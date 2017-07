De zomervakantie draait op volle toeren. Na de stevige hittegolven in juni en in mindere mate de juliwarmte mag augustus wat mij betreft iets frisser worden. Hier en daar wat regen, een perfect excuus om achter die console of gamecomputer te krijgen en die backlog wat in te perken. Augustus brengt echter weer heel wat games richting de huiskamer, dus er zal moeten worden doorgespeeld om vooruitgang te boeken. Hieronder volgt het overzicht van de belangrijkste gamereleases, waartussen vooral voor de sporters onder ons enkele interessante games de aandacht opeisen.

2 AUGUSTUS

Tacoma (pc, XOne)

Tacoma wordt het tweede spel ontwikkeld door Fullbright. Het is de opvolger voor Gone Home, hun succesvolle narratieve game. Ditmaal zoeken we een andere setting op, want we trekken de ruimte in. Onze bestemming bevindt zich op 200.000 mijl van onze planeet en de omgeving waarin je terechtkomt lijkt sterk op Rapture, de onderwaterstad uit BioShock. Origineel was de release voor medio 2016 gepland, maar testende spelers hadden zoveel kritiek op het spel dat de studio besliste de lancering uit te stellen.

8 AUGUSTUS

Ark: Survival Evolved (pc, PS4, XOne)

ARK: Survival Evolved, van ontwikkelaar Studio Wildcard, neemt je mee naar een uitdagende online spelwereld bevolkt door dinosaurussen en andere, niet altijd even vriendelijke, wezens. Je spoelt aan, naakt op een strand, niet wetende waar je bent en hoe je daar gekomen bent. Het komt er voor jou in de eerste plaats dan ook op aan om te overleven.

Hoe je dat doet, dat bepaal je volledig zelf. ARK: Survival Evolved is een survival-shooter met een RPG-tintje die je zowel in PvP als PvE kan spelen en dit op servers die bevolkt worden door maximum 70 personen. Het spel is natuurlijk al lang beschikbaar als Early Access-titel, maar de officiële release is voor 8 augustus gepland.

Blackhole (PS4)

Blackhole is een indietitel van FiolaSoft Studio die in 2015 voor pc is verschenen. Op dat platform scoorde de platformer enorm goed, waardoor de ontwikkeling van een port richting PS4 werd aangevat. We reizen naar het jaar 2121; de aarde is niet langer die veilige planeet die haar omgeving heeft gevrijwaard van potentiële gevaren, want zwarte gaten beginnen gevaarlijk dichtbij te komen. Een groep astronauten krijgt de opdracht de gevaren te neutraliseren en dat is waarmee jij zal moeten helpen.

Hellblade: Senua’s Sacrifice (pc, PS4)

Hellblade is een third-person actiespel dat de speler in de huid plaatst van een geestesgestoord personage. De ontwikkelaar ging hiervoor niet over een nacht ijs maar zocht en kreeg hulp van de University of Cambridge's psychiater en professor of Health and Neuroscience, Paul Fletcher. Daarbovenop kon het team ook rekenen op ondersteuning van de Wellcome Trust. Hellblade vertelt ons het verhaal van Senua, een Keltische krijgster die getraumatiseerd raakte na een Viking-invasie.

LawBreakers (pc, PS4)

LawBreakers, eerst gekend als BlueStreak, is een first-person shooter die door Boss Key Productions wordt ontwikkeld. Oorspronkelijk richtte de uitgever zich op een free-to-play-spel, maar later werd toch besloten voor de traditionele pay-to-play-formule te gaan. Twee teams van vijf spelers elk moeten proberen de overwinning in de wacht te slepen. Eén team vertegenwoordigt de Law, de andere ploeg de Breakers. Met gamemodi als Overcharge, Uplink, Turf War en Blitzball probeert de game zich van de AAA-titels te distantiëren, want de doelstellingen zijn knettergek en briljant tegelijk.

11 AUGUSTUS

Sudden Strike 4 (pc)

Sudden Strike 4, een real-time tactisch spel, werd ontwikkeld door Kite Games, een in Hongarije gevestigde ontwikkelingsstudio. Zij voorzien de game van drie campagnes, waarin we zowel over Britse, Amerikaanse, Duitse als Sovjet-troepen de macht krijgen. Er zijn meer dan 100 verschillende units voorzien, waaronder de Duitse bommenwerper Heinkel He111 en Panzerkampfwagen VI Tiger, de Russische T-34 tank en het Britse Hawker Typhoon-gevechtsvliegtuig. De PlayStation 4-release vindt vier dagen later, op 15 augustus dus, plaats.

15 AUGUSTUS

Cities: Skylines (PS4)

De makers maken er geen geheim van dat zij naar SimCity hebben gekeken. De interface van Cities: Skylines kent zodoende heel wat overeenkomsten met die van SimCity. Het bouwen van wegen is op de manier zoals we dat kennen en ook het aanleggen van bouwzones is herkenbaar. Groen staat voor plekken waar mensen kunnen wonen, blauw is voor winkelcentra en geel is voor de industrie.

Nidhogg 2 (pc, PS4)

De regels zijn simpel. De Wurm is terug, wil gevoed worden, en jij moet telkens de eindmeet van een level bereiken door iedereen te doden die jouw pad kruist. Het boeit niet hoe je die antagonisten vermoordt, bloed moet vloeien, dat is het allerbelangrijkste in deze sequel. De indiehit uit 2014 won vele prijzen en hetzelfde team brengt ons nu een spel waarbij toernooien voor acht spelers de kers op de taart worden.

The Pillars of the Earth Book 1: From the Ashes (pc, PS4, XOne)

Na een miniserie van BBC met Eddie Redmayne krijgt gerenommeerd auteur Ken Follett zijn The Pillars of the Earth ook een eigen videogame. The Pillars of the Earth focust zich op de bouw van een fictieve kathedraal in een kleine Britse stad. De videogame-adaptatie van Ken Follett zijn meesterwerk wordt in elkaar geflanst door Daedelic, beter bekend als de makers van de Deponia-reeks.

The Pillars of the Earth wordt een point-and-click-titel met een herkenbare tekenstijl die de ontwikkelaar kenmerkt.

Observer (pc, PS4, XOne)

Observer brengt een cyberpunk-horror-setting richting je pc of console. Bloober Team ontwikkelde dit horrorspel dat je vanuit een eerstepersoonsperspectief zal beleven. Een digitale oorlog teistert het Polen anno 2084, waardoor een oorlog uitbreekt en het druggebruik de spuigaten uitloopt. Jij speelt als detective met hackingmogelijkheden; met de Dream Eater moet je de nare herinneringen bij bepaalde personages wissen. Als dat maar goed komt.

Sonic Mania (pc, Switch, PS4, XOne)

Sonic Mania, een spel gemaakt door en vooral voor fans van Sonic The Hedgehog, verschijnt op 15 augustus. Indien je op zoek bent naar zo'n authentieke platformer, dan moet je niet verder zoeken. Sonic Mania wordt weliswaar door fans van het game-icoon ontwikkeld, maar wel onder het alziend oog van SEGA zelf. De uitgever gaf toestemming om het project te officialiseren, waardoor het in de winkelrekken mag en zal belanden. Zowel pc-, PlayStation 4-, Xbox One- als Nintendo Switch-fans zullen de epische avonturen kunnen beleven.

16 AUGUSTUS

Matterfall (PS4)

Transporteer jezelf naar de verticale steden van de verre toekomst en vecht voor de controle over mysterieuze 'smart matter' (slimme materie) die je wereld overwoekert — en leidt tot horden met materie besmette vijanden. Dit spel is de spirituele opvolger van Resogun, dat in 2013 verscheen.

18 AUGUSTUS

Agents of Mayhem (pc, PS4, XOne)

Agents of Mayhem, ontwikkeld door Volition (Saints Row IV), is een gloednieuwe third-person open-wereld actietitel. We trekken naar een futuristische versie van Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea. Er zijn twaalf zogenaamde Agents waarmee missies kunnen worden voltooid en telkens kan je maximaal drie van deze helden inschakelen om het avontuur tot een goed einde te brengen.

22 AUGUSTUS

ChromaGun (PS4)

ChromaGun is een first-persoon shooter waarin regelmatig puzzelspelelementen opduiken. Het verscheen in 2015 voor iOS, een jaar later op pc en komt nu dus naar PlayStation 4. Je moet kleuren gebruiken, die je via de ChromaGun afschiet om muren en zwevende robots te kleuren. Deze WorkerDroids voelen zich aangetrokken tot muren met dezelfde kleur en zo dien je puzzels op te lossen.

The Escapists 2 (pc, PS4, XOne)

De sequel op de game waarin je uit een gevangenis moet ontsnappen, krijgt een drop-in/drop-out split-screen en online multiplayer. Ook krijgen we een co-op en versusmodus voorgeschoteld. Het grafisch departement werd tevens op de schop genomen. De pixelstijl van de originele game wordt weer gebruikt, maar alles ziet er nu gedetailleerder uit. Hierdoor openen meer perspectieven voor het aanpassen van jouw mannelijk én vrouwelijk personage. Bovendien zijn er nieuwe manieren om te ontsnappen en kunnen we nieuwe voorwerpen in elkaar flansen.

Uncharted: The Lost Legacy (PS4)

Uncharted: The Lost Legacy neemt je mee op een nieuw avontuur, maar deze keer met twee dames in de hoofdrollen. Zowel Chloe Frazer als Nadine Ross maken hun opwachting, terwijl eeuwige schattenjager Nathan Drake van zijn welverdiende pensioen mag genieten. De gebeurtenissen spelen zich zes maanden na de gebeurtenissen uit Uncharted 4 af.

White Day: A Labyrinth Named School (PS4)

Onze tijd op de schoolbanken ligt dan al misschien een aantal jaren achter de rug, regelmatig mogen we dankzij videogames toch weer de school betreden. Denk maar aan titels als Bully, Persona 5 of Lollipop Chainsaw om er maar een paar aan te halen. School, jeugd, liefjes, uitgaan, pintjes drinken en feesten, af en toe wat studeren, weer wat meisjes en ons vooral rot amuseren zonder ons al te veel zorgen te moeten maken, zo herinneren wij ons onze schoolperiode.

Maar dat is niet overal zo ... In de Koreaanse kulthorrortitel White Day: A Labyrinth Named School, een titel die in 2001(!) in Korea verscheen op pc, is het andere koek. We gaan aan de slag met Hui-min Lee, een leerling die ’s nachts op de een of andere manier vast komt te zitten op school. Niet erg zou je denken, even een belletje naar de directie, ouders of een andere leerling, en we zijn zo weer thuis. Dat zou echter wat te eenvoudig zijn ... De PS4-versie verschijnt op 25 augustus.

25 AUGUSTUS

F1 2017 (pc, PS4, XOne)

Codemasters en Koch Media slaan ook dit jaar de handen in elkaar en brengen ons F1 2017, de officiële videogame van het 2017 FIA Formula One World Championship. Jaarlijks worden er een aantal elementen opgefrist en features toegevoegd. Zo zullen klassieke F1-wagens terugkeren naar de serie, is er een nóg diepere career-modus, zijn er tal van verbeteringen voor de multiplayer en kent de game een gloednieuwe ‘Championships’ game mode.

Madden NFL 18 (PS4, XOne)

Dit is natuurlijk de Madden NFL-titel voor het American Football-seizoen 20172018. Voor de eerste keer komt er een verhaalmodus in de serie onder de naam Longshot.

One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition (PS4, pc)

Bandai Namco brengt de One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition naar onze contreien. Niet alleen PlayStation 4- en pc-gamers zullen hiervan kunnen genieten, want ook de Nintendo Switch valt in de prijzen. Eerstgenoemde platformen krijgen de titel op 25 augustus, de Switch moet tot september op de release wachten.

One Piece blijft de ongeëvenaarde winnaar wat betreft verkochte manga en in dit nieuwe verhaal trekt de piratencrew van Straw Hat opnieuw op avontuur. Forgotten Island is in zicht en samen met hun nieuwe vriend, een mysterieuze wasbeer, worden ze door de Red Count gekidnapt. Klinkt alvast spannend en veelbelovend!

29 AUGUSTUS

Absolver (pc, PS4, XOne)

Absolver is een multiplayergame waarin vechtkunsten van verschillende strijders centraal staan. In Absolver krijg je het masker van een Prospect opgezet. Zij hebben een heilige gelofte afgelegd en hebben ervoor gekozen toe te treden tot de Absolvers; een elitekorps van strijders die vechten om de stabiliteit in de wereld te handhaven.

Bewaakt door de gidsen, de nieuwe heersers van het gevallen Adal-rijk, zullen spelers deze verlaten gebieden verkennen en andere online spelers ontmoeten. Leer jij je plaats kennen en kan je uiteindelijk een Abolver worden.

Everybody’s Golf (PS4)

Sony's 'nieuwe' Everybody's Golf introduceert een stevige online spelervaring die spelers toelaat op de green rond te hangen en met hun golfkarretjes te rijden waar ze willen, en dit op de free-roaming golf courts. De game bevat ook een aantal mini-games en introduceert nieuwe mogelijkheden om je personage te personaliseren en te upgraden.

Hello Neighbor (pc, XOne)

Hello Neightbour, ontwikkeld door Dynamic Pixels, is een stealth survival horror-spel van Russische makelij. Het doel van het spel? Stiekem de kelder van je buren binnensluipen om daar een verschrikkelijk geheim te ontdekken. Je moet eerst en vooral proberen de nodige gereedschappen te verzamelen om de kelder te openen, en wat daarna volgt … Tjah, daar moet je zelf maar achter zien te komen.

Mario + Rabbids Kingdom Battle (Switch)

Ubisoft kondigde Mario + Rabbids: Kingdom Battle de voorbij E3 aan en de release volgt nu al. Dit spel releaset exclusief op de Nintendo Switch en combineert twee erg bekende franchises in een nieuw geheel. De E3-demo liet Randy verbaasd achter, want hij vond het een vrij pittig spel, contradictorisch met Nintendo’s easy going-aanpak van de recente jaren, zeker wat Mario-games betreft. Hoe het eindresultaat eruit ziet, ontdek je dus binnenkort.