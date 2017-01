10 januari

Night in the Woods

Met Night in the Woods brengt ontwikkelaar Infinite Fall, onder de vleugels van Alec Holowka - bekend van o.a. Aquaria en I'm O.K – A Murder Simulator - een eerste succesvol Kickstarter-project van 2017 op de markt. Het spel, dat verschijnt voor pc, Mac, Linux en PlayStation 4, neemt je mee naar Possum Springs, een stad vol antropomorfe dieren. Jij doorkruist de wereld als Mae, een kat. Thema’s als depressie, de dood en geestesziekten worden in deze singleplayer-only niet geschuwd.

18 januari

Gravity Rush 2

De opvolger van het in 2012 verschenen eerste deel krijgen we enkel op PlayStation 4 en werd mede bedacht door Keiichiro Toyama, bekend van de gruwelijke Silent Hill-reeks. Net als in z’n voorganger, draait het in Gravity Rush 2 om het manipuleren van de zwaartekracht. Het spel pikt in waar part I eindigde en Kat en Raven tekenen wederom present. Dat Gravity Rush 2 heel wat uitgebreider zal zijn dan z’n voorganger mag duidelijk zijn; drie keer zoveel missies en een map die dubbel zo groot is. Dankjewel!

20 januari

Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King (3DS)

Dragon Quest VIII is al wel een tijdje onder ons, en ook de 3DS-versie verscheen twee jaar geleden al in Japan. Nu is het, samen met onze vrienden over de Grote Plas, de beurt aan Europa. Deze RPG mocht bij z’n oorspronkelijke PlayStation 2-release in 2004 al niets dan lofbetuigingen in ontvangst nemen, en ook de 3DS-versie kreeg tot dusver positieve kritieken.

Fate/Extella: The Umbral Star

Deze PlayStation 4- en Vita-game verscheen reeds in Japan, en maakt nu ook z’n intrede bij ons. Fate/Extella: The Umbral Star is een singleplayer-only en bouwt verder op het in 2010 uitgebrachte Fate/Extra. Het verhaal neemt je mee naar de gebeurtenissen na de Holy Grail War uit het eerste deel.

24 januari

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Deze maand brengt heel wat voor zij die hun lusten op de PlayStation 4 botvieren. Ook Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue verschijnt enkel voor Sony’s console. Deze collectie heeft zowel oud als nieuw materiaal voor ons in petto. Een HD-remaster van Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance uit 2013 en twee verse stukken: Kingdom Hearts χ Back Cover en Kingdom Hearts 0.2: Birth by Sleep – A Fragmentary Passage.

Resident Evil 7: Biohazard

Meteen een van de grote kleppers van januari. Resident Evil 7: Biohazard, de elfde editie in de befaamde reeks, verschijnt voor pc, Xbox One en PlayStation 4, met ondersteuning voor de PlayStation VR. Nieuw in de serie is dat het hoofdrolpersonage, Ethan, in een first person-perspectief over je scherm holt. Aan vervelende quick time-events hoeven we ons ditmaal niet te verwachten, die zouden volledig uit het spel gebannen zijn.

Yakuza 0

Weer een PlayStation 4-only, en deze keer eentje van de hand van Sega. Yakuzo 0, dat twee jaar geleden al in Japan verscheen, doet nu ook z’n intrede in onze contreien, en is een open wereld-game die je meeneemt naar de fictionele adaptatie van Tokyo in 1988. Het verhaal van onschuld, donkere organisaties en wraak, gehuld in een typisch Japans jasje, deed het in het Verre Oosten al erg goed. Wij zijn alvast benieuwd of de duistere onderwereld ook hier weer potten zal breken.

27 januari

Digimon World: Next Order

Deze open wereld / RPG, die in 2016 reeds voor PlayStation Vita het levenslicht zag, doet vanaf 27 januari nu ook z’n ding op PlayStation 4. De gameplay is gelijkaardig aan Digimon World, Re:Digitize en Decode. Het verschil zit ‘m in de toevoeging van een tweede Digimon-partner. Je doorkruist de speelwereld, terwijl je een duo Digimon grootbrengt en klaarstoomt voor de strijd.

Tales of Berseria

Voor deze Bandai Namco-productie mogen ook de pc-gamers zich warm maken, want niet enkel PlayStation 4 is uitverkoren voor deze RPG deze keer. Het spel verscheen een half jaar geleden al in Japan, en is het zestiende deel in de Tales-reeks. Tales of Berseria neemt je mee naar het Holy Midgand Empire en mocht in Japan al enkele knappe reviews in ontvangst nemen.

30 januari

Disgaea 2

Elf jaar geleden al verscheen deze tactische RPG voor PlayStation 2, en op het einde van de maand doet het spel ook pc, Mac en Linux aan. In 2006 kreeg het van de vakpers de prijs voor ‘Best PS2 Strategy Game’ toegeschoven, en een port naar PlayStation Portable verscheen drie jaar later. Deze pc-editie heeft naast alle PlayStation 2- en Portable-content ook een vernieuwde interface voor ons in petto.

Weinig échte kleppers deze maand. Wie gek is op het iets Aziatischer getinte werk, komt wel aan z’n trekken, maar wie het meer voor de grote Westerse releases heeft, zal nog even geduld moeten hebben. In februari kunnen we ons echter verwarmen aan o.a. For Honor en Sniper Elite 4.