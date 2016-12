Maandag serveerden we jullie een eerste overzichtje van de favoriete games van de redactie. Gisteren werd dat lijstje aangevuld door Joeri, Jonathan en JanB en ook vandaag staan er weer drie redacteurs in de startblokken met hun drie toppers van 2016. Ook morgen en overmorgen laat onze redactie van zich horen.

1. Michael

American Truck Simulator

Simulatievideogames hebben hun saaie bijklank al geruime tijd achter zich gelaten. Als leerkracht op een tuinbouwschool kom ik dagelijks met diehard Farming Simulator-fans in contact en ook het camionchauffeursleven blijkt uitnodigend te zijn. Dankzij de realistische weergave van verschillende Amerikaanse regio’s voelt American Truck Simulator bovendien erg realistisch aan. Dat gegeven in combinatie met het zen-worden maakt hier een geweldig chille game van, waaraan je echt wel plezier kan beleven!

Hitman

Wanneer je niet uitblinkt in de first-person shooter-actie, maar toch graag spannende avonturen beleeft, kan Hitman soelaas bieden. Elke missie kan op legio mogelijkheden worden voltooid, en op voorhand weet je nauwelijks wat de afloop zal zijn. De eerste aflevering begon nogal wankel, niet meteen een gigantisch succes, maar het vervolg inclusief Elusive Targets blijft om van te smullen. Niemand is veilig in de fictieve huurmoordenaarswereld, en net dat is het brede draagvlak van het spel.

The Banner Saga 2

Zelden een game gespeeld waarbij je je nauwer betrokken voelt als deze sequel. Het eerste spel, tegelijk debuutproduct van Stoic, was schitterend, voor The Banner Saga 2 kom ik superlatieven te kort. Intrigerend, adembenemend, spannend en bovendien tactisch uitdagend: geweldig. Het Amerikaanse ontwikkeloffensief beloofde min of meer dat er een threequel zou komen, ik duim dagelijks in de hoop hier een bevestiging over te zien verschijnen.

2. Ard

Battlefield 1

Battlefield 1 op mijn nummer één. Impressionant, want eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik de single player van de game nog niet heb aangeraakt. Ik heb me dus de voorbije weken beziggehouden met de multiplayer-modi, voornamelijk dan Domination. Grafisch is de game de crème de la crème onder de 2016-titels die op de PlayStation 4 verschenen. Ook op vlak van geluidseffecten verdient Battlefield 1 een dikke pluim. Vooral in de Operations-modus, wanneer iedereen in het rond begint te fluiten en te schreeuwen, waan ik me zelf middenin de oorlog. Ik ga me nog tientallen uren bezighouden met deze game, dat staat vast!

Overwatch

Wanneer Blizzard met een nieuw universum op de proppen komt, dan weten we dat er iets subliem zal verschijnen. Voor het eerst sinds een dikke tien jaar bracht Blizzard ons een nieuwe game met volledig nieuwe personages. De gigantische diversiteit onder de klassen, de uptempo gameplay en subtiele humor maken deze Overwatch voor mij een sublieme topper. Dan zwijg ik nog van de speciale evenementen die geregeld passeren met leuke Halloween- of Rio 2016-beloningen. Blizzard zal zijn liefdeskind de komende jaren met de nodige liefde en aandacht verzorgen, daar moeten we ons geen zorgen over maken.

Pokémon Sun

Nostalgie viert hoogtij. Ik heb persoonlijk lang getwijfeld over de aankoop van een Nintendo 3DS. Pokémon Omega Ruby kon mij niet over de lijn trekken, maar een volledige horde nieuwe virtuele wezentjes? Weg waren de twijfels! Sindsdien trek ik iedere avond wat vroeger mijn bed in met mijn kersverse handheld en trek ik nog enkele uurtjes de wereld van Pokémon in! Ongetwijfeld een leuke game, maar grafisch en gameplaygewijs zijn er momenteel betere titels op de markt. Waarom dan Pokémon Sun? Nogmaals: nostalgie. Met dit soort games ben ik op opgegroeid en heb ik me dagen, weken, maanden mee beziggehouden zonder ik eigenlijk wist waarmee ik bezig was. Pas nu begrijp ik de diepere concepten zoals breeding, zijn er leuke nieuwe online features en kan ik aan Shiny Hunting doen. Ik voel me terug twaalf, maar ben nu wel in staat alles uit de game te halen.

3. Martijn

Monster Hunter Generations

Van de titels die ik in 2016 heb mogen meemaken, staat op de derde plek steevast Monster Hunter Generations. Het is zo langzamerhand een cliché aan het worden, maar ik kan het niet helpen: elk jaar wanneer ik mij in december tijdens het terugblikken afvraag welke titels het meest indruk op me hebben gemaakt, is Monster Hunter een van de eerste die me teboven schiet. Dit is zelfs het geval wanneer er in het desbetreffende jaar niet eens een Monster Hunter is uitgekomen, want ook dan is de op dat moment meest recente telg nog altijd een van mijn meest gespeelde titels van het jaar. Zeker met weer bergen aan nieuwe content kon ik ook tijdens een druk jaar mijn verslaving niet bedwingen.

DiRT Rally

Zowaar heb ik in 2016 nog een volledig nieuwe hobby ontdekt: het rallyrijden. Tijdens het launch event van DiRT Rally werd er een toernooi gehouden waarin werd geracet met echte stuurtjes, pedalen en kuipstoelen. Kortom: een ervaring die mij volledig vreemd was, maar die zoveel indruk achterliet dat ik speciaal voor deze game ook thuis een racestuur kocht. Over het feit dat Codemasters de beste rallygame in jaren heeft uitgekakt, waren critici het al gauw eens en dat maakt het des te fijner dat ik mij juist met deze titel voor het eerst mocht gaan wagen aan de genadeloze autosport. Het heeft me uiteindelijk zelfs geleid tot het halen van mijn rijbewijs...

Titanfall 2

Dit jaar mocht ik ook nog bezig gaan met Titanfall 2. Voor mij de eerste first-person shooter in vele jaren, en hoewel ik niet kan zeggen dat het moderne concept van rondvliegen, wall-runnen en robotten besturen mij tot dusver beter bevalt dan de goede oude tijden van Counter Strike 1.6, Call of Duty 2/4/5 en Battlefield 2, is deze titel mij zeker erg goed bevallen. De campagne was gek en creatief, doch ook qua verhaal intrigerend genoeg om te imponeren en de multiplayer heeft natuurlijk hoe dan ook al voor de nodige uren aan vertier garant gestaan. Wellicht wel meer dan andere games dit jaar, zelfs, en mede door het feit dat ik de tegenvallende verkopen en populariteit van het spel daarom des te onterechter vind, lijkt een plekje bovenaan de lijst van 2016 mij dan ook helemaal niets minder dan volkomen terecht.