogamemaker Blizzard rond het jaareinde een demarrage die het verschil moet maken. Dan trapt immers de Overwatch League af, de meest ambitieuze esports-competitie tot nog toe. Wij spraken met Nate Nanzer, de commissaris van die nieuwe liga.

Blizzard, de studio en uitgever achter videogame-mijlpalen als Diablo, World of Warcraft en Starcraft, kondigde de Overwatch League vorig jaar al aan. Een esport competitie rond de game Overwatch, een futuristische shooter waarin twee teams met elk hun zelfgekozen selectie exotische krijgers het tegen elkaar opnemen. Een game die in het jaar sinds zijn verschijnen al meer dan 30 miljoen spelers verzamelde. Een vrij robuuste basis dus, waarop Blizzard de eerste globale professionele esports-liga bouwt. Een competitie waarin, als alles volgens plan verloopt, elke grote stad zijn team krijgt.

eSportpaleis Antwerpen?

Grote sponsors, adverteerders en de mediaconcerns tonen groeiende interesse en de eerste zeven steden/eigenaars die een Overwatch-team zullen opvoeren zijn nu bevestigd. Daaronder alvast twee bekende namen: de Boston Patriots en de New York Mets, traditionele Amerikaanse sport-instituten die de esport-boot niet willen missen. Loopt binnen afzienbare tijd het Sportpaleis elke veertien dagen vol voor een thuismatch van het Antwerpse team tegen dat van de bezoekende stad? Als het aan Nate Nanzer, strateeg en commissaris van die Overwatch League ligt, wel.

Wij hadden een lang en boeiend gesprek met de man en lichten daar voor jullie deze gedachten uit:

Op de vraag hoe we die befaamde Overwatch League moeten zien antwoordde Nate (wij mogen inderdaad Nate zeggen) het volgende: "De Overwatch League zien we als een project van de lange termijn-variant. We beseffen dat het tijd zal kosten en zullen ons succes niet afmeten uit wat er het eerste jaar gebeurt. Wel zijn we er nu al zeker van dat we over een goeie organisatie en competitiestructuur beschikken. Dat we met Overwatch een immens populaire game hebben, dat zich ook nog eens perfect tot esports leent, helpt natuurlijk ook”.

Maar ook al wil je een League oprichten van die grootsheid, dan nog moet je spelers, teams en hun eigenaars zodanig enthousiast maken dat ze zich voor de volle honderd procent willen inzetten, en achter je project willen scharen. Of erger nog, dat ze inspraak willen krijgen in de spelsystemen en dergelijke. Hoe hou je die twee volledig van mekaar gescheiden? Een terecht vraag denken we...

"We zijn onophoudend in gesprek met nieuwe kandidaten in de Amerika’s, Azië en ook bij jullie in Europa. Elke grote stad met een grote concentratie Overwatch-spelers waar een partner-teameigenaar kan gevonden worden, komt in aanmerking. Niemand is eigenaar van baseball, maar wij zijn wel eigenaar van Overwatch. Wij zullen dus altijd de volledige controle over de game en dus de sport hebben. Wat de team-eigenaars bijdragen is hun expertise in het ondersteunen en doen groeien van supportersgemeenschappen. Lokaal en daarbuiten, want je hoeft niet van Boston te zijn om voor dat team te supporteren. Toen we onze structuur uittekenden waren we ons ervan bewust dat team-consistentie en stabiliteit min of meer gegarandeerd moesten worden. Dat is niet alleen goed voor de teams en hun supporters, maar dat heb je ook nodig wil je het engagement van sponsors en lange termijn-partners. In een eerste fase blijven alle teams verzekerd van een plekje in de liga”.

Zelf zijn we al jaren Blizzard-fan, hebben we met games als Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm, Warcraft, World of Warcraft, Starcraft, en noem maar op, jaren spelplezier beleefd. En Overwatch, dat staat eigenlijk nog in zijn kinderschoenen, want de game is nog jong en fris. "Dat klopt" zegt Nate “Dit is pas het begin van Overwatch. We hebben grootse plannen voor de toekomst. Niet enkel met de game zelf, maar ook met alles wat we errond doen.”

En hij gaat meteen lekker door: "In elke sport staat één gegeven centraal, welke sport dat ook moge zijn. Of het nu over voetbal, basketbal, tennis of poker gaat, het draait allemaal om mensen die samenkomen vanuit een gedeelde passie. Dat hoeft geen fysieke sport te zijn, het is de competitie die primeert. Er is altijd iets speciaals in je verplaatsen naar een live-wedstrijd. Er is de sfeer, de rivaliteit, de gedeelde frustratie of vreugde, dat is waarom je naar zo’n wedstrijd gaat kijken. Mensen kijken graag naar competitie. Als jij een hobby hebt, dan wil jij weten wie daar de beste van de wereld in is. Creëer een boeiend gebeuren, bouw daar een trouw publiek omheen en monetariseer dat publiek vervolgens door ticketverkoop, mediarechten, sponsordeals, merchandise. Dat is niet anders dan het businessmodel van de Première League of de NBA”



Ook wat betreft de leeftijd en de manier waarop de millenials televisie/video/film en andere bewegende vormen van entertainment consumeren heeft Nate trouwens een duidelijke mening. “De gemiddelde leeftijd van de Overwatch-speler ligt rond de 21 jaar. Een publiek dat op een heel andere manier met media omgaat dan voorgaande generaties.“

Hieronder plaatsen we even een overzicht van de eerste zeven teams (en hun eigenaars).

- Boston: Patriots Chairman/CEO Robert Kraft

- New York: Mets COO and Sterling VC co-founder Jeff Wilpon

- Los Angeles: Noah Winston, CEO of Immortals, whose backers include AEG, Grizzlies owner Stephen Kaplan and Lionsgate

- Miami-Orlando: Ben Spoont, CEO/co-founder of Misfits Gaming, backed by the Miami Heat

- San Francisco: Andy Miller, chairman/founder of NRG ESports and a minority shareholder in the Sacramento Kings

- Shanghai: NetEase Inc., the distributor of Overwatch in China

- Seoul: Kevin Chou, co-founder and former CEO of mobile game developer Kabam

