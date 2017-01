L’amour, toujours l’amour! Februari is immers de maand van de liefde, de maand waarop de geliefden mekaar op 14 februari extra in de bloemetjes zetten, vanwege het commerciële gedrocht Sint Valentijn. Trouwens, als jouw geliefde op die dag met bloemen of pralines komt aandraven, dan hebben wij slechts één advies: buitenstampen! Februari is immers de maand waarin heel wat kleppers verschijnen en dus kan zij/hij maar beter in een, of meerdere, van die kleppers investeren om zijn/haar liefde voor jou te tonen.

02/02 Diluvion (Mac, pc)

Het onvermijdelijke is gebeurd! De natuurelementen hebben hun strijd tegen de arrogante mens gewonnen. Een gigantische overstroming heeft de bewoonde wereld, en dus ook zijn inwoners, van de aardbol gevaagd en verbannen naar onderwaterwerelden. Gevangen onder een onsmeltbare dikke laag ijs moet jij in je onderzeeër op zoek naar opportuniteiten in je zoektocht naar voedsel, grondstoffen en andere naties, al dan niet vijandig, om handel te drijven. Opgelet, de onderwaterwereld is niet altijd vrijgevig of vergevingsgezind, en ook zijn oorspronkelijke bewoners zien je liever gaan dan komen…

03/02: Poochy & Yoshi’s Woolly World (Nintendo 3DS)

Zorg dat je niet aan het korste eind trekt in een wereld vol wol. Iets waar ons bomma zich alvast zou kunnen in vinden. Het mens doet niet liever dan mutsen, sjaals en sloefkes breien. Deze 3DS-game bevat alle levels uit de Wii U-versie van Yoshi's Woolly World, maar ook nieuwe functies, en nieuwe levels speciaal voor de schattige Poochy. Voorts maak je voor het eerst ook kennis met de Poochy Pups.

09/02 WWE 2K17 (pc)

Na een release op consoles vorig jaar, kunnen nu ook de pc-gamers aan de slag met 2K’s populaire (show)worstelspel. Maak een keuze uit een van de beschikbare stoere bonken of diva’s en knok je een weg naar de worsteltop.

09/02 Nioh (PS3, PS4)

Ben jij een fan van titels als Dark Souls en Demon’s Souls, zo iemand die stalen zenuwen, een engelengeduld en links of rechts een sadomasochistisch tintje door zijn aderen heeft stromen? Zoek dan niet verder! Jij bent de persoon die duimen en vingers zal aflikken met deze game die in één adem genoemd wordt met de Soul’s-Titels. Nioh volgt het verhaal van een samoeraivechter, en zijn avonturen in een 16e eeuws, door oorlogen verscheurd Japan. Zijn achtergrond als woeste krijger en zijn uitgebreide kennis van het zwaard stelt hem in staat te overleven in het door demonen geteisterde land van de samoerai. Deze demonen, genaamd Yokai, liggen op de loer in de schaduwen om nietsvermoedende slachtoffers in een hinderlaag te lokken. Je zal het eveneens moeten opnemen tegen andere samoerai in bovennatuurlijke zwaardgevechten die zelfs de vaardigheden, het geduld en het strategisch inzicht van de meest geharde samoerai zal testen.

14/02: For Honor (pc, Xbox One en PS4)

Of je nu fan bent van de serie Vikings, een haat voelt tegen deze Noorse krijgers omdat je nu eenmaal liever sushi dan Noorse zalm vreet, of straffer nog, liever in een stalen harnas en met een enorm slagzwaard over het strijdtoneel hupt om je tegenstanders een voor een te onthoofden, For Honor heeft het allemaal aan boord. Het is aan jou om te bepalen voor welke factie je tot het uiterste wil gaan. Art of Battle, het innovatieve vechtsysteem van de game, geeft je volledige controle over je krijgers.

14/02 Sniper Elite 4 (pc, Xbox One en PS4)

Ken je dat gevoel? Uren lang stil liggen, wachtend op de vijand en eens deze arriveert, je vizier scherp stellen, de windrichting bepalen, rekening houden met de valafstand, je adem inhouden, je trekkervinger die zich langzaam opspant, en dan het moment suprême… De kogel verlaat de loop, legt zijn dodelijke traject af en boort zich met een droge klop in de schedel van je vijand. Headshot! One shot, one kill! Als dit verhaal jou als muziek in de oren klinkt, dan weet je meteen hoe laat het is. It’s sniper time baby!

14/02 MX Nitro (pc, Xbox One en PS4)

De glorietijden van Stefan Everts, alsook die van het motorcross-spelgenre, herinner u onder andere Microsoft Motocross Madness, liggen al jaren achter de rug. Stiekem hopen we echter dat deze ooit zullen terugkeren. Het is en blijft immers een spectaculaire sport om naar te kijken, en ook om te spelen. Ontwikkelaar Saber Interactive belooft ons alvast veertig tracks boordevol actie, spanning en spektakel. MX Nitro features zijn een carrièremodus, unieke motoren, challenges, achievements, maffe stunts, diverse mogelijkheden om zowel de motor als de piloot te personaliseren, een knallende soundtrack, etc…

16/02 theHunter: Call of the Wild (pc digitaal)

Je lust wel een stukje hertenragout, hazenrug, fazant of everzwijngebraad maar je twijfelt. Ook jij hoorde immers al die verhalen over ‘fake’ wild dat zou gekweekt worden om dan als ‘echt’ wild verkocht te worden aan de grootwarenhuizen. Niets daarvan in deze titel. Hier ga je zelf op jacht naar wild, en bij momenten zelfs groot wild. Dit alleen of met acht spelers, in een 50 km² grote open spelwereld die bulkt van het natuurgeweld. Flora en fauna, de twee favoriete dames van elke natuurliefhebber doen hun uiterste best om je te verleiden, en dankzij het aanwezige wapentuig dat je naar hartenlust kan aanpassen en upgraden, zal je jagershart gauw sneller slaan. Maar nu even concentratie en absolute stilte, we hebben namelijk een edelhert gespot.

17/02 Halo Wars 2 (Xbox One en Windows 10 pc)

343 Industries en een van de beste, zoniet de beste, ontwikkelaar van strategiespellen, Creative Assembly, slaan de handen in mekaar voor Halo Wars 2. Beide partijen beloven ons snelle actie, massieve gevechten en een gloednieuwe verhaallijn in het Halo-universum. We mochten recent nog met de game aan de slag, en wat we ervan vonden, dat lees je in onze hands-on. (https://www.9lives.be/preview/halo-wars-2) Ontwikkelaar Creative Assembly weet hoe een real time strategy game in elkaar zit, heeft Halo Wars 2 perfect speelbaar met een controller gemaakt en heeft met de Blitz-modus een verrekt slimme rts-card game–hybride bedacht. Of die modus, de ietwat beperkte strategische complexiteit en het verhaal van Hollywoodkaliber ook pc-gamers over de streep zal kunnen trekken, is vooralsnog afwachten.

24/02 LEGO Worlds (pc, Xbox One en PS4)

In onze jonge Jaren, en dat is al heel wat jaren geleden, waren ook wij verknocht aan de LEGO-bouwsteentjes. We durven er trouwens best voor uitkomen dat we ook nu nog, wanneer we op bezoek gaan bij jongere neefjes/nichtjes, nog wel eens een blokje durven leggen. Daarnaast heb je dan de op blockbusterfilms gebaseerde LEGO-games (we hoeven ze toch niet op te sommen?) en titels als LEGO Worlds. Hier is niets onmogelijk. Onderzoek en ontdek de verrassingen in LEGO Worlds, zoek verborgen schatten in verschillende omgevingen en laat je werelden tot leven komen met aanpasbare personages, diverse vlieg-, voer- en vaartuigen of fantastische wezens zoals paarden en draken. Laat je fantasie en creativiteit de vrije loop en creëer je eigen LEGO-wereld. Is het terrein niet naar je zin? Maak dan gebruik van de multi-tool. Daarbovenop kan je de diverse personages pimpen tot in het oneindige en je eigen verhalen tot leven doen komen.

28/02 Torment: Tides of Numenera (pc, Xbox One en PS4)

Ontdek een wereld gebouwd op de ruïnes van hyperontwikkelde beschavingen die de continenten kunnen herscheppen en de stervende zon kunnen redden. Dit in de scifi-RPG Torment: Tides of Numenera, een titel van de hand van Brain Fargo en zijn inXile Entertainment, het team achter het al even geweldige Wasteland en Wasteland 2.

Geef toe, geen slechte maand met daarin voor ieder wat wils. Hakken en beuken in For Honor, knallen en roelen in Sniper Elite 4, buitenaards gespuis verdrijven in Halo Wars 2 of behaarde mannen en vrouwen een poepje laten ruiken in WWE 2K17. Niet jouw ding? Creëer dan je eigen wereld in LEGO Worlds of red werelden in Diluvion en Torment: Tides of Numenera. Toch meer het buitentype? Neem dan je motor en maak een ritje in MX Nitro of ga lekker met wat vrienden op stap en schiet een hertje, een reetje of iets groter wild in theHunter. Zoals gezegd, de maand februari is niet alleen een maand om je zelf maar ook om je vriend(in) te verwennen. En als het iets mag kosten, doe hem/haar dan niet één maar meerdere games cadeau.