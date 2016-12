Onze redactie kreeg dit jaar heel wat games voor kiezen. Wij zijn alvast benieuwd wat hun favoriete games van 2016 zijn, en vooral of jullie het met hen eens zijn. Gisteren lieten Lazlo, Yannick en Marjolein hun keuzes op jullie los , vandaag is het de beurt aan Joeri, Jan en Jonathan.

1. Jonathan (Den_John)

The Last Guardian

Nadat ik dit meesterwerk heb uitgespeeld, kan ik maar tot één besluit komen: The Last Guardian is absoluut hét spel dat je in huis moet halen. Zelfs wie niet graag puzzel- en klimgames speelt, of niet graag een spel ter hand neemt dat spelmechanismen heeft van tien jaar geleden, dan nog moet je deze titel een keer de kans geven. Het emotionele verhaal en de vertrouwensband tussen een klein jongetje en een wild beest die steeds hechter wordt, zal je niet onberoerd laten. The Last Guardian zal bij mij nog lang nazinderen en is – voor sommigen niet geheel verrassend – mijn spel van het jaar.

Ratchet & Clank

Op de PlayStation 3 zag de Ratchet & Clank-reeks er al uit alsof ze door de Pixar-molen werden gedraaid. Ook op PlayStation 4 deed de ontwikkelstudio nog een keer vriend en vijand verbazen. De laatste R&C-titels op de PlayStation 3 vond ik persoonlijk geen toppers aangezien er teveel geëxperimenteerd werd met de gameplay, maar met deze reboot keerde de Amerikaanse studio terug naar de roots die de serie in de beginjaren van de PlayStation 2 zo succesvol maakten. Deze Ratchet & Clank heb ik inmiddels drie keer achter de kiezen en het zal je daarom niet vreemd in de oren klinken dat deze titel dé platformer is die je in huis moet halen.

Gears of War 4

Gears of War 4 veranderde van ontwikkelaar maar bleef trouw aan zijn roots. Dat laatste kon ik meer dan pruimen gezien deze trilogie een nieuwe start in de saga is mét een heleboel nieuwe – maar ook enkele oudgediende – personages. De titel kreeg veel kritiek omdat volgens heel wat spelers The Coalition zich enkel beperkte tot het aanpassen, verbeteren of opfrissen van de bekende spelmechanismen die de reeks groot maakten. Ikzelf vond dit absoluut niet nodig gezien het misbaksel dat Gears of War Judgement was. Het huidige talrijke online publiek zal dit meer dan kunnen bevestigen.

2. Joeri (StanTem)

Uncharted 4: A Thief’s End

Deze game is waarschijnlijk geen verrassing. Als je kijkt naar Naughty Dogs verleden, dan weet je dat ze keer op keer een parel afleveren. Uncharted 4: A Thief’s End is in dat geval niet anders. Je krijgt in de single player een ware rollercoasterrit voorgeschoteld waarin de duidelijk ouder geworden Nathan Drake nog steeds geobsedeerd is door schatten. Ook een uitgebreide multiplayer staat op het menu. En het einde is nog niet in zicht voor de franchise, want met The Lost Legacy keren we ‘binnenkort’ terug naar de typische Uncharted-gameplay, al zal het dan wel met vrouwen te doen zijn.

Planet Coaster

Van mij ben je waarschijnlijk enkel teksten van PlayStation-gerelateerde hard- en software gewoon, maar het kan ook anders. Dat bewijst het schitterende Planet Coaster. Anderhalf jaar geleden schafte ik een gaming-pc aan voor deze game, al werd de pretparksimulator helaas uitgesteld. Met Planet Coaster staat het bouwen van een pretpark na jarenlang geduldig afwachten weer op de kaart. En hoewel er concurrentie is, toonden zij vooral hoe het niet moet. In Planet Coaster kan je je fantasie meer dan eens de vrije loop laten gaan. De pareltjes die je in de Steam Workshop terugvindt, bewijzen genoeg.

Tom Clancy’s The Division

Ubisofts Tom Clancy’s The Division kreeg kort na de release heel wat kritiek te verwerken, maar werd door de pers toch overwegend positief ontvangen. Je wordt in een geïnfecteerde wereld gedropt waar je alleen of samen met andere online spelers orde op zaken moet stellen. En hoewel de updates meer om zeep hielpen dan zaken verbeterden, heeft Ubisoft onlangs érg goede updates uitgebracht, waardoor de game een heropleving kent. Van mijn part mag er zeker een vervolg komen. Liever gisteren dan morgen zelfs.

3. JanB

Watch Dogs 2

Als jonge vader was het de afgelopen maanden geven en nemen qua game-tijd. Vergeef mij het ontbreken van obscure pareltjes en onbekende indie-juweeltjes in deze lijst. Dit was het jaar van wat gewoonweg niet te missen valt, met op kop Watch Dogs 2. Zodra ik enkele jaren geleden het eerste, donkerdere deel uitspeelde, keek ik al reikhalzend uit naar part II. De pretoogjes fonkelden dan ook als vanouds toen ik een tijd geleden naar Parijs treinde om de sequel onder de loep te nemen. Meteen voelde ik opnieuw de magie van het hacken door de joystick sijpelen. Watch Dogs 2 is grappig, uitstekend uitgewerkt en verdomd verslavend. Een dikke aanrader voor al wie jongerencultuur, internet-memes en het neerhalen van boosaardige organisaties als een fijn tijdverdrijf beschouwt.

Mafia III

Nooit, maar dan ook nooit zal ik de originele Mafia-game vergeten. Nu met deel 3 een nieuwe, wraakzuchtige editie geboren was, hoopte ik het debacle van part II te kunnen vergeten. En of dat geluk is. Ook al had Mafia III wat meer variatie kunnen gebruiken, het verhaal en de personages zijn om duimen en vinger af te likken. De cutscenes waarbij oude beelden van de hoorzitting of interviews met gepensioneerde FBI-agenten gebruikt worden, zijn magistraal. Wie er graag op los knalt en niet terugdeinst voor een sterk verhaal, is hier aan ’t juiste adres.

Pro Evolution Soccer 2017

Het is misschien wat onorthodox om een voetbalspel op te nemen in je eindejaarslijstje, maar voor een keer vraag ik vriendelijk gepardonneerd te worden. Het was lang geleden dat, voor mij, Pro Evolution Soccer er torenhoog bovenuit stak. Oké, FIFA 17 is een leuk spel - zeker The Journey -, maar qua balgevoel, finesse en puur spelplezier is het PES dat dit jaar het kroontje draagt. Ook al ontbreken er nog steeds een resem licenties en kan FIFA een indrukwekkendere stadion-lijst voorleggen, PES maakte dit jaar een reusachtige sprong voorwaarts, en dat verdient zonder twijfel een uiterst eervolle vermelding. Pro Evolution Soccer een bank vooruit!