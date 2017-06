Laten we eerlijk zijn: in de maand juni kijken we vooral uit naar de nieuwe aankondigingen vanop de E3-beurs in Los Angeles. En toch - tóch - zijn er titels die ook de volgende weken weleens de moeite zouden kunnen zijn. Voor vechtfans is Tekken 7 misschien een no-brainer en Switch-bezitters kunnen ARMS - één van de grotere exclusives van dit jaar - checken. In mmo-land is het wat drukker dan anders dankzij twee uitbreidingen voor twee van de grootste mmo's van dit moment en racefans hebben DiRT 4. Ah ja, en Crash is terug.

2 JUNI

Tekken 7 (PlayStation 4, Xbox One, pc)

Wat? Een vechtreeks die groot is geworden op de allereerste PlayStation-console en nu weer inzet op personages als Kazuya Mishima, Nina Williams, Paul Phoenix, Eddy Gordo en natuurlijk één van de coolste ninja’s ooit in een fighting game: Yoshimitsu.

Voor wie? Voor fans van het vechtgenre en de reeks en eigenlijk ook voor mensen die al een tijdje geen Tekken-game hebben aangeraakt, maar toch weer in de franchise willen duiken.

Harvest Moon: Skytree Village (Nintendo 3DS)

Wat? De boerenstiel is een harde stiel en dat is in een Harvest Moon-game niet anders, al worden de hoeken wel wat afgerond door de frivole en kleurrijke stijl van de reeks. Harvest Moon: Skytree Village is al een tijdje uit in Japan en de Verenigde Staten, maar in juni kunnen Europeanen dan eindelijk ook weer virtueel akkers onderhouden, vissen en een boerengezinnetje stichten.

Voor wie? Duidelijk voer voor fans van de reeks en voor mensen die een zwak hebben voor opgewekte deuntjes en breedlachende personages. Ook weer een nieuwe titel voor je 3DS-collectie, natuurlijk.

5 JUNI

The Elder Scrolls Online: Morrowind (PlayStation 4, Xbox One, pc)

Wat? De nieuwe uitbreiding van de succesvolle mmorpg The Elder Scrolls Online brengt ons naar Morrowind, waar een vallende meteoor een dreiging vormt voor NPC’s en spelers. De meest opmerkelijke toevoeging - naast nieuwe gebieden, loot en skills - is ongetwijfeld de Warden-class die je toelaat om onder andere de kracht van een beer in te roepen.

Voor wie? Uiteraard voor de TESO-spelers die al een tijdje zitten te wachten op nieuwe content en eigenlijk ook best wel de perfecte gelegenheid om je als nieuwkomer ook te wagen aan deze steengoeie mmo.

7 JUNI

WipEout Omega Collection (PlayStation 4)

Wat? Futuristische racers zijn dun gezaaid (Fast RMX op de Wii U en Switch vonden we wel een toppertje!) en nu krijgt de PlayStation 4 ook exclusief de Wipeout Omega Collection. Een - de naam zegt het zelf - collectie van eerdere titels (WipEout HD, WipEout HD Fury en WipEout 2048), maar dan volledig van de grond af opgebouwd met fantastische visuals en nieuwe muziek.

Voor wie? Mensen met een PlayStation 4 Pro (de game is geoptimaliseerd voor de Pro!) en enige affiniteit voor futuristische racegames zijn bijna verplicht om deze game in huis te halen.

9 JUNI

DiRT 4 (PlayStation 4, Xbox One, pc)

Wat? Codemasters is daar eindelijk met de nieuwe DiRT, een rallygame die je meeneemt naar locaties als Australië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Wales. Bovendien zal je ook aan team management kunnen doen en auto’s kunnen kopen en verkopen om zo je weg naar de top te rijden.

Voor wie? Spelers die die ondertussen typische DiRT-stijl weten te appreciëren en snakken naar een degelijke rallygame.

15 JUNI

MotoGP 17 (PlayStation 4, Xbox One, pc)

Wat? De officieel gelicenseerde motorgame MotoGP 17 maakt ook z’n opwachting in juni. Een nieuwe Managerial Career Mode en alle motoren, teams en circuits uit het officiële kampioenschap moeten van deze MotoGP 17 de definitieve motortitel maken. En er is ook een co-opmode in verwerkt, zodat je samen met je vriend(in) naar winst kan racen.

Voor wie? Motor- en sportfans die de MotoGP van nabij volgen of die zelf wel eens op een zonnige zondag met hun tweewieler door het Belgische landschap cruisen.

16 JUNI

ARMS (Nintendo Switch)

Wat? Een boksgame exclusief op Nintendo’s nieuwste console, dat is al geleden van Punch-Out!!. De titel kwam als een verrassing toen de Switch werd onthuld, maar naarmate de maanden vorderden en de eerste positieve hands-ons de revue passeerden, ontstond er toch meer en meer hype. Of dat die terecht is, ontdekken we in juni.

Voor wie? Switch-bezitters die met Nintendo’s nieuwste paradepaardje aan de slag willen - in afwachting van Splatoon 2 in juli. En spelers die zich best wel willen wagen aan een titel die vooral bedoeld is om te spelen met motion controls.

20 JUNI

Final Fantasy XIV: Stormblood (PlayStation 4, Xbox One, pc)

Wat? De tweede uitbreiding - na Heavensward dus - voor de bekende mmorpg Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. In deze expansie trek je als speler naar Ala Mhigo en Doma. De level cap wordt verhoogd van 60 naar 70 en er worden twee nieuwe Jobs toegevoegd: de Red Mage en de Samurai.

Voor wie? Voor Final Fantasy XIV-spelers die al een tijdje zitten te idlen op hun level 60-characters.

22 JUNI

RPG Maker Fes (Nintendo 3DS)

Wat? Met RPG Maker Fes kan je je creatieve ei kwijt door je eigen role-playing game te maken. Nadien kan je die online delen met de rest van de wereld. Zit je dus met een ijzersterk plot in je hoofd en dito personages, dan is het misschien wel eens tijd om die tot leven te roepen in je zelfgemaakte game.

Voor wie? Spelers die er stiekem altijd van hebben gedroomd om game developer te worden en hun eigen rpg willen maken.

23 JUNI

Ever Oasis (Nintendo 3DS)

Wat? Een action-adventure rpg van Grezzo - het team achter de 3DS-versies van The Legend of Zelda: Majora’s Mask en Ocarina of Time. Aan de hoofd staat trouwens Koichi Ishii, de man verantwoordelijk voor The Secret of Mana.

Voor wie? Voor 3DS-gamers die nog eens een ouderwetse rpg op hun handheld willen verorberen met wat nieuwe elementen zoals town building.

Micro Machines World Series (PlayStation 4)

Wat? Een topdown arcade racegame, dat is al een tijdje geleden. Micro Machines zal hoogstwaarschijnlijk weer garant staan voor bulderplezier in (local) multiplayer. Traditionele gameplay, maar dan in een mooier grafisch jasje. We duimen dat deze goed wordt.

Voor wie? Fans van de serie en gamers die zin hebben in een onderhoudende local multiplayer-titel tot 4 spelers.

30 JUNI

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PlayStation 4)

Wat? Ongetwijfeld één van de de meest langverwachte platformers van dit jaar en de - hopelijk glorieuze - comeback van het iconische personage Crash Bandicoot. De game omvat Crash Bandicoot 1, 2 én 3, volledig van de grond af weer opgebouwd met een nieuwe engine.

Voor wie? Fans van Crash, mensen die opgegroeid zijn met de Crash Bandicoot-games en nieuwkomers die toe zijn aan een nieuwe platformgame.

JUNI

Cave Story+ (Nintendo Switch)

Wat? Cave Story komt nu ook naar de Nintendo Switch, zowel digitaal als fysiek. ’t Is een port van een iets oudere Metroid-like game die goed onthaald werd. De Switch-versie zal zo’n 30 euro kosten en betreft de definitieve versie met HD graphics en zeven verschillende gameplay modes.

Voor wie? Mensen die één van de best onthaalde en populairste indie-games ooit eens willen proberen en die nog een topper zoeken voor onderweg.

Tour de France 2017 (PlayStation 4, Xbox One, pc)

Wat? Het zal er een beetje van afhangen wat je net verlangt van een Tour de France-game, maar in de consoleversies kruip je in de huid van een wielrenner terwijl je in de pc-versie de rol opneemt van manager.

Voor wie? Mensen die wielergek zijn - en zo zijn er wel een paar in Vlaanderen - en die zich al willen voorbereiden op de Ronde.